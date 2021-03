Hội Cao Niên Á Mỹ Tổ Chức Tiệc Tân Xuân Hội Ngộ 2021

Westminster (Thanh Huy)- - Tại đền thờ đức Quốc Tổ Hùng Vương và cũng là văn phòng Hội Cao Niên Á Mỹ ở địa chỉ 220 Hospital Circle, Westminster, CA 92683, vào lúc 10 giờ sáng ngày Chủ Nhật, 7 tháng 3, năm 2021, đã tổ chức tiệc Tân Xuân Hội Ngộ.





Hội Cao Niên Á Mỹ do bà Từ Dung sáng lập và điều hành trong 30 năm qua.





Ngoài những sinh hoạt bình thường, hội còn có những sinh hoạt truyền thống hằng năm như: Đại Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương được tổ chức vào tháng 3 hằng năm rất trang trọng với sự tham dự của các cộng đồng người Việt quốc gia, các hội đoàn, đoàn thể theo nghi thức tế lễ cổ truyền dân tộc. Theo Bà Từ Dung cho biết: “Đây là việc làm rất ý nghĩa nhằm mục đích duy trì truyền thống văn hóa cho các thế hệ con em chúng ta sinh ra và lớn lên tại hải ngoại.”





Ngoài ra Hội còn có hai buổi lễ Tất Niên vào cuối năm và Tân Niên vào đầu năm mới. Tiệc tất niên đây là việc làm nhằm để cảm ơn những thành viên, những thiện nguyện viên đã đóng góp công sức sau một năm làm việc với hội. Tiệc Tân niên để cùng nhau họp mặt chào mừng năm mới và thông báo những tin tức chuẩn bị cho năm sinh hoạt mới.





Tiệc Tân Niên Tân Sửu năm nay vì đại dịch Covid-19 nên việc tổ chức không đúng vào ngày Tân Xuân như những năm trước đây.





Tham dự tiệc tân niên năm nay ngoài các hội viên trong Hội Cao Niên Á Mỹ còn có một số thân hữu Việt-Mỹ, một số người Mỹ đến tham dự cũng đã mặc áo dài Việt Nam, một số các cơ quan truyền thông Việt Ngữ Nam Cali, một số anh chị em nghệ sĩ mà nhiều năm cũng đã gắn liền với những sinh hoạt của hội. Ngoài quan khách, còn có Ni Sư Thích Nữ Như Như, cố vấn Hội Cao Niên Á Mỹ, các thành viên của Hội, trong đó có bác Chúc, ông Dũng, nghệ sĩ Trúc Minh … là những người rất tích cực phục vụ và chăm nom trụ sở Hội.







Điều hợp chương trình do MC. Bá Cơ. Trước giờ khai mạc MC Bá Cơ giới thiệu nhiều ca sĩ lên hát những nhạc phẩm với chủ đề về Xuân tươi vui. Ngoài ra, có cặp vợ chồng ca sĩ Tú Anh - Minh Thế lên trình diễn hai nhạc phẩm “Chuyện Một Chiếc Cầu Đã Gãy” và nhạc phẩm “Cám Ơn” do nhạc sĩ Ngân Khánh sáng tác. Sau mỗi bài hát, các ca sĩ được tặng hoa và những tràng pháo tay thay pháo đón Xuân.





Chương trình bắt đầu, MC Bá Cơ lên giới thiệu chương trình. Anh nói qua về những bất trắc đã xảy ra trong năm 2020 nhất là dịch Covid-19, ông hy vọng trong năm Tân Sửu 2021, năm con trâu sẽ đem lại thịnh vương và an vui cho mọi nhà. Con trâu đã đồng hành với người nông dân Việt Nam qua nhiều thế kỷ từ trên đồng cạn xuống đến đồng sâu để làm ra của cải vật chất. Trâu tượng trưng cho sự mạnh mẽ, dẻo dai, sự cần cù nhẫn nại làm việc và trung thành với người.





