Chánh Pháp Số 112, Tháng 03.2021

Hình bìa của 12019 (pixabay.com)

NỘI DUNG SỐ NÀY:

THƯ TÒA SOẠN, trang 2

TIN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI (Diệu Âm lược dịch), trang 4

VUỐT RÂU – thơ HT. Thích Quảng Độ (ĐNT Tín Nghĩa kính họa), trang 8

BIỆN TRUNG BIÊN LUẬN TỤNG THÍCH, t.t. (HT. Thích Thắng Hoan), trang 9

THƯỞNG TRÀ THIỀN (thơ xướng-họa Thích Chúc Hiền), trang 11

LÁ THƯ NGÀY TẾT (Thiện Thệ tử Thích Tuệ Sỹ), trang 12

ĐỊNH HÌNH CON ĐƯỜNG TU CHỨNG TRONG KINH PHÁP HOA (Thích Nguyên Siêu), trang 13

Ý XUÂN, VỠ TIẾNG CƯỜI (thơ Mặc Phương Tử), trang 16

TRANG NGHIÊM TỊNH ĐỘ (Ns. Thích Nữ Trí Hải) trang 17

MỘT MẢNH KHÔNG GIAN (thơ Hoang Phong), trang 18

THIỀN SƯ TRẦN NHÂN TÔNG ĐÃ NHẮC NHỞ GÌ… (Thích Phước An) trang 19

TINH THẦN ĐẠI HÙNG ĐẠI LỰC ĐẠI TỪ BI… (Gs. Nguyễn Ngọc Huy), trang 21

BẠT & TIỂU SỬ (thơ Nguyễn Lương Vỵ), trang 22

DÒNG THƠ TIỄN BẠN (thơ Nguyên Giác) trang 24

PHẬT GIÁO VÀ VẤN ĐỀ KỲ THỊ CHỦNG TỘC, GIAI CẤP, GIỚI TÍNH (Huỳnh Kim Quang), trang 25

THƠ XUÂN (Nguyễn Thị Khánh Minh), trang 30

CHÁNH TƯ DUY (Toại Khanh), trang 32

CHÙA QUÁN SỨ Ở BẮC VIỆT, VNPG Sử Luận, Chương 33, t.t. (Nguyễn Lang), trang 33

TỨ CÚ LỤC BÁT ĐÓN TÂN XUÂN (thơ TK Vĩnh Hữu), trang 36

TÂM THƯ XÂY DỰNG CHÙA BÁT NHÃ (HT. Thích Nguyên Trí), trang 37

NĂM HẠNH – Câu Chuyện Cuối Tuần (Nhóm Áo Lam), trang 38

ĐÔI THOẠI ĐÁ, HOÀNG HÔN NÚI (thơ Trần Hoàng Vy), trang 41

GIÃ GẠO CHÀY ĐÔI (thơ Hồ Thanh Nhã), trang 42

CON TRÂU CỦA TUỆ TRUNG THƯỢNG SĨ (TM Ngô Tằng Giao), trang 47

BÂY GIỜ - NOWADAYS (thơ song ngữ Lê Mai & Thanh Thanh), trang 49

ĐỌC “PHẬT ĐIỂN PHỔ THÔNG: DẪN VÀO TUỆ GIÁC PHẬT” (Nguyên Giác), trang 50

CẢM THẤY KHOẺ HOẶC YẾU (Bs. Nguyễn Ý Đức), trang 54

HOA VÔ THƯỜNG (thơ TT Lê Đình Cát), trang 55

THE STORY OF THE DISCIPLES OF NON-BUDDHIST ASCETICS (Daw Tin), trang 56

NẤU CHAY: MÌ XÀO CHAY (Ni Giới Việt Nam) trang 57

BÊN KIA SÔNG (Huệ Trân), trang 58

TUYẾT SƠN, THÀNH TÂM CẦU NGUYỆN (thơ Chánh Năng), trang 60

QUÂN TỬ CẦM VÀ ÔNG LÃO VƯỜN ĐÀO (Trần Hoàng Vy), trang 61

CHÂN NHƯ (thơ Dương Hồng Anh), trang 63

TRUYỆN CỰC NGẮN (Steven N.), trang 64

THỜI GIAN KHÔNG CHỜ ĐỢI AI (TN. Hằng Như), trang 66

XUÂN VÀ THƠ, XUÂN DI LẶC (thơ Diệu Viên), trang 71

NATALIA PETRUNINA - MỘT NGƯỜI PHẬT TỬ NGƯỜI NGA (Tiểu Lục Thần Phong), trang 72

CẶP MẮT THÁI TỬ CÂU NA LA (Truyện cổ Phật giáo), trang 74

NGƯỜI ĐÂU (thơ Vĩnh Hảo), trang 75

NGÕ THOÁT – chương 4, t.t. (Vĩnh Hảo), trang 80

