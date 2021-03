Chloe Zhao, Phụ Nữ Mỹ Gốc Á Đầu Tiên Làm Nên Lịch Sử Khi Thắng Giải Đạo Diễn Xuất Sắc Nhất Của Giải Trái Cầu Vàng Lần Thứ 78

Chloe Zhao, người Mỹ gốc Á đầu tiên thắng giải Đạo Diễn Xuất Sắc Nhất trong đêm trao giải Trái Cầu Vàng lần thứ 78. (nguồn: https://www.bbc.com

Những người Á Châu trên khắp thế giới đang phản ứng với “niềm hạnh phúc rơi nước mắt” khi Chloe Zhao làm nên lịch sử tại Lễ Trao Giải Trái Cầu Vàng (Golden Globe Awards) lần thứ 78, trở thành người phụ nữ Mỹ gốc Á Châu đầu tiên thắng giải đạo diễn xuất sắc nhất của giải này, theo bản tin của BBC tiếng Anh tường thuật hôm Thứ Hai, 1 tháng 3 năm 2021.

Nhiều người trên mạng ca ngợi cô vì là “sự gây cảm hứng rất lớn đối với những người con gái Á Châu,” rằng đó là một “chiến thắng cho người phụ nữ khắp mọi nơi.”

Đạo diễn Nomadland, người sinh tại Trung Quốc, là người phụ nữ thứ hai tại TQ thắng giải. Người đầu tiên là Barbra Streisand thắng giải này vào năm 1984.

“Tôi không thể bày tỏ đủ điều này, là một phụ nữ Á Châu trong nghệ thuật, nó là sự cảm hứng quá mức để nhìn thấy Chloe Zhao tạo lịch sử tối nay như là người phụ nữ da màu đầu tiên thắng giải đạo diễn xuất sắc nhất,” theo một người sử dụng Twitter đã viết.

Năm nay cũng đánh dấu lần đầu tiên có hơn một phụ nữ từng được vào sanh sách ngắn được đề cử giải đạo diễn xuất sắc nhất. Regina King và Emerald Fennell cũng được vào danh sách.

Chính bà Streisand đã chúc mừng cô Zhao chiến thắng, nói rằng “đã đến lúc rồi đây.”

Chiến thắng của Zhao cũng được chúc mừng trên trang mạng xã hội TQ Weibo, nơi nhiều người ca ngợi cô tài ba.

Người phụ nữ 38 tuổi này là đạo diện cuốn phim thứ ba, theo sau hai cuốn phim Songs My Brothers Taught Me và The Rider.

Sinh tại Bắc Kinh, Zhao hiện sống tại Hoa Kỳ, gần đây cô đã đạo diễn cuốn phim The Eternals.

Và Cô Zhao không phải là người Á Châu duy nhất thắng lớn trong đêm nay.

Minari, truyện bán tự truyện của đạo diễn Lee Isaac Chung về một gia đình người Mỹ gốc Hàn cũng giành giải phim nói tiếng nước ngoài hay nhất.

“Vào lúc mà người Mỹ gốc Á đang bị tấn công bởi vì chúng ta vẫn còn bị nhìn như người ngoại quốc và dịch bệnh, Chloe Zhao và Minari thắng Giải Trái Cầu Vàng có ý nghĩa rất nhiều,” theo nhà báo Diep Tran viết trong một tweet.

“Chúng ta có mặt, chúng ta là những người Mỹ.”