Kế Hoạch Xây Dựng Thư Viện và Trung Tâm Tu Học Đức Đạt Lai Lạt Ma Đời Thứ 14 Lớn Nhất Từ Trước Tới Nay Tại Tiểu Bang New York

Chư Tăng Tây Tạng tại Tòa Soạn Việt Báo. Trong hình trừ trái, Ven. Tenzin Chocsang, Ven. Lobsang Dhendup, và Ven. Donam Wangchuck. (photo Thanh Huy)

GARDEN GROVE (VB) – Quý Phật tử khắp thế giới sẽ rất hoan hỷ vì một công trình xây dựng Thư Viện và Trung Tâm Tu Học Đức Đạt Lai Lạt Ma Đời Thứ 14 (His Holiness The Great 14th Dalai Lama Library & Learning Center) lần đầu tiên với tầm vóc quy mô nhất từ trước tới nay đang được tiến hành tại Thành Phố Ithaca thuộc Tiểu Bang New York, theo quý chư Tăng Tây Tạng, gồm Ven. Tenzin Chocsang, Ven. Lobsang Dhendup, và Ven. Donam Wangchuck cho biết trong chuyến viếng thăm tòa soạn Việt Báo trên đường Garden Grove, Thành Phố Garden Grove, Miền Nam California, vào sáng Thứ Sáu, ngày 26 tháng 3 năm 2021.





Theo chư Tăng Tây Tạng, Thư Viện và Trung Tâm Tu Học Đức Đạt Lai Lạt Ma Đời Thứ 14 tại Ithaca đã được Đức Đạt Lai Lạt Ma chấp thuận và cho phép lấy tên ngài vào ngày 28 tháng 4 năm 2016.





Đồ án đã được kiến trúc sư hoàn tất và đã nạp cho chính quyền để xin phép, theo chư Tăng Tây Tạng. Theo dự kiến thì vào tháng tới sẽ nhận được giấy phép để xây dựng, theo chư Tăng Tây Tạng cho hay. Và cũng theo chư Tăng Tây Tạng thì có thể vào tháng 5 hay tháng 6 này sẽ bắt đầu xây dựng giai đoạn một, mà sẽ xây thư viện trước.





Công trình xây dựng Thư Viện và Trung Tâm Tu Học Đức Đạt Lai Lạt Ma Đời Thứ 14 tọa lạc trên khu đất rộng 28 mẫu tây trong khuôn viên của Tu Viện Namgyal Institute of Buddhist Studies tại thành phố Ithaca, New York, đã được sáng lập vào năm 1992. Tu Viện này là chi nhánh của Tu Viện Chính Namgyal Monastery tại Dharamsala, Ấn Độ. Tu Viện này nằm gần hai trường đại học nổi tiếng của nước Mỹ là Đại Học Ithaca và Đại Học Cornell.





Theo chư Tăng Tây Tạng, công trình xây dựng sẽ thực hiện trong hai giai đoạn, với tổng kinh phí dự đoán lên tới 12 triệu đô la.

Quang cảnh tổng quát theo mô hình kiến trúc nhìn từ bên ngoài của Thư Viện và Trung Tâm Tu Học Đức Đạt Đạt Lai Lạt Ma Đời Thứ 14. (Hình chụp lại từ tài liệu do chư Tăng Tây Tạng cung cấp)

Theo đồ hình trong tài liệu được chư Tăng Tây Tạng cung cấp trong chuyến thăm Việt Báo thì Thư Viện và Trung Tâm Tu Học Đức Đạt Lai Lạt Ma Đời Thứ 14 sẽ nằm trong một tòa nhà hai tầng. Tầng một, gồm thư viện, khu đọc sách và khu bảo tàng để trưng bày hình ảnh, di sản của Đức Đạt Lai Lạt Ma Đời Thứ 14; tầng hai gồm đại sảnh đường, phòng họp, phòng đọc sách chính.

Chư Tăng Tây Tạng cho biết việc xây dựng Thư Viện và Trung Tâm Tu Học Đức Đạt Lai Lạt Ma Đời Thứ 14 là để tri ân phần nào công hạnh của Đức Đạt Lai Lạt Ma Đời Thứ 14 đối với viễn kiến và lòng từ bi bao la của ngài.





Thư Viện sẽ lưu trữ tất cả sách vở của Đức Đạt Lai Lạt Ma Đời Thứ 14 sáng tác và những bản dịch các sách vở của ngài sang nhiều thứ tiếng khác như Anh, Pháp, Đức, Trung Hoa, Việt Nam, v.v…





Trung Tâm Tu Học sẽ dạy và nghiên cứu nhiều bộ môn, không phải chỉ có Phật Pháp, qua nhiều thứ tiếng để phổ biến các lời dạy, các kiến giải và đóng góp sâu rộng của Đức Đạt Lai Lạt Ma Đời Thứ 14 đối với nhiều vấn đề của nhân loại, từ tôn giáo, đạo đức, môi trường đến khoa học, tâm lý trị liệu, văn hóa, giáo dục, v.v… Trung Tâm Tu Học cũng nhắm đến việc giáo dục, hướng dẫn các thế hệ trẻ để giúp họ khai tâm mở trí và từ đó đem khả năng của họ góp phần xây dựng và phát triển xã hội tốt đẹp hơn.





Chư Tăng Tây Tạng cho biết hiện nay mới chỉ quyên góp được phần tài chánh để bắt đầu xây dựng giai đoạn một, cho nên rất cần sự hỗ trợ về mặt tài chánh của tất cả chư thiện nam tín nữ Phật tử bốn phương để có thể hoàn tất công trình xây dựng quan trọng này.





Hiện giờ vẫn chưa kiến tạo xong một trang web để chư Phật tử có thể vào tìm hiểu thêm và đóng góp tịnh tài cho công trình xây dựng Thư Viện và Trung Tâm Tu Học Đức Đạt Đạt Lai Lạt Ma Đời Thứ 14. Chư Tăng Tây Tạng cho biết trong vài ngày tới sẽ hoàn tất việc tạo ra trang web này. Lúc đó Việt Báo sẽ cập nhật vào bản tin này để tạo thuận duyên cho chư Phật Tử vào tham quan và hỗ trợ.





Xin cầu nguyện cho công trình xây dựng Thư Viện và Trung Tâm Tu Học Đạt Lai Lạt Ma Đời Thứ 14 thành tựu viên mãn.