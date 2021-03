Facebooker Trần Quốc Khánh Bị Bắt Tạm Giam Vì Tội ‘Xuyên Tạc, Phỉ Báng Chính Phủ’

NINH BÌNH, VN – Lại có thêm một Facebooker, Trần Quốc Khánh, 61 tuổi, bị công an CSVN ở tình Ninh Bình, miền Bắc VN, bắt tạm giam vì bị cáo buộc “xuyên tạc, phỉ báng chính phủ,” theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) tường thuật hôm 10 tháng 3 năm 2021. Bản tin Đài RFA cho biết thêm thông tin về vụ bắt giam ông Khánh như sau.

Facebooker Trần Quốc Khánh, 61 tuổi, vừa bị Công an tỉnh Ninh Bình bắt tạm giam với cáo buộc đăng, phát livestream thông tin xuyên tạc, phỉ báng chính quyền Việt Nam.

Mạng báo Pháp Luật loan tin ngày 10 tháng 3, dẫn nguồn từ Công an tỉnh Ninh Bình như vừa nêu. Theo đó, Cơ quan An Ninh Điều Tra tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Trần Quốc Khánh, quê Ninh Bình, ngụ tại Hà Nội.

Những biện pháp vừa nêu nhằm điều tra ông Khánh về tội ‘làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam’.

Công an tỉnh Ninh Bình cho rằng ông Trần Quốc Khánh từ cuối năm 2018 đến năm 2020 khi sống tại xóm 5B, xã Lưu Phương, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, đã thường xuyên dùng tài khoản Facebook cá nhân đăng, phát livestream các video bị cho có nội dung bịa đặt, phỉ báng chính quyền, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chống phá nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Tính từ đầu năm 2021 đến nay, cơ quan chức năng Việt Nam đã bắt giữ ít nhất năm người với những cáo buộc mang tính chính trị gồm ‘hoạt động nhằm lật đổ chính quyền’, ‘làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam’, và ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ’… Đó là các ông, bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Trần Hữu Đức, Phan Bùi Bảo Thy, Lê Anh Dũng và Trần Quốc Khánh.

Chuyện người dân chỉ trích chính phủ là điều bình thường ở các nước văn minh tiến bộ và dân chủ vì đó là sự đóng góp cần thiết để cảnh giác giới cầm quyền về những việc làm sai trái không đáp ứng nguyện vọng của người dân.