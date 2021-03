Tiền Của Nga Đã Giúp Cứu Vãn Công Việc Kinh Doanh Của Trump Như Thế Nào

"Vào mùa thu năm 1992, sau khi chấm dứt hợp đồng với các ngân hàng Hoa Kỳ để giải quyết khoản nợ cá nhân gần một tỷ đô la, Donald Trump đã tổ chức một buổi dạ tiệc lớn ở Thành phố Atlantic để thông báo về sự trở lại của ông ta. Một trong những giám đốc điều hành sòng bạc đã thông báo rằng chủ nhân của ông đã trở lại với tư cách là “người chiến thắng”. Nhưng đó chỉ là màn trình diễn, theo Michael D’Antonio người viết tiểu sử về Trump kể lại. "



"Sự thật thì Trump đã kết thúc tư cách là một nhà phát triển bất động sản, bởi lý do các ngân hàng Hoa Kỳ hầu hết đã kết thúc giao dịch với ông ta- because the U.S. banking industry was pretty much finished with him . Vào đầu những năm 1990, ông ta đã đốt hết phần tài sản của cha ông ta là Fred bằng một loạt các quyết định kinh doanh liều lĩnh. Hai trong số các doanh nghiệp của ông ta đã khai phá sản là Sòng bạc Trump Taj Mahal ở Thành phố Atlantic và Khách sạn Plaza ở New York, cộng thêm hố nợ do Trump Shuttle để lại khi ngừng kinh doanh vào năm 1992. Các công ty Trump cuối cùng đã khai phá sản theo Chương 11 thêm hai nữa lần. Theo cuộc phỏng vấn của bổn báo với các chuyên gia tài chính về câu chuyện này."





"Vào cuối năm 2003, Trump gặp khó khăn về tài chính, sau cái chết của cha mình, trong cuộc họp gia đình, ông ta đã ép các anh em bán tài sản của cha mình trái với mong muốn của cố Fred Trump - at a meeting with his siblings following his father’s death he pressed them to hurriedly sell his father’s estate off, against the late Fred Trump’s wishes, New York Times đưa tin này trong một cuộc điều tra về tình hình tài chính của gia đình Trump vào tháng 10. Và công việc kinh doanh của Trump liên tục thất bại: Năm 2004, Trump Hotels và Casino Resorts đã phải nạp đơn xin phá sản với khoản nợ 1,8 tỷ USD - Trump Hotels and Casino Resorts filed for bankruptcy with $1.8 billion dollars of debt . Nhưng cuối cùng theo một số nguồn tin hiểu biết về hoạt động của Trump thì việc kinh doanh đã phục hồi từ nguồn tiền nước ngoài đã đóng góp phần lớn trong việc vực dậy vận may của ông ta, đặc biệt là tiền đầu tư của những người giàu có từ Nga và từ các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ. Kết luận này được củng cố bởi số lượng bằng chứng do nhiều tổ chức truyền thông thu thập được, cũng như do cuộc điều tra bởi Công tố Viên đặc biệt Robert Mueller và cuộc điều tra Quận phía Nam của New York. Đó là kết luận mà ngay cả con trai cả của Trump, Donald Trump Jr., đã xác nhận vào năm 2008 - sau khi Tổ chức Trump thịnh vượng trở lại - rằng “ (tiền) của người Nga chiếm phần lớn trong tài sản của chúng tôi - Russians make up a pretty disproportionate cross-section of a lot of our assets.”



"Cựu cố vấn lâu năm của Trump, Alan Lapidus, đã lặp lại quan điểm này trong một cuộc phỏng vấn với bổn báo tháng này. Lapidus nói rằng dựa trên những gì ông ta biết từ hoạt động nội bộ của tổ chức, và do hậu quả của những rắc rối tài chính trước đó do ông Trump gây ra “ Trump không thể kêu gọi được bất kỳ ai ở Hoa Kỳ cho anh ấy vay bất cứ thứ gì. Tất cả đều đến từ Nga. Sự liên hệ giữa ông Trump với Nga sâu sắc hơn những gì ông ta thừa nhận - His involvement with Russia was deeper than he’s acknowledged.”



