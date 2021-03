Chùa Hương Sen Nhận Giải Nhất Chương Trình Giải Thưởng Perris Vinh Danh Những Thành Tựu Của Thành Phố Perris, Quận Riverside Năm 2021

PERRIS ngày 28 tháng 2 năm 2021 - Chùa Hương Sen do Ni sư Giới Hương trụ trì, tọa lạc tại 19865 Seaton Ave, Perris, CA 92570, đã được Chương trình Giải thưởng Perris (Perris Award Program) chọn nhận Giải Nhất Best of Perris năm 2021 ở hạng mục Chùa Phật giáo.

Mỗi năm, Chương trình Giải thưởng Vinh danh thành phố Perris xác định các cơ sở tôn giáo hay thương mại mà chúng tôi tin rằng đã đạt được thành công đặc biệt trong cộng đồng địa phương và chức năng phục vụ của họ. Đây là những cơ sở tôn giáo địa phương nâng cao hình ảnh tích cực giúp thành phố Perris trở thành một nơi tuyệt vời để sống an vui và làm việc.







Dựa vào nhiều nguồn thông tin khác nhau mà chúng tôi đã thu thập và phân tích để chọn ra người chiến thắng trong mỗi hạng mục. Chương trình Giải thưởng Perris năm 2021 tập trung vào chất lượng chứ không phải số lượng. Người chiến thắng được xác định dựa trên thông tin được thu thập nội bộ bởi Chương trình Giải thưởng Perrsis và dữ liệu do các cơ sở cung cấp.

Giới thiệu về Chương trình Giải thưởng Perris - Perris Award Program

Chương trình Giải thưởng Perris là một chương trình giải thưởng hàng năm nhằm tôn vinh những thành tựu và thành tích của các cơ sở tôn giáo và doanh nghiệp địa phương trên toàn khu vực thành phố Perris. Giải thưởng như một khuyến khích và một công nhận cho thấy khả năng ứng dung hoằng pháp, các phương pháp và cách thực hiện các chương trình của cơ sở đã tạo ra lợi thế phát triển xã hội và giá trị lâu dài cho cộng đồng.

Chương trình Giải thưởng Perris được thành lập để công nhận những tổ chức tôn giáo và doanh nghiệp địa phương xuất sắc nhất trong cộng đồng của chúng tôi. Tổ chức Perris Award Program làm việc độc quyền với các cơ sở thương mại, tôn giáo hiệp hội, nghề nghiệp, công ty quảng cáo và nhiều tiếp thị kinh doanh khác tại Perris. Nhiệm vụ của Perris Award Program là ghi nhận những đóng góp của cộng đồng cho nền phát triển kinh tế Hoa Kỳ.

Nguồn: Chương trình Giải thưởng Perris (Perris Award Program)

Liên Lạc: Chương trình giải thưởng Perris (Perris Award Program)

Email: PublicRelations@bizbestinfo2021.org

URL: http://www.bizbestinfo2021.org



***



Press Release

FOR IMMEDIATE RELEASE

HUONG SEN BUDDHIST TEMPLE RECEIVES 2021 BEST OF PERRIS AWARD

Perris Award Program Honors the Achievement

PERRIS February 28, 2021 -- Huong Sen Buddhist Temple (at 19865 Seaton Avenue, Perris, CA 92570) under the guidance of the abbess Ven. Thich Nu Gioi Huong, has been selected for the 2021 Best of Perris Award in the Buddhist Temple category by the Perris Award Program.

Each year, the Perris Award Program identifies companies that we believe have achieved exceptional marketing success in their local community and business category. These are local companies that enhance the positive image of small business through service to their customers and our community. These exceptional companies help make the Perris area a great place to live, work and play.







Various sources of information were gathered and analyzed to choose the winners in each category. The 2021 Perris Award Program focuses on quality, not quantity. Winners are determined based on the information gathered both internally by the Perris Award Program and data provided by third parties.

About Perris Award Program

The Perris Award Program is an annual awards program honoring the achievements and accomplishments of local businesses throughout the Perris area. Recognition is given to those companies that have shown the ability to use their best practices and implemented programs to generate competitive advantages and long-term value.

The Perris Award Program was established to recognize the best of local businesses in our community. Our organization works exclusively with local business owners, trade groups, professional associations and other business advertising and marketing groups. Our mission is to recognize the small business community's contributions to the U.S. economy.

Source: Perris Award Program



Contact:

Perris Award Program

Email: PublicRelations@bizbestinfo2021.org

URL: http://www.bizbestinfo2021.org