California Đang Trên Đà Đạt Được Mục tiêu Phân Phối 3 Triệu Vắc-xin Mỗi Tuần, Dù Nguồn Cung Cấp Vắc-xin Vẫn Đang Hạn Chế

California Chuyển Sang Giai Đoạn với Tiêu Chuẩn Đủ Điều Kiện để Chủng Ngừa Vắc-xin Trên Toàn Tiểu Bang Bắt Đầu từ Ngày 1 Tháng 3, Loại Bỏ Sự Nhầm Lẫn Gây Ra Bởi Những Tiêu Chuẩn Khác Nhau của Quận Hạt

Quá Trình Chuyển Đổi Theo Từng Giai Đoạn của Mạng Lưới Thuốc Chủng Ngừa Tiểu Bang Bắt Đầu Từ Ngày 1 tháng 3; Dự Kiến Đạt Mục Tiêu Phân Phối vào Cuối Tháng 3

My Turn Trở Thành Trang Mạng Hàng Đầu để Giúp Lấy Hẹn

SACRAMENTO – Thực hiện một bước nữa để hoàn thành trách nhiệm của Thống đốc Gavin Newsom trong việc xây dựng mạng lưới vắc-xin trên toàn tiểu bang có thể kiểm soát vắc-xin nhanh nhất khi có sẵn, California thông báo hôm nay rằng họ đang trên đà tạo ra khả năng thực hiện 3 triệu lượt tiêm chủng mỗi tuần trước ngày 1 tháng 3.





Yolanda Richardson, Thư ký Cơ quan Hoạt động Chính phủ và người đứng đầu của tiểu bang về hoạt động vắc-xin cho biết: “Trong khi nguồn cung vẫn còn rất hạn chế, chúng ta cần chuẩn bị ngay từ bây giờ trong tương lai gần khi nguồn cung cùng với hy vọng tăng lên đáng kể. “Chúng ta đang trên đường đạt được mục tiêu phân phối 3 triệu liều mỗi tuần, và vào cuối tháng 4, mục tiêu của chúng ta là tạo ra khả năng cung cấp 4 triệu liều mỗi tuần.”

Con số 3 triệu đó đến từ các nhà cung cấp trong Mạng lưới Thuốc chủng ngừa Toàn tiểu bang và các nhà cung cấp khác nhận vắc-xin của họ trực tiếp từ chính phủ liên bang. Khi có thêm vắc xin, tiểu bang có thể nhanh chóng mở rộng quy mô hoạt động.

Khi các quận hạt và nhà cung cấp thuốc chủng ngừa tham gia vào Mạng lưới Thuốc chủng ngừa Toàn tiểu bang trong những tuần tới, MyTurn.ca.gov sẽ trở thành trang mạng chính để người dân California ghi danh các cuộc hẹn. Hơn 500.000 lượt tiêm chủng đã được thực hiện thông qua My Turn và hơn 1,6 triệu người dân California đã ghi danh để nhận thông báo từ trang My Turn. Tuần tới, My Turn sẽ bắt đầu thử nghiệm việc dùng mã sử dụng một lần, cho phép các cơ quan trong cộng đồng, người hướng dẫn hoặc những người khác giúp ghi danh cho thành viên của các cộng đồng bị ảnh hưởng hoặc các cộng đồng được ưu tiên khác. Tính năng này cũng giúp giảm thiểu việc chia sẻ mã trái phép.

Theo thời gian, các nhà cung cấp vắc xin sẽ được yêu cầu sử dụng My Turn hoặc hồ sơ sức khỏe điện tử tự động chia sẻ dữ liệu tiêm chủng với cơ sở dữ liệu tiêm chủng của tiểu bang và làm việc với tiểu bang để kết nối với nền tảng My Turn. Việc sử dụng My Turn cũng sẽ giúp tiểu bang có tầm nhìn rõ ràng hơn về những người được tiêm chủng và cách điều chỉnh tốt hơn các nỗ lực tiếp cận phân bổ vắc-xin cho cộng đồng công bằng. Đây sẽ là một thành phần quan trọng trong việc tiểu bang tiếp tục tập trung đảm bảo phân phối vắc-xin công bằng.