Sau đó, anh giới thiệu bà Từ Ngọc Dung, sáng lập và điều hành Hội Cao Niên Á Mỹ trong suốt 30 năm qua lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn tất cả mọi người tham dự, Bà nói, “Trước thềm năm mới Xuân Tân Sửu, mặc dù qua Tết nhưng vẫn còn trong Tháng Giêng, Tháng Giêng là tháng ăn chơi, thành ra Hội Cao Niên chúng mình cũng có một chút ăn chơi. Chúng tôi rất cảm động được gặp lại quý vị ngày hôm nay và vui mừng được biết các cụ cao niên đã được chích ngừa Covid-19 rồi nên chúng ta cũng an tâm, bớt lo lắng, và chúng ta hy vọng trong những ngày sắp tới, tất cả những người dưới 65 tuổi cũng được chích hết để chúng ta không còn phải lo lắng nữa. Chúng tôi xin kính chúc tất cả quý cụ cao niên, quý quan khách và mọi người một năm Tân Sửu được an khang, sức khỏe dồi dào và vạn sự như ý. Đại dịch Covid-19 sớm chấm dứt trên toàn thế giới để chúng ta có một cuộc sống bình an trở lại.”





Bà cũng cho biết, tất cả các thành viên của Hội đã làm việc hết sức tích cực và trong năm 1996, Hội Cao Niên Á Mỹ đã mang về cho thành phố Westminster một vinh dự là giải thưởng “All American City” và được nhiều bằng khen thưởng của tiểu bang cũng như liên bang Hoa Kỳ. Bà đã nêu một số việc làm của Hội trong những năm qua, hy vọng Hội Cao Niên sẽ còn làm nhiều việc khác nữa mang ích lợi cho toàn thể cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại.



Cuối cùng, bà Từ Dung giới thiệu hoa hậu Lam Châu, một người chuyên làm công tác từ thiện, là một người trẻ năng động trong tinh thần phục vụ đó là người mà bà đã tìm để tiếp tay với bà đảm đương công việc của Hội như người xưa đã nói “tre già măng mọc.”



Trong lúc Bà phát biểu, Hoa hậu Lam Châu đứng bên cạnh bà Từ Dung như hình ảnh hai mẹ con đầy hạnh phúc.







Tiếp theo lời giới thiệu của Bà Từ Dung, Hoa Hậu Lam Châu nói, “Kính thưa tất cả quý vị, Tất cả những điều để nói, bà Từ Dung đã nói rất là đầy đủ, Lam Châu không biết nói gì hơn. Từ tháng 8, Lam Châu đã lãnh trách nhiệm để tiếp tục gìn giữ truyền thống của Việt Nam uống nước nhớ nguồn. Chúng tôi luôn ước muốn có một nơi sinh hoạt rất xinh đẹp cho các cụ cao niên tại đây. Một năm trôi qua, cả thế giới rất đau buồn, và hôm nay chúng ta cũng cùng cầu nguyện xin bình an đến với mọi người cũng như hy vọng trong tương lai, mọi sự rồi cũng qua đi và cuộc sống yên bình sẽ trở lại.”



Sau đó, cô Lam Châu cho biết, “Thời gian qua có nhiều người mua gạo Sóc Trăng nên Lam Châu đã dành dụm được một số tiền và qua sự góp ý của bà Từ Dung, Hội Cao Niên Á Mỹ chúng tôi dùng số tiền đó để có một phần quà nho nhỏ gửi đến quý vị hiện diện trong buổi Tân Niên, mỗi vị khi ra về sẽ nhận một phần quà là bao gạo Sóc Trăng 15 lbs. Lam Châu cũng hết sức vui mừng loan báo với quý vị, trong thời gian gần đây, chúng tôi đã nỗ lực để hoàn thành bức tượng Quốc Tổ Hùng Vương bằng đồng cao gần 3 mét ở tại nơi đây. Chúng tôi không quên cảm tạ người tài trợ chính cho pho tượng Đức Quốc Tổ là cô Họa Sĩ Kim Anh và phu quân là ông Richard M Congdon ở Alaska, ngoài ra còn có quý vị mạnh thường quân như ông Tony Văn Hứa, Nga Nguyễn và Thủy Vân Nguyễn.”





