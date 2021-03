Vụ Kiện «Có Qua, Có Lại» Giữa TT Trump và Nga

Theo NPR đài radio công tại Mỹ loan tải bản văn « Mueller's Report Shows All The Ways Russia Interfered In 2016 Presidential Election » :" Báo cáo của cố vấn đặc biệt Robert Mueller chỉ ra tất cả những cách mà Nga can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016, bao gồm xâm nhập mail của đảng Dân chủ và sử dụng mạng xã hội để vận động công dân Hoa Kỳ." Trong một bản tin khác của đài NPR với tiêu đề « Deutsche Bank Is The 'Rosetta Stone' To Unlock Trump Finances s,»: " Các nghị sĩ đảng Dân chủ quyết tâm điều tra tài chính cá nhân của Tổng thống Trump nhưng họ đang vấp phải sự ngăn cản từ Nhà Trắng. Nhưng các nhà lãnh đạo của hai ủy ban Hạ viện đã xác định được nguồn thông tin khác về các doanh nghiệp của Trump và Deutsche Bank, vốn là đối tác cho vay qua nhiều dự án của Trump trong khoảng thời gian hơn một thập kỷ, cung cấp hơn 2 tỷ USD tài chính. Mối quan hệ này bao gồm một số thành công nhưng cũng có những vụ vỡ nợ và một vụ kiện gây tranh cãi (Trump & Deutsche Bank năm 2008). Trong quá trình này, Deutsche Bank đã lưu giữ rất nhiều thông tin về các giao dịch kinh doanh của Trump. Cho nên Ủy ban Tình báo và Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện đã gửi trát đòi ngân hàng trao ra những hồ sơ đó. Nhưng Trump đã kiện để ngăn cản Deutsche Bank và một công ty tài chính khác là Capital One, không được cung cấp những hồ sơ đó cho Hạ Viện- Trump has sued to prevent Deutsche Bank and another financial company, Capital One, from providing those records. " [...] Deutsche Bank có mối quan hệ rất chặt chẽ với một số ngân hàng quốc doanh ở Nga. Chúng tôi biết rằng những mối quan hệ đó tồn tại cùng thời điểm mà Deutsche Bank đang làm điều mà không ngân hàng nào khác làm, về cơ bản, đó là ném rất nhiều tiền cho Donald Trump- We know that those relationships existed at the same time that Deutsche Bank was doing what no other bank would do, which was, essentially, throwing a lot of money at Donald Trump . Chúng tôi cũng biết rằng vào thời điểm đó, Deutsche Bank đã tham gia vào một âm mưu rửa tiền khổng lồ ở Nga, về cơ bản, lấy tiền từ các nhà tài phiệt và những người thân cận với Vladimir Putin rồi chuyển tiền đó vào Mỹ thông qua các bộ phận tương tự của ngân hàng có liên quan đến việc cho Donald Trump vay tiền- Deutsche Bank was engaged in an enormous money laundering scheme in Russia that was, essentially, whisking out rubles from oligarchs and people close to Vladimir Putin and moving that into the U.S. through the same parts of the bank that were handling the Donald Trump lending relationship."



« Donald J. Trump and The Deep State » : " Liên quan đến việc giao dịch tài chính Trump-Nga, Viện nghiên Cứu Global Research Center tại Canada có bài viết ngày 24.11.2019, tiêu đề Khi các ngân hàng lớn ở Mỹ ngừng cho ông ta (Trump) vay tiền sau nhiều lần ông ta khai phá sản, tổ chức Trump buộc phải tìm kiếm nguồn tài chính từ các tổ chức phi truyền thống. Liên hệ đến một số người có quan hệ trực tiếp về lợi ích tài chính với Nga theo cách khiến cho nhiều người phải nhíu mày. Hơn nữa, một số cố vấn cao cấp của Trump có quan hệ kinh doanh với Nga hoặc liên hệ với các chính trị gia vệ tinh của nước này- major banks in America stopped lending him money following his many bankruptcies, the Trump organization was forced to seek financing from non-traditional institutions. Several had direct ties to Russian financial interests in ways that have raised eyebrows. What’s more, several of Trump’s senior advisors have business ties to Russia or its satellite politicians ."



* TT Trump thực hiện việc có qua có lại - has got to be doing a quid pro quo.

Theo tạp chí Foreign Policy Magazine (bias Central) công bố cuộc điều tra/ Investigation ngày 21.12.2018, tiêu đề « Tiền của Nga đã giúp cứu vãn công việc kinh doanh của Trump như thế nào - How Russian Money Helped Save Trump’s Business » . Bản tường thuật về cuộc điều tra này phổ biến trước bài báo trên tờ NY Times 3 tháng nhưng không bị ban vận động TT Trump kiện. Xin tóm lược trích đoạn:" Lapidus, cựu cố vấn lâu năm của Trump, cho biết ông đã rất ngỡ ngàng khi Trump, liên tục phản đối rằng ông ta không biết gì về Nga- said he was flummoxed when Trump, kept protesting that he knew nothing about Russia và đã không có ý bỏ vốn kinh doanh ở đó. Lapidus cho biết vào năm 1997, chính Trump đã cử ông đến Moscow , để khảo sát tài sản là một khách sạn tại Mạc Tư Khoa - được xây dựng trong bức tường của điện Kremlin - hầu xem xét mua tòa nhà này- Lapidus said Trump himself had sent him to Moscow two decades before, in 1997, to survey a property, the Hotel Moskva—which was built into the wall of the Kremlin—to consider purchasing it." [...]

Nhưng vấn đề không nằm ở việc Tổ chức Trump đã làm gì ở Nga - mà là những gì người Nga đã làm cho Trump ở Mỹ. Lapidus nói: “Việc có qua có lại phải ở đâu đó - The quid quo pro has to be in there somewhere,” Lapidus said. “ Khi Trump không thể kiếm được tiền ở đây. Ông ta tìm đến nước Nga, và người Nga đã trao cho ông ta rất nhiều tiền. Ông ta đã hành xử việc có qua có lại. Việc này vừa hợp lẽ, lại vừa kiếm được rất nhiều tiền. ““Trump could not get money here. He found Russia, and the Russians gave him a lot of money. He has got to be doing a quid pro quo. It’s just logical. It’s just too much money.”



B ản tường trình cuộc điều tra của tạp chí Foreign Policy Magazine về vụ « Tiền của Nga đã giúp cứu vãn công việc kinh doanh của Trump như thế nào » khá dài, người viết sẽ tóm lược bản văn vào kỳ sau. Như thường lệ, người viết trình bày sự việc, phần nhận xét và phê bình thuộc về quyền của bạn đọc. (Còn tiếp)





Đào Văn





Bổ túc: Ngày 15.03.2021, Cơ quan Tình Báo Hoa Kỳ «