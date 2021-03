Một Nữ Tu Miến Điện Quỳ Xin Cảnh Sát Đừng Giết Những Người Biểu Tình: ‘Chỉ Bắn Tôi Nếu Các Ông Muốn’

Sơ Ann Roza Nu Tawng quỳ xin cảnh sát đừng bắn người biểu tình Miến Điện. (nguồn: The Telegraph)

Dang hai tay, chiếc áo dài màu trắng của bà chấm đất bùn khi bà quỳ gối trước các cảnh sát chống bạo loạn có vũ trang, Sơ Ann Roza Nu Tawng đã sẵn sàng để đón lấy sự hy sinh tận cùng khi bà xin họ đừng làm hại những người biểu tình trên các đường phố để chống đảo chánh tại Miến Điện, theo báo The Telegraph tường trình hôm Thứ Ba, 9 tháng 3 năm 2021.

Trong hình ảnh biểu tình được chụp hôm Thứ Hai, tấm hình có 3 cảnh sát đứng trước mặt vị nữ tu 45 tuổi một cách không thương xót, trong khi 2 đồng nghiệp của họ cũng quỳ gối, chắp hai tay trong cử chỉ cầu nguyện bày tỏ lòng thương xót.

Nhưng một tấm hình sau đó cho thấy lời kêu gọi kềm chế của vị sơ đã vô ích một cách thảm hại.

Gương mặt bà, lần đầu được nhìn thấy, với nước mắt và đau buồn khi bà một lần nữa dang đôi tay – lần này hướng tới một thi thể của người đàn ông trẻ đang nằm úp mặt xuống đất trên đường phố, máu chảy ra chung quanh từ một vết thương bắn vào đầu ông ấy.

Ít nhất 2 người biểu tình bị giết chết hôm Thứ Hai tại Myitkyina, thủ thủ phủ tiểu bang miền bắc Kachin. Những người chứng kiến nói rằng họ đang tham dự vào cuộc biểu tình khi cảnh sát bắn lựu đạn làm choáng váng và hơi cay. Nhiều người bị thương bởi súng từ các tòa nhà gần đó.

“Tôi nói với cảnh sát đừng đánh và bắn những người biểu tình. Tôi xin họ nhiều lần. Nhưng cảnh sát nói họ sẽ cần dời các chướng ngại vật để chận đứng cuộc biểu tình và rằng họ phải làm nhiệm vụ của họ. Họ cũng quỳ gối với tôi và nói họ phải làm thế,” theo Sơ Ann Roza nói với Telegraph.

Vị nữ tu đã xuất hiện như một trong những anh hùng đối diện với nhóm quân đội tàn nhẫn trong khi cả thế giới chao đảo trong phản ứng với cuộc đảo chánh ngày 1 tháng 2. Sự can thiệp của vị nữ tu này không phải lần đầu mà bà đem tánh mạng của mình ra để bảo vệ quần chúng.

Vào ngày 28 tháng 2 – một trong những ngày đẫm máu nhất của các cuộc biểu tình, khi 18 người bị giết chết – bà được ghi lại trong cảnh quay đáng ngạc nhiên, tự đặt mình giữa 2 chiếc xe tải cảnh sát và một dãy hai chục cảnh sát viên và những người biểu tình không có vũ trang đứng bên sau bà.

Theo tin của UCA, bà nói với các cảnh sát rằng, “Chỉ bắn tôi nếu các ông muốn,” thêm rằng “những người biểu tình không có vũ khí và họ chỉ muốn bày tỏ ước muốn của họ một cách ôn hòa.”

Hình ảnh của việc bà cầu xin trong nước mắt với lực lượng an inh đừng bắn đã được so sánh rộng rãi với hình ảnh biểu tượng của một người đàn ông lấy thân mình ra để chận đoàn xe tăng từ cuộc trấn áp Thiên An Môn vào năm 1989 của Trung Quốc.

Sơ Ann Roza nói rằng, “Khi tôi nghe tin tức về những người biểu tình bị giết chết bởi lực lượng an ninh, thì tôi khóc. Tôi đồng cảm với gia đình của họ.”