1 Tuần Sau Bi Thảm Kịch Atlanta, Cộng Đồng Đoàn Kết Tổ Chức Một Buổi Lễ Thắp Nến Kỹ Thuật Số, 100 Đèn Chiếu Sáng Đặt Trên Ao Nước

Sự kiện:

Các thành viên cộng đồng sẽ được Cảnh sát Garden Grove hướng dẫn về an toàn cá nhân và Trung tâm Võ thuật Việt Nam sẽ dạy về kỹ năng tự vệ báo động về sự gia tăng đáng kể các vụ thù hận và tội phạm nhắm vào người Mỹ gốc Á. Sau yêu cầu từ Thị trưởng Garden Grove Jones, các nhân viên cảnh sát đã tăng cường tuần tra nơi người cao niên sinh sống, mua sắm và tập thể dục. Thành phố cũng sẽ có một đường dây nóng bằng tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Hàn và tiếng Tây Ban Nha để công chúng báo cáo các vụ việc hoặc tội ác thù hận không khẩn cấp, theo số (714) 741-5704.

Một thông điệp "Không thù ghét" sẽ được thể hiện trên bầu trời Quận Cam do một cụ bà 74 tuổi người Mỹ gốc Á, nhận thấy mình là mục tiêu của những luận điệu hèn hạ chống lại người châu Á, sau 10 tháng đóng góp cho công tác chăm sóc sức khỏe các chuyên gia và những người khác trong thời kỳ tồi tệ nhất của đại dịch coronavirus.

Và một tuần sau khi xảy ra nhiều vụ xả súng kinh hoàng ở Atlanta giết chết tám người, trong đó có sáu phụ nữ gốc Á, các thành viên cộng đồng khắp Nam California sẽ tụ tập để bày tỏ lòng kính trọng đối với tám nạn nhân và tất cả các nạn nhân của tội ác thù hận cũng như cầu nguyện cho sự an toàn và hòa bình trong một buổi cầu nguyện dưới ánh nến, sẽ không có phần phát biểu. Thay vào đó, âm nhạc và lời cầu nguyện sẽ kết thúc đêm với việc các thành viên trong cộng đồng giơ cao điện thoại di động của họ với những ngọn nến GIF như một phần của buổi cầu nguyện dưới ánh nến không có ngọn lửa để duy trì an toàn công cộng. Các thành viên cộng đồng sẽ viết những điều ước và lời cầu nguyện của họ, đặt chúng vào đèn để thả chúng nổi trên ao nước gần đó.

Ngoài ra, các nhà tổ chức tình nguyện yêu cầu mọi người trong cộng đồng mặc đồ đen, đeo khẩu trang đôi và giữ khoảng cách ít nhất 6 feet để tuân theo các hướng dẫn an toàn COVID-19.

Ngày giờ: Thứ Ba 23 tháng 3, 2021

● 5 giờ chiều — Người hướng dẫn sẽ giảng dạy các kỹ thuật tự vệ tại Trường Advance Beauty College, 10121 Westminster Ave., Garden Grove, Calif.

● 6 giờ chiều — Một số máy bay sẽ viết chữ "Không căm thù" trên bầu trời Quận Cam để hàng trăm nghìn người dân Nam California có thể nhìn thấy, do một phụ nữ cao niên từng là nạn nhân của sự căm ghét chống người châu Á, tài trợ

● 7:30 chiều — Trên mặt đất và trên mặt nước, các nhà lãnh đạo tín ngưỡng và các thành viên cộng đồng sẽ trưng bày các thông điệp thương tiếc các nạn nhân của vụ xả súng ở Atlanta và thắp sáng trên ao với những lời cầu nguyện cho tất cả những ai bị ảnh hưởng bởi sự thù hận trong buổi cầu nguyện dưới ánh nến tại Công viên Trung tâm Cộng đồng, bên cạnh một cái ao trên Đường Euclid, 11261 Acacia Parkway, Garden Grove, Calif.

Những Hội Đoàn tham dự: