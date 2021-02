Hạ Viện Mỹ Đã Thông Qua Dự Luật Lịch Sử Cấm Kỳ Thị Những Người Đồng Tính Nam và Nữ, Lưỡng Tính và Chuyển Giới

Donald Trump đã kiếm hơn 1.6 tỉ đô la trong thời gian 4 năm làm tổng thống của ông theo một phúc trình bởi Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW) cho biết qua bản tin của báo Independent tường thuật hôm Thứ Hai, 22 tháng 2 năm 2021.