Trong dịp nầy Hoa Hậu Lam Châu cũng đã giới thiệu Nga Nguyễn là người em tinh thần của cô đã nhiều năm qua giúp đỡ cô cũng như em Linh Võ, đây là những người trẻ rất có tấm lòng, và trong tương lai chúng ta sẽ kết hợp nhiều người trẻ nữa để phục vụ cho người cao niên. Các em đã cận kề với Hội Những Tấm Lòng Vàng và bây giờ, Hội Những Tấm Lòng Vàng đã về chung một nhà với Hội Cao Niên Á Mỹ, và cộng đồng chúng ta sẽ biết nhiều về Hội Cao Niên Á Mỹ. Cô Hoa Hậu Lam Châu cũng cho biết trong mùa đại dịch vừa qua Hội Tấm Lòng Vàng đã kết hợp với Hội Cao Niên Á Mỹ tổ chức những bữa cơm từ thiện cho những người kém may mắn, những người vô gia cư, công tác nầy đã trở thành một việc làm thường xuyên vào Thứ Bảy tuần lễ Thứ Hai của tháng, Cô Lam Châu cũng kêu gọi những tấm lòng hảo tâm của các vị mạnh thường quân, cùng sự nhiệt thành của anh chị em thiện nguyện viên tiếp tay để công việc được duy trì mỗi ngày một phát triển hơn.”



Sau đó là lời phát biểu của Linh Võ và Nga Nguyễn, hai cô “Cám ơn Hội, cám ơn bà Từ Dung, chị Lam Châu đã cho các em cơ hội phục vụ và xin chúc mọi người một năm mới an khang thịnh vượng và hứa sẽ tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của Hội Cao Niên Á Mỹ.”



Trước những tấm lòng vàng này, một lần nữa, bà Từ Dung hết lòng cám ơn những người trẻ, và cho biết pho tượng Quốc Tổ sẽ về đây vào tháng Bảy, tháng Tám sắp tơi. Hy vọng thời gian đó Covid-19 đã hết để mọi người có thể đến chiêm ngưỡng hình tượng Quốc Tổ, cầu chúc mọi người an vui, hạnh phúc.



Cuối cùng cô Lam Châu có lời cám ơn đến quý vị đã đóng góp cho việc hình thành pho tượng Quốc Tổ, cám ơn các vị mạnh thường quân đã hỗ trợ nhiều phần ăn trong các buổi sinh hoạt của Hội, đặc biệt cám ơn các thiện nguyện viên nòng cốt trong các công tác từ thiện như Mrs Nancy, Mrs Lynn Hà của công ty Enagen Kanger Water, Miss Linh Võ, đồng thời tha thiết xin quý đồng hương ghi danh với cô Thu Vân để gia nhập Hội Cao Niên Á Mỹ, mỗi tháng chỉ đóng lệ phí $5.00 nhưng Hội rất cần nhiều membership để càng có nhiều hội viên, Hội càng có lợi thế trước chính quyền tiểu bang và liên bang Hoa Kỳ để phục vụ quý cụ cao niên và đồng hương ngày càng hữu hiệu hơn.



Mọi người tham dự đều được ban tiếp tân đưa một phần ăn rất thịnh soạn đến tận chỗ ngồi để vừa ăn vừa thưởng thức chương trình văn nghệ chính thức, mở đầu với hai bản “Việt Nam - Việt Nam” và “Ly Rượu Mừng” do Ban Hợp Ca Hội Cao Niên Á Mỹ trình bày. Tiếp đến, một số ca sĩ lên trình bày những nhạc phẩm Xuân và cô Triệu Mỹ Ngân đóng góp một tiết mục vui nhộn thường có trong ngày Tết là môn chơi Loto, vừa trúng thưởng, vừa để giúp vui, vừa để có thêm một chút ngân quỹ cho Hội.



Buổi Tân Niên do Hội Cao Niên Á Mỹ kết thúc tốt đẹp sau lời cám ơn của Ban Tổ Chức. Mọi người rất vui khi ra về được tặng một bao gạo thơm Sóc Trăng “ngon nhất thế giới,” và hẹn gặp lại nhau ngày khánh thành pho tượng Đức Quốc Tổ vào tháng Bảy hay tháng Tám sắp tới.



Mọi chi tiết liên lạc với Hội Cao Niên Á Mỹ, xin liên lạc với Bà Từ Dung số (714) 330-2118, Hoa Hậu Lam Châu (714) 376-3027.