Các Chiến Lược Của Tiểu Bang Để Gia Tăng Việc Phân Phối Vaccine Công Bằng Cho Người Californians Mỹ Gốc Á và Đảo Thái Bình Dương

Ban chuyên gia kêu gọi tất cả người dân Californians đi tiêm phòng khi có thuốc chủng ngừa





Sacramento, Calif. – Nhận thức được những tác động không cân đối mà COVID-19 đã gây ra trong cộng đồng người Mỹ gốc Á và bản địa Thái Bình Dương, Bang California đã tổ chức một cuộc trò chuyện với các quan chức bang, các chuyên gia y tế và đại diện cộng đồng để thảo luận về kế hoạch phân phối vaccine một cách công bằng. Khi việc phân phối vaccine COVID-19 được tăng lên trên khắp California, các quan chức tiểu bang và các chuyên gia y tế hy vọng sẽ đạt được những tiến bộ trong cuộc chiến chống lại loại virus chết người, nhưng họ nhấn mạnh rằng để chấm dứt đại dịch này sớm hơn thì điều quan trọng là mọi người trưởng thành phải tiêm vaccine khi có thể.





Để phản ánh sự tập trung của California vào trong việc phân phối vaccine một cách công bằng, vào ngày 4 tháng 3, Thống đốc Newsom thông báo rằng tiểu bang đã dành 40% liều vaccine cho các cộng đồng bị ảnh hưởng nặng nề nhất và thiết lập một thước đo mức độ phân phối vaccine công bằng nhằm tăng cường tiêm chủng trong các cộng đồng đó. Với hơn 12 phần trăm Asian American và Pacific Islander (AAPI) Californians đã hưởng ứng lời kêu gọi tiêm chủng khi đủ điều kiện, điều quan trọng là phải duy trì đà này để giúp bảo vệ cuộc sống và ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 trong cộng đồng quan trọng này.





“Chúng tôi tập trung vào việc mở rộng các nỗ lực trên toàn tiểu bang, hợp tác với những nhà chủ trương y tế tại các địa phương, các tổ chức cộng đồng và hệ thống y tế rộng lớn hơn để cung cấp vaccine COVID một cách an toàn, nhanh chóng và công bằng,” Yolanda Richardson - Thư ký của Government Operations Agency đã được Cơ quan do Thống đốc Newsom chỉ định để hỗ trợ các hoạt động phân phối vaccine - cho biết. “Tiêu chuẩn công bằng trong phân phối vaccine toàn tiểu bang mới của chúng tôi công nhận và tìm cách giải quyết thực tế rằng đại dịch này tạo ra ảnh hưởng không đồng đều trong các cộng đồng người dân Californians.”





Với ba loại vaccine hiện được phép sử dụng và hơn 10 triệu liều được triển khai trên toàn tiểu bang, vaccine đã tạo ra tác động tích cực. Xu hướng bệnh nói chung đã được cải thiện đáng kể trong sáu tuần qua với tỷ lệ ca bệnh, tình trạng xét nghiệm dương tính, tỷ lệ lây truyền, số lần nhập viện và nhập viện ICU đều giảm đều kể từ đợt tăng mùa đông.





Hơn 10 triệu liều cho người dân Californians đã được tiêm miễn phí theo các giai đoạn ưu tiên trong nỗ lực Vaccinate All 58 trên khắp các quận của California. Những người đã được ưu tiên tiêm chủng - như nhân viên y tế, người cư trú dài hạn, cá nhân từ 65 tuổi trở lên và công nhân trong ngành giáo dục, chăm sóc trẻ em, dịch vụ khẩn cấp và thực phẩm và nông nghiệp - sẽ tiếp tục được tiêm chủng khi tiểu bang mở rộng điều kiện tiêm chủng.





