Hai Kỷ Vật Vô Giá Trên Đời (Kỷ vật thứ nhất)

Bất cứ một ai sống trên cõi đời này, không nhiều thì ít, đều có những kỷ niệm đặc biệt vui buồn in sâu trong tâm trí, khó có thể quên được hoặc lãnh nhận những món quà được coi như là những kỷ vật tinh thần vô giá và sẽ được lưu giữ từ đời này đến đời sau cho con cháu của mình làm kỷ niệm, nên tác giả bài viết này cũng nằm trong những trường hợp đó. Tôi không bao giờ có thể quên được thời gian cách đây hơn 17 năm, khi tôi còn đang lãnh nhiệm vụ tình nguyện là một Tuyên Úy Trại Tù Công Chứng Liên Bang (Certified Federal Prison Chaplain), cho Tổng Giáo Phận Công Giáo Oklahoma City của Tiểu Bang Oklahoma (Catholic Archdiocese of Oklahoma City, Oklahoma), tôi đã viết một bài tường thuật đăng trên báo chí, về câu chuyện của một thanh niên người Việt, bị kết án tử hình đầu tiên tại tiểu bang Oklahoma, về tội cố sát một người bạn thân kết nghĩa với nhau như anh em ruột, khi hai người còn đang tạm cư trong trại tỵ nạn ở Malaysia. Nội dung của câu chuyện này tôi viết lúc đó, chỉ nhằm mô tả lại những hành động diễn biến xảy ra giữa hai người bạn thân này đánh nhau vì cho nhau vay mượn tiền bạc, đưa tới kết quả làm cho một người bị đâm trúng tim chết, một người bị lãnh án tử hình. Trong bài tường thuật này, tôi có nêu lên một vài yếu tố khách quan về pháp lý của hành động cầm dao đâm chết người, trong tư thế tự vệ cho bản thân, nhưng rồi gần 10 năm sau người bạn cầm dao đâm bạn mình đã bị hành quyết về tội cố sát. Trong suốt thời gian gần 10 năm đương sự sống trong tù, tôi là người thường xuyên đến thăm nom, an ủi tinh thần cho đương sự và trước ngày đương sự bị hành quyết, đương sự đã yêu cầu tôi có mặt tại nơi anh bị hành quyết, để nhờ tôi với tư cách là một Thầy Sáu cầu nguyện xin Thiên Chúa tha thứ mọi lỗi lầm cho tử tội, dù vô tình hay cố ý mà đương sự đã phạm và đương sự cũng muốn nhìn thấy mặt tôi vào giây phút biệt ly cuối cùng trong cuộc đời trần thế của đương sự, qua mũi chích thuốc độc tiễn đưa đương sự giã từ cõi đời phù du này. Cũng trong giây phút đau thương này, đương sự cho tôi biết vẫn giữ vững niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa vì tin chắc rằng Ngài ở trên trời cao biết rõ đương sự không hề có chủ ý giết người bạn thân kết nghĩa như ông anh ruột của mình, mà chỉ vì bắt buộc trong tư thế hành động tự vệ, nên đã vô tình gây ra cái chết cho người anh của mình.





