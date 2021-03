Tàu Ever Given Mắc Cạn Làm Tắt Nghẽn Kinh Đào Suez Gây Khó Khăn Cho Ngành Xe Hơi, Làm Giá Dầu Tăng

Tàu Ever Given mắc cạn trên Kinh Đào Suez. (nguồn: CNN)

Sự tắt nghẽn tại Kinh Đào Suez đang gây căng thẳng ngành xe hơi vốn đã chật vật, và các trì hoãn thêm nữa có thể tạo ra nhiều thiếu hụt tại thị trường Hoa Kỳ, nếu tàu chở hàng khổng lồ Ever Given không nhanh chóng được trục lên, theo bản tin của NBC News tường thuật hôm Thứ Sáu, 26 tháng 3 năm 2021.

Điều đó gây rắc rối cho kỹ nghệ đã bị khó khăn bởi nhiều thiếu hụt các chất bán dẫn, cũng như sốp ngồi và các vật liệu dựa vào dầu mỏ khác.

“Chỉ cần thiếu một bộ phận thì sẽ làm hỗn loạn mọi thứ,” theo Kristen Dziczek, phó chú tịch đặc trách nghiên cứu của Trung Tâm Nghiên Cứu Xe Hơi tại Ann Arbor, Michigan, cho biết.

Kỹ nghệ xe hơi tùy thuộc nặng vào kênh đào, mà tạo thuận lợi cho việc di chuyển các nguyên vật liệu, bộ phận và xe hơi đã hoàn thành. Tính tới sáng Thứ Sáu, tạp chí Car Dealer của Châu Âu đã báo cáo ít nhất 2 tàu lớn chuyên chở xe hơi, the Morning Star và the Hoegh London, bị tắt nghẽn bởi sự mắc cạn của chiếc tàu Ever Given. Báo này nói rằng có nhiều tàu khác đang đi tới Kinh Đào Suez và có thể bị buộc phải neo đậu lại nếu cuộc khủng hoảng chưa được giải quyết, hay chuyển hướng. Đi đường vòng bọc qua Châu Phi sẽ mất thêm 10 ngày đối với thời gian chuyên chở tiêu chuẩn trên biển.

Với giá dầu đang gia tăng vì sự tắt nghẽn giao thương, Bạch Ốc hôm Thứ Sáu nói rằng Hoa Kỳ đã đưa ra sự trợ giúp cho chính quyền Ai Cập.