My Turn có sẵn với tám ngôn ngữ và đối với những người không thể truy cập internet, có thể đặt lịch hẹn bằng cách gọi (833) 422-4255. Đường dây nóng có sẵn bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, với các thông dịch viên có sẵn bên thứ ba cho hơn 250 ngôn ngữ khác.

Blue Shield of California, Quản trị viên Mạng Lưới của tiểu bang, đã nhanh chóng ký hợp đồng với các nhà cung cấp số lượng lớn trên toàn tiểu bang, tập trung vào những nhà cung cấp phục vụ cho các quận hạt thuộc Đợt phân bổ 1.

“Mạng lưới tăng cường sẽ xây dựng dựa trên năng lực hiện có của tiểu bang và các quy trình tiêm chủng đang hoạt động tốt, đồng thời với sự tăng cường giám sát của tiểu bang đối với việc cung cấp vắc-xin và trách nhiệm giải trình đối với tất cả các liều vắc- xin để đảm bảo sự phân bổ vắc-xin công bằng cho các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi COVID-19,” Paul Markovich, chủ tịch và giám đốc điều hành của Blue Shield of California phát biểu. “Tiểu bang sẽ tiếp tục có trách nhiệm phân bổ vắc-xin để đảm bảo người dân California nhận được sự bảo vệ mà họ cần từ Covid-19, và chúng tôi đang làm việc tích cực và chăm chỉ để hỗ trợ những nỗ lực đó.”

Tiểu bang và Blue Shield cũng đã công bố tiến trình thực hiện cập nhật cho Mạng lưới Thuốc chủng ngừa Toàn tiểu bang.

Vào ngày 1 tháng 3:

Tất cả các nhà cung cấp dịch vụ sức khỏe và các cơ sở y tế địa phương sẽ chuyển sang một tiêu chuẩn thống nhất về các điều kiện để được chích vắc-xin, do tiểu bang chỉ đạo, loại bỏ sự nhầm lẫn về việc ai đủ điều kiện nhận vắc xin ở mỗi quận hạt.

Blue Shield of California sẽ bắt đầu đưa ra các đề nghị về sự phân bổ vắc-xin dựa trên các tiêu chuẩn do tiểu bang đặt ra - cho các quan chức tiểu bang về các liều vắc-xin được phân phối vào tuần sau. Tiểu bang sẽ đưa ra quyết định phân bổ cuối cùng, tiếp tục sử dụng phần hiện có ưu tiên 70 phần trăm liều cho những người 65+ và 30 phần trăm còn lại trong lĩnh vực giáo dục và chăm sóc trẻ em, dịch vụ khẩn cấp, thực phẩm và nông nghiệp. Trong đó có 10 phần trăm dành cho nhân viên giáo dục và chăm sóc trẻ em. Sự phân bổ này chỉ dành cho liều đầu tiên, còn liều thứ hai sẽ được gửi đến nhà cung cấp đã thực hiện liều tiêm chủng đầu tiên. Các tiêu chí phân bổ theo hướng dữ liệu sẽ tiếp tục phát triển để đạt được các mục tiêu công bằng và sẽ được điều chỉnh để phản ánh các nhóm dân cư mới đủ điều kiện.



Các quận hạt nằm trong đợt phân bổ 1 và 2 tiếp tục tham gia mạng lưới. (Xem các quận hạt được liệt kê trong mỗi đợt phân bổ bên dưới.)

Phối hợp với các quận hạt, tiếp tục áp dụng các chiến lược công bằng có mục tiêu, chẳng hạn như các trang web pop-up và điện thoại di động của công nhân nông trại, mở các phòng khám ở các vùng có HPI thấp nhất, v.v.

Vào ngày 7 tháng 3:

Các quận hạt nằm trong đợt phân bổ 2 và 3 tiếp tục tham gia mạng lưới

Ngày 31 Tháng 3:

Blue Shield sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm quản lý đối với mạng lưới vắc xin trên toàn tiểu bang và tiếp tục cung cấp các đề nghị phân bổ vắc-xin cho tiểu bang để hỗ trợ trong các quyết định phân bổ của mình.