Do đó trong bài viết này, tôi nhận thấy không cần thiết phải nhắc lại các chi tiết sự việc đã xẩy ra có liên quan đến vấn đề pháp luật của người thanh niên tử tội vừa kể trên, vì câu chuyện này đã được phổ biến trên báo chí trước đây và để tiếp theo câu chuyện này, tôi chỉ xin kể lại một phép lạ xẩy ra cho đương sự và một giai thoại mang tính chất khôi hài và mang ý nghĩa châm biếm mà đương sự đã nói với tôi trước giờ phút lâm chung. Nói về phép lạ xẩy ra cho đương sự, tôi thật vô cùng kinh ngạc được thấy tận mắt phép lạ này, chứ không phải thấy trong giấc mơ, mà chỉ có Thượng Đế hay Thiên Chúa mới có thể ban phép lạ (Miracle) cho con người ở dưới trần gian. Trước 2 tuần lễ đương sự bị hành quyết, khi tôi vào thăm anh, anh trịnh trọng quỳ gối xuống đất, trong đôi tay anh cầm một cuộn giấy dài bằng 2 gang tay, bên ngoài cuộn giấy được gói kín bằng giấy gói quà hoa mầu hồng, trao tay gói quà này cho tôi và nói: Trước ngày con phải bị từ giã cõi đời này, con có một chút quà bé nhỏ kính tặng Thầy, để tỏ tấm lòng biết ơn sâu xa cùa con đối với Thầy. Vì trong nhiều năm qua, Thầy đã tận tình hy sinh thời gian quý báu nhất của Thầy, để vào trại tù thăm nom an ủi con thường xuyên vào những ngày nghỉ cuối tuần, liên tục gần 10 năm nay và hơn thế nữa, ngoài việc Thầy đã trực tiếp giúp đỡ con về mặt tinh thần tôn giáo, mà Thầy còn trực tiếp đóng vai trò trung gian, thay mặt gia đình con để giới thiệu và liên lạc với các luật sư bào chữa cho tội phạm hình sự của con nữa, con không biết nói gì hơn, xin Thầy hãy vui lòng nhận món quà bé nhỏ này của con, tượng trưng cho lòng biết ơn của riêng con và của gia đình con và cũng để mỗi lần Thầy nhìn vào món quà kỷ niệm bé nhỏ này,Thầy sẽ nhớ đến con trong lời cầu nguyện đặc biệt riêng của Thầy cho con. Tôi rất rất xúc động khi mở gói quà ra, nhìn thấy đó là một bức tranh thêu hình Đức Mẹ Bồng Đức Chúa Giêsu tuyệt đẹp và tôi hỏi anh làm cách nào mà anh có bức hình tuyệt đẹp như thế này để tăng tôi? Anh cho tôi biết cách đây khoảng 6 tháng, anh đã có ý nghĩ muốn tặng cho tôi một món quà mang ý nghĩa sâu đậm, để tặng tôi làm kỷ niệm trước ngày anh sẽ phải lìa cõi đời này, thì bất chợt anh nghĩ đến việc vẽ một bức tranh hình Đức Mẹ Bồng Đức Chúa Giêsu sẽ hàm chứa một ý nghĩa cao quý nhất, để tặng cho một Thầy Sáu như tôi làm kỷ vật trên đời. Nhưng ngay sau khi anh vẽ xong, anh lại muốn thêu lên hình vẽ để hình Đức Mẹ và Đức Chúa Giêsu trong tranh trông sống động hơn. Vì trong trại tù này chỉ giam giữ những tù nhân lãnh án chung thân hay án tử hình, nên luật lệ ở đây rất nghiêm khắc, thiếu mọi vật liệu cho anh thực hiện ý muốn này và anh tự hỏi nếu thêu thì anh lấy đâu ra những sợi len và đôi que đan để thêu. Hơn thế nữa, cho dù anh có được đầy đủ những vật dụng này để thêu thành bức tranh đi chăng nữa, thì cũng chưa chắc gì anh đã thực hiện được ý định này. Vì nếu cai tù (Jailor) nào trông thấy anh làm điều này, họ sẽ ngăn cấm anh ngay tức khắc, nhưng lòng anh vẫn quyết tâm cố gắng nghĩ ra mưu kế và các