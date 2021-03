Cư Dân Gốc Á Little Saigon Thắp Nến Cầu Nguyện Cho Những Nạn Nhân Vừa Bị Bắn Chết và Kêu Gọi Ngưng Thù Ghét Người Á Châu

Garden Grove (Thanh Huy) -- Tại công viên Community Center Park, tọa lạc số 11261 Euclid, Thành Phố Garden Grove, vào lúc 7:30 PM ngày Thứ Ba 23 tháng 3 năm 2021, một buổi lễ thắp nến cầu nguyện cho những nạn nhân vừa bị bắn chết và kêu gọi ngưng thù ghét người Á Châu đã được long trọng tổ chức cùng các hội đoàn gồm: Nailing It For America joined by Garden Grove Police, O.C. Human Relations, Project Vietnam Foundation, Orange County Asia and Pacific Islander Community Alliance, Black Chamber of Commerce of Orange County, Orange County United Way, LGBTG Center of O.C., the Latinx community cũng như các tổ chức tôn giáo và cộng đồng khác và rất đông đồng hương Việt Nam, đa số là những người trẻ.





Tất cả những người tham dự lễ cầu nguyện đều mặc đồng phục màu đen. Quan khách có Chánh Biện Lý Quận Cam ÔngTodd Spitzer, Cảnh Sát Trưởng Garden Grove Tom DaRe, các cơ quan truyền thông gồm các đài truyền hình Mỹ, Việt, các báo Việt ngữ tại địa phương.





Điều hợp chương trình buổi lễ do Bác Sĩ Tâm Nguyễn, Giám Đốc Trường Trường Advance Beauty College.





Tại công viên cỏ những ngọn nến được thắp sáng với những biểu ngữ như: “Thù ghét là một con virus” và “Đừng thù ghét chúng tôi” …





Trước khi lễ cầu nguyện chính thức bắt đầu ông Todd Spitzer cùng Ni Sư Như Như và BS. Tâm Nguyễn đã đến trước bàn thờ đốt nhang cầu nguyện cho những nạn nhân ở Atlanta, Georgia, và cầu nguyện nước Mỹ vượt qua được sự kỳ thị chủng tộc.





Sau đó ông Chánh Biện Lý Spitzer nói với giới truyền thông và những người tham dự rằng: “Biện Lý Cuộc Orange County sẽ không chấp nhận bất cứ tội thù ghét nào. Quận hạt này là nơi có nhiều văn hóa sống chung với nhau, và chúng tôi sẽ tìm mọi cách để bảo vệ nơi này. Ông cho biết trong một năm qua, chúng tôi truy tố tội thù ghét nhiều hơn so với những năm trước.”







Lễ cầu nguyện chính thức bắt đầu do Đại Đức Thích Quảng Hiếu, Đại Đức Thích Quảng Văn đến từ Chùa Bát Nhã và Ni Sư Thích Nữ Như Như, cố vấn Hội Cao Niên Á Mỹ. Mọi người cùng lắng lòng cầu cho những nạn nhân bị bắn ở Atlanta, Georgia, khiến tám người thiệt mạng, trong đó có sáu người Á Châu và cầu cho sự bình an đến với đất nước Hoa Kỳ.





Trong dịp nầy Anh Tâm Nguyễn, đồng sáng lập viên của tổ chức Nailing It for America, cám ơn các cơ quan truyền thông, cộng đồng đã bỏ thời gian đến dự buổi lễ tưởng niệm hôm nay.





Trước đó vào lúc 5 giờ chiều cùng ngày tại trường Trường Advance Beauty College một lớp hướng dẫn phương pháp tự vệ do các võ sư thuộc Tổng Hội Phát Triển Võ Thuật Thế Giới thực hiện với khoảng 50 người theo học.







Tại đây cô Kelly Huỳnh, quản lý giao tế cộng đồng của Sở Cảnh Sát Garden Grove cho biết: “Chúng tôi mong rằng quý vị nên cảnh giác và để ý chung quanh mình khi đi ra ngoài. Nếu cảm thấy bất an, xin quý vị bỏ chạy để cầu cứu hoặc gọi cảnh sát. Sau sự việc xảy ra xin gọi cảnh sát để báo chi tiết.”





Thành phố Garden Grove cho biết đã mở một đường đây nóng để công chúng báo cáo các tội thù ghét bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt qua số điện thoại (714) 741-5704.





Mọi chi tiết liên lạc: Tam Nguyen, (714) 390-9312.

NailingIt4HealthcareWorkers@yahoo.com