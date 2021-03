Học viện Nghĩa Sinh: Khoa trưởng Đại học Hoa Kỳ khen ngợi người Việt từ Lạng Sơn, Nghệ An, Hà Tĩnh, Kontum, Đà Nẵng, Singapore tới Saigon

Vào ngày 18/03/2021 vừa qua, Tiến sĩ Richard Darga, Khoa trưởng Giảng huấn tại Đại học Công lập Chicago đã đến chủ tọa lễ đúc kết Khóa III chương trình Anh ngữ Quốc tế (IEL-International English Language) được tổ chức trực tuyến tại Hoa Kỳ dành cho các học viên người Việt chuẩn bị thi TOEFL hay IELTS để nhập học chương trình thạc sĩ tại Chicago. Khóa I của Chương trình IEL đã được khai giảng ngày 1/9/2020 trực tuyến từ Chicago – là nơi có văn phòng của hai tổ chức giáo dục bảo trợ cho chương trình IEL.





Trước khi trao Chứng chỉ Tham dự và Bằng Tưởng lệ Chuyên cần (Perfect Attendance Awards) cho các tham dự viên, trong phần diễn từ phát biểu cảm tưởng của mình, Tiến sĩ Khoa trưởng Giảng huấn tại Đại học Công lập Chicago đã nhiệt tình khen ngợi tinh thần hiếu học của người Việt, trong 3 khóa học liên tiếp gồm có linh mục, tu sĩ, tu sinh và các anh chị cử nhân Toán học, Ngoại ngữ, Kinh tế và cử nhân Công tác Xã hội từ nhiều tỉnh thành cách xa nhau, nhưng cứ đúng ngày đúng giờ là có mặt hiện diện đông đủ để cùng học hỏi chung một lớp, làm bài tại nhà, và cùng nhau lượng giá chương trình nhằm rút ưu, khuyết điểm để cùng nhau thăng tiến trong việc học tập.





Hiện có 27 linh mục, tu sĩ, tu sinh và quý anh chị cử nhân – là huynh trưởng các đoàn thể – đang tham dự Khóa I Tuyển sinh Thạc sĩ Lãnh đạo Cộng đoàn (at present, there are 27 members of the First Cohort for the Master"s degree in Community Leadership).





Sau đây là nội dung bài phát biểu của Khoa trưởng Giảng huấn, Đại học Công lập Chicago. Bài phát biểu do Thầy Richard biên soạn:





Được biết Chương trình Anh ngữ Quốc tế (IEL-International English Language) đã được thành lập với sự bảo trơ của Học viện Nghĩa Sinh Lãnh đạo Phục vụ (NghiaSinh Servant Leadership Academy) cùng với sự hợp tác của trường Đại học Công lập Chicago. Tiến sĩ Nguyễn Trung Hiếu là Giáo sư Chủ nhiệm, Thầy Richard đồng chủ nhiệm và Cô giáo Hoàng Lan là Giảng viên trong Chương trình IEL Khóa I, Khóa II và Khóa III. Chương trình Anh ngữ nầy còn được nhiều người gọi là chương trình xuyên Việt vì các thành viên trong các khóa học nầy sống ở 9 tỉnh thành khác nhau như sau (xếp theo alpha):





CHICAGO: Tiến sĩ Nguyễn Trung Hiếu

ĐÀ NẴNG: Cử nhân Phạm Xuân Hoàng

HÀ TĨNH: Cử nhân Chu Thị Diệp

KONTUM: Linh mục Trần Đức Trí

LẠNG SƠN: Thầy Chủng sinh Thái Văn Diệu

MICHIGAN: Tiến sĩ Richard Darga

NGHỆ AN: Cử nhân Nguyễn Thị Xinh

SÀI GÒN: Cô giáo Nguyễn Hoàng Lan

SINGAPORE: Nữ tu Đoàn Thiên Hương





Trong Khóa IV (luyện thi IELTS), lớp còn có thêm quý linh mục, tu sĩ, bác sĩ và cử nhân từ nhiều tỉnh thành khác tới tham dự. Khóa IV của Chương trình Anh ngữ Quốc tế sẽ được khai giảng lúc 7 giờ 30 tối ngày 6 tháng 4 năm 2021. Học phí để theo học các khóa luyện thi nầy sẽ được trường Đại học Công lập Chicago và Học viện Nghĩa Sinh Lãnh đạo Phục vụ trợ giúp toàn phần.