vật dụng nào có thể tạm thay thế, để anh có thể thực hiện cho bằng được ý muốn này. Trước tiên anh phải xé chiếc áo tù vải mầu cam của anh ra và từ từ gỡ mảnh vải áo ra thành từng sợi chỉ nhỏ thay thế cho sợi len, anh dùng đôi đũa làm thành que đan và để tránh không bị những tên cai tù hay anh em tù nhân khác nhìn thấy anh đang làm việc này, là họ sẽ tố cáo anh với cai tù nên anh phải làm trong đêm khuya gần sáng, khi mọi người trong tù đang ngủ say và may mắn anh đã hoàn tất bức tranh vẽ thêu tay trong gần 3 tháng trời mới xong. Sau cùng anh nhờ một tù nhân chung thân trong trại tù tìm kiếm cho anh một vài cây bút chì mầu (Crayon) để anh tô đậm lên những nét vẽ hình Đức Mẹ Bồng Đức Chúa Giêsu cho nổi bật. Nếu những ai đã từng quen biết anh tử tội này ở ngoài đời trước khi anh bị ngồi tù, thì đều biết rõ anh chỉ là một chuyên viên (Technician) sửa máy điện tử (Computer Repairer) cho một hãng điện tử ở tiểu bang Illinois, mà nay được nhìn thấy tận mắt bức tranh này do chính tay anh vẽ và cũng do chính tay anh thêu bức tranh này trong tù (xin xem hình đính kèm dưới đây), thì tất cả những ai đã từng quen biết anh trước kia, cũng đều phải kinh ngạc và tin rằng đây là một phép lạ hy hữu của Thiên Chúa ban cho anh một tài năng đặc biệt, để anh hoàn thành một bức tranh vẽ thêu kỳ diệu, mà ngay cả những họa sĩ nổi danh chưa chắc đã vẽ và thêu thành một bức tranh tuyệt tác như thế này, nói lên được ý nghĩa cao trọng tình mẫu tử của Đức Mẹ Maria bồng Đức Chúa Giêsu, nhất là bức tranh được hoàn thành trong một hoàn cảnh thiếu mọi vật dụng để làm, lại không được tự do để thực hiện điều ước muốn của một người tử tội, trong một trại tù có những luật lệ nghiêm khắc, chỉ giam giữ những tội nhân lãnh án chung thân và tử hình.





Tấm hình Đức Mẹ bồng Chúa Giêsu được thêu từ vải áo tù mà tù nhân Lê Thanh Hùng tặng Phó Tế Nguyễn Mạnh San trước khi lãnh án tử hình năm 2004 tại trại tù McAlester, Oklahoma.





Tiếp theo đây, tác giả xin thuật lại một giai thoại mang tính chất khôi hài lẫn châm biếm của người thanh niên tử tội kể trên. Trước 3 ngày anh bị đưa đi hành quyết, tôi vào thăm anh để hỏi xem anh còn cần những điều gì khác mà tôi có thế giúp anh được không, thì anh cho tôi biết có 2 điều anh yêu cầu tôi cần giúp anh. Điều thứ nhất: Yêu cầu tôi mời một vị Linh Mục đến giải tội cho anh vì anh biết tôi là Thầy Sáu không có năng quyền giải tội (No Faculty of Confession). Điều thứ nhì: Yêu cầu tôi đến chứng kiến lúc anh bị hành quyết. Hai điều yêu cầu này của anh tôi đã thực hiện trọn vẹn theo đúng như lời của anh yêu cầu. Măc dầu anh không dám yêu cầu vị Linh Mục gỉai tội cho anh có mặt lúc anh bị hành quyết, nhưng vị Linh Mục này cũng tự động hiện diện cùng với tôi trong giờ phút anh bị hành quyết. Trong gần 10 năm tôi thường xuyên thăm nom anh trong trại tù nên tôi nhận xét thấy anh là một thanh niên rất thông minh, nhanh trí, có óc sáng tạo và lại thêm có giác quan thứ 6 nữa. Vì có những điều tôi chưa kịp nói hết cho anh nghe, thì anh đã đoán ra tôi muốn nói gì rồi. Hơn thế nữa, anh có óc rất khôi hài và châm biếm. Tôi còn nhớ đã có nhiều lần anh than phiền với tôi là biết bao nhiêu năm nay, anh thèm ăn phở hoặc bún riêu quá mà không được ăn, vì các phạm nhân chung thân và tử hình trong trại tù, người thân trong gia đình không được quyền mang đồ ăn ở ngoài vào cho tội nhân ăn, nên anh chỉ ăn toàn đồ ăn Mỹ nấu trong trại tù. Vì chính quyền sợ tù nhân ăn đồ ăn nấu bên ngoài có thể bị ngộ độc. Hôm nay anh cho tôi biết, anh được vị Trưởng Trại Tù (Warden) báo tin mừng cho anh biết trước, là anh sẽ được cung phụng một bữa cơm biệt ly miễn phí (Free Farewell Meal), anh muốn chọn Cơm Tây, Cơm Tầu, Cơm Tây Ban Nha, Cơm Việt Nam v.v.. theo ý anh muốn, nhưng phải ăn trước 24 giờ trước khi bị hành quyết. Vừa nghe anh thuật tin mừng này xong, tôi nhớ ngay tới lời anh nói với tôi trước kia nhiều lần, là anh thèm ăn Phở hoặc Bún Riêu, tôi liền đề nghị với anh là để tôi yêu cầu họ cung cấp món Phở hay món Bún Riêu cho anh ăn, mà gần 10 năm nay anh không được ăn một trong hai món này. Nhưng Anh liền trả lời tôi ngay tức khắc: Thầy ơi! Ăn phở chỉ có một món, ăn cơm Tầu có nhiều món, không phải trả tiền, tội gì mà ăn một món. Câu trả lời này của anh thật là di dỏm, khôi hài, mà còn đượm ý nghĩa châm biếm nữa. Nói tóm lại, mỗi lần tôi ngắm nhìn vào bức tranh thêu Đức Mẹ Bồng Đức Chúa Giêsu mà anh tử tội này đã trao tặng tận tay tôi, làm tôi bồi hồi xúc động với cảm giác thấy có một điều gì thiêng liêng nào đó ẩn hiện trong bức hình, tưởng chừng như anh thanh niên tử tội này đang đứng trước mặt tôi và trao tặng tôi bức hình này. Do đó tôi coi đây là một kỷ vật vô giá, mà tôi sẽ cất giữ nó trong suốt cuộc đời tôi trên thế gian này và cho đến đời con cháu của tôi sau này nữa. Bức tranh này còn được coi như là một cuốn nhật ký ghi lại tất cả những điều éo le, uẩn khúc, trong câu chuyện tình cảm thương tâm đầy nước mắt của người thanh niên tử tội, mà đương sự đã tâm sự cho tôi nghe qua nhiều năm tháng, khi anh còn sống trong tù, nhưng rất tiếc tôi không thể nào viết ra đây được, chỉ xin nguyện cầu Thiên Chúa đón nhận anh về với Ngài trên nước Thiên Đàng. Sau cùng, xin độc giả đón đọc đề tài thứ nhì nối tiếp đề tài này, nội dung cũng tường thuật lại nhiều phép lạ của một tù nhân người Việt, bị buộc vào tội phạm kích thích tình dục (Child Molestation) trẻ em dưới tuổi vị thành niên và bị lãnh án 10 năm tù treo (Probation Sentence) vì tình ngay mà lý gian. Nhưng bù lại, người tù nhân này đã nhận được nhiều phép lạ của Đức Mẹ Maria ban cho ông, trước sự chứng kiến tận mắt thấy tai nghe của tác giả bài viết này và tất cả những phép lạ đó sẽ được trình bầy từng chi tiết rất lạ lùng và sau khi đọc xong những chi tiết này, sẽ có một số người nghĩ rằng đây là một câu chuyện khoa học giả tưởng, tương tự như những câu chuyện trong loại phim gián điệp "Mission Impossible" mà trước kia thường được chiếu trên đài vô tuyến truyền hình, trong bài viết kế tiếp của cùng một tác giả nay mai.





PT. Nguyễn Mạnh San