Thông qua mạng lưới toàn tiểu bang mới hợp tác với Blue Shield of California, tiêu chuẩn đủ điều kiện nhận vaccine sẽ đồng loạt được mở rộng trên tất cả 58 quận hạt, đảm bảo các tiêu chuẩn rõ ràng trên toàn tiểu bang và ưu tiên các cộng đồng bị ảnh hưởng nhiều hơn. Tiểu bang sẽ theo dõi và phân tích xem ai được tiêm chủng để đảm bảo sự phân phối công bằng giữa các nhóm dân cư cực kỳ đa dạng của California. Tất cả thông tin cá nhân được thu thập sẽ được bảo vệ và giữ bí mật riêng tư.





Đăng ký trên MyTurn.ca.gov, liên hệ với bác sĩ chăm sóc chính hoặc chương trình sức khỏe hoặc liên hệ với phòng khám hoặc hiệu thuốc địa phương là một vài cách để biết khi nào đến lượt bạn lên lịch hẹn tiêm vaccine. Những người không thể truy cập Internet hoặc email có thể gọi đến Đường dây nóng COVID-19 theo số 1-833-422-4255 (833-4CA-4ALL) để được hỗ trợ đăng ký MyTurn, tại đây có một trung tâm hỗ trợ ngôn ngữ mở rộng với khả năng bổ sung người dịch bên thứ ba cho hơn 250 ngôn ngữ khác.





Các nhà lãnh đạo tiểu bang và các quan chức y tế công nhận rằng nhiều người dân Californians có thể có một số hoài nghi và lo ngại về việc tiêm vaccine COVID-19, đặc biệt là những người từ các cộng đồng từ lâu đã bị ảnh hưởng bởi sự thiếu tiếng nói và bị đối xử thiếu công bằng. Đây vẫn là ưu tiên hàng đầu của nhà nước và các nỗ lực truyền thông đang được thực hiện thêm thông qua các tổ chức và nhà lãnh đạo đáng tin cậy của địa phương để giáo dục các cá nhân về sự an toàn của vaccine và tầm quan trọng của việc tiêm vaccine khi có thể.





“Chúng tôi hiểu mối quan tâm của cộng đồng AAPI về sự an toàn của việc tiêm vaccine COVID-19,” Connie Chung Joe - CEO của Asian Americans Advancing Justice – Los Angeles - cho biết. “Nhà nước đang hợp tác chặt chẽ với các đối tác cộng đồng để đẩy nhanh việc phân phối vaccine một cách công bằng, đồng thời tạo niềm tin vào quy trình và đảm bảo các thành viên cộng đồng của chúng tôi biết rằng tất cả vaccine COVID-19 đều an toàn và hiệu quả. Điều quan trọng cần nhớ là tất cả chúng ta đều đang chung sức cùng nhau."





Chuyên gia y tế - Tiến sĩ Tung Nguyen của University of California San Francisco - cho biết thêm rằng vaccine COVID-19 hiện tại rất an toàn, hiệu quả cao và việc thử nghiệm vaccine ở nhiều sắc tộc và chủng tộc khác nhau đã cho kết quả khả quan. Như với bất kỳ loại vaccine nào khác, các triệu chứng nhẹ là điều bình thường và là dấu hiệu cho thấy cơ thể đang xây dựng khả năng miễn dịch. Một số người sẽ không gặp tác dụng phụ nào cả. Dù là thế nào đi nữa, điều quan trọng cần nhớ là vaccine đã được chứng minh rất an toàn và hiệu quả đối với tất cả chúng ta.





“Tiêm phòng là một bước quan trọng đối với tôi và cộng đồng. Việc tụ tập là một phần trong văn hóa của chúng tôi và việc tiêm chủng sẽ giúp đánh bại COVID-19 để chúng tôi có thể gặp lại nhau ”, theo lời Audrey Alo - cư dân Quận Los Angeles và Chủ tịch Pacific Islander Health Partnership. “Trong thời gian chờ đợi, chúng ta phải cảnh giác và bảo vệ các thành viên trong cộng đồng của chúng ta.”





Thông tin về quy trình phân phối công bằng theo từng giai đoạn của tiểu bang có thể được tìm thấy tại www.covid.ca.gov.