"Hay như Gwenda Blair, một người viết tiểu sử khác của Trump nói: “Trump như đang ở trên tàu Titanic lao xuống. Người xung quanh đang chết đuối cùng ông ta … Đột nhiên ông ta được cứu - suddenly he gets saved. Nó gần giống như một con tàu vũ trụ hạ cánh ngay bên cạnh nơi ông ta đang ở dưới nước ”.

"Theo cựu đối tác bất động sản của Trump và các nguồn tin khác quen thuộc với hoạt động nội bộ của Trump Organization, sự hồi sinh sau thập niên 90 của ông ta có thể đã thực sự bắt đầu vào đầu những năm 2000 với Tập đoàn Bayrock, tập đoàn này thuê văn phòng cách văn phòng của Trump hai tầng trong tòa Trump Tower. Tập đoàn Bayrock được điều hành bởi hai nhà đầu tư, họ là những người đã giúp thay đổi hoạt động của Trump, gồm Tevfik Arif, một cựu quan chức Liên Xô gốc Kazakhstan, và Felix Sater, một doanh nhân gốc Nga đã nhận tội vào những năm 1990 về âm mưu lừa đảo cổ phiếu khổng lồ liên quan đến mafia Nga".

"Bayrock đã giúp đưa Trump trở lại lĩnh vực bất động sản bằng cách cung cấp cho ông ta số cổ phần mà ông ta cần để lôi kéo những người cho vay mới vào các dự án lớn, tin tức dựa theo một cựu quan chức Bayrock. Dự án lớn nhất trong số đó là Trump SoHo, chung cư và khách sạn 46 tầng đã gặp rắc rối và trở thành mục tiêu của các vụ kiện kể từ khi nó mở cửa vào năm 2010, và được cho là đang bị Mueller điều tra xem liệu nó có được tài trợ bằng tiền của Nga hay không."

"Tổ chức Trump đã không trả lời yêu cầu bình luận về bài báo này của bổn báo (Foreign Policy). Nhưng trong một tuyên bố liên quan đến vụ kiện Trump SoHo, Trump nói rằng ông bị thu hút bởi Bayrock vì ông ta rất ấn tượng với các mối quan hệ của Arif quê ở Kazakhstan và rằng Arif đã đưa các nhà đầu tư tiềm năng của Nga đến gặp ông. “Bayrock biết mọi người, biết các nhà đầu tư,” Trump nói - Trump said he was drawn to Bayrock because he was impressed with Kazakh-born Arif’s connections, and that Arif had brought potential Russian investors to meet him. “Bayrock knew the people, knew the investors,” Trump said."





"Vào năm 2017, nhà phát triển bất động sản Jody Kriss, người được Sater thuê để giúp điều hành Bayrock, nói với Timothy O’Brien của Bloomberg rằng điều gì đã xảy ra sau khi một đối thủ người Iceland của Tập đoàn FL Group liên hệ với ông đầu tư vào Bayrock. Khi Kriss đưa lời đề nghị đó cho Sater và Arif, họ nói với anh ta rằng tiền đằng sau các ngân hàng Iceland “chủ yếu là của Nga” —và họ phải lấy tiền của FL Group cho các giao dịch với Trump vì FL “gần gũi hơn với [Vladimir] Putin,” theo O'Brien - they told him that the money behind Icelandic banks “was mostly Russian”—and they had to take FL’s funds for deals with Trump because FL was “closer to [Vladimir] Putin,”. (Kriss đã xác nhận điều này với bổn báo) Năm 2007, FL Group đã đầu tư 50 triệu đô la vào một số dự án Bayrock liên kết với Trump, bao gồm một dự án phát triển ở Whitestone, Queens và Trump SoHo ở Manhattan. FL Group giải thể vào năm 2014 ."