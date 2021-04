Trần Huỳnh Duy Thức Bắt Đầu Tuyệt Thực Trở Lại Để Đòi Được Thả Tự Do Theo Đúng Luật Nhà Nước CSVN

VIETNAM – Người tù lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức đã bắt đầu đợt tuyệt thực mới được 42 ngày để đòi trả tự do cho ông theo đúng luật pháp nhà nước CSVN, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) tường thuật hôm 2 tháng 4 năm 2021. Bản tin của Đài RFA cho biết thêm thông tin về việc này như sau.

Sau đợt tuyệt thực kéo dài khoảng 70 ngày kết thúc hôm 3-2-2021, tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức lại bắt đầu đợt tuyệt thực mới với yêu cầu: "các cơ quan chức năng tuân thủ đúng các quy định pháp luật đã ban hành" bằng cách trả tự do cho ông theo Bộ luật hình sự năm 2015.

Ông Trần Huỳnh Duy Tân, em trai ông Thức thuật lại lời người tù này hôm 2-4 kể với gia đình trong cuộc thăm gặp một tuần lễ trước đó như sau:

"Tới ngày mùng 9 Tết (20-2-2021) vừa rồi thì anh nói rằng ảnh tiếp tục tuyệt thực lại, cho tới ngày hôm nay với yêu cầu là Tòa án Tối cao phải trả lời đơn của anh về vấn đề miễn hình phạt còn lại.

Trong cái lần tuyệt thực này anh Thức nói là là anh ấy kiểm soát được được tình hình tốt hơn.

Do vấn đề là trong những ngày cuối của lần tuyệt thực trước, ảnh có dùng một ít sữa để duy trì sự sống.

Còn trong lần tuyệt thực này cho đến ngày chị Năm đi thăm thì anh nói rằng anh đã hoàn toàn không dùng sữa luôn, thì anh có thể duy trì được sức khỏe bằng cách duy trì sự thiền định và thiền quán trong thời gian đó."

Cũng theo ông Tân, anh trai của ông trong khoảng 5 ngày đầu có dùng nước tương pha với nước chanh, cùng với uống kháng sinh để trị bệnh sau đó thì chỉ uống nước cầm hơi.

Trong 16 ngày ăn lại trước khi bắt đầu cuộc tuyệt thực mới ông Thức lên 12 kg, đến nay sau 43 ngày ngừng ăn, ông sụt 10 kg và giữ cân nặng này không xuống nữa.

Trong thời gian qua, một số tờ báo của Đảng như Quân đội Nhân dân, Nhân dân đồng loạt đăng tải các bài viết khẳng định, việc tuyệt thực của ông Trần Huỳnh Duy Thức trong trại giam không có thật và chỉ là "chiêu trò", ngược lại là ông tăng đến 4,5 kg.

Tờ Quân đội Nhân dân cũng dẫn một đoạn video cho biết là do cơ quan công an cung cấp bằng hình thức đặt camera quay lén, trong đoạn clip có logo của An ninh TV (không rõ ngày tháng quay clip), trong đó có đoạn cuối nhà đài này để lời ông nói trên màn hình là "Lên bốn ký rưỡi" nhằm khẳng định ông không tuyệt thực.

Tuy nhiên nguyên văn lời ông Thức nói trong đoạn clip lại là: "Hôm bữa ngưng ăn, giờ ăn lại thì lên bốn ký rưỡi".

Ông Thức đến nay đã thụ án được 11 năm trong bản án tổng cộng 16 năm tù với cáo buộc tội danh "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân".