Toán Tiếp Tân Người Việt Ở Pechanga Kính Chúc Quý Vị Một Tết Nguyên Đán An Khang Thịnh Vượng!

Tết Nguyên Đán đã luôn được coi là biểu trưng của việc khởi đầu một năm mới, và của một khởi đầu mới. Để mừng dịp lễ vô cùng quan trọng này, Pechanga trang hoàng nguyên cả cơ sở với những món năm mới truyền thống, như các đèn lồng đỏ tươi, cây cầu trong vườn phong thái Á Đông thanh nhã, những bụi đào rộ hoa tươi đẹp, những câu đối xuân truyền thống, và nhiều thứ nữa. Năm nay, chúng tôi cũng còn thêm vào những khúc băng hình chúc Tết Nguyên Đán của Toán Tiếp Tân người Á Châu. Tại khắp mọi chỗ trong khu vực, quý vị có thể tìm thấy vô số nơi làm phông nền với trang trí Tết Nguyên Đán tuyệt đẹp cho những tấm hình 'selfies' quý vị tự chụp hay một tấm chụp nguyên cả gia đình kỷ niệm ngày Tết.

Hãy Gặp Gỡ Nhân Viên Tiếp Tân Người Việt của Quý Vị ngay Hôm Nay

Từ trái sang phải: Binny Tran, Điều Hành Tiếp Tân Casino Cấp Cao; Anna Tran, Quản Lý Casino VIP/Á Châu Marketing; LeHanh Tran, Điều Hành Tiếp Tân Casino; Khai Tran, Điều Hành Tiếp Tân Casino; Anna Tran, Quản Lý Casino VIP/Á Châu Marketing

Anna Tran là Quản Lý Casino VIP/Á Châu Marketing ở Pechanga Resort Casino. Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành hoạt động Casino, Cô đã bắt đầu làm việc với Pechanga từ năm 2006. Trước khi đảm trách chức vụ mới mà Cô đã được tin tưởng giao phó trong lần thăng chức vụ gần đây nhất, Cô đã giữ những vai trò khác nhau trong bộ phận Casino VIP Marketing như Tiếp Tân Casino Host, Điều Hành Tiếp Tân Casino Host, Điều Hành Tiếp Tân Casino Host Cấp Cao, và Quản Lý Tiếp Tân Casino Host. Để đạt được chức vụ hiện tại, Anna đã luôn cần mẫn nỗ lực làm việc. Trước khi đến làm ở Pechanga, ước vọng của Anna khi theo học đại học là theo đuổi một công việc trong ngành quản lý khách sạn. Ngay khi mới ra trường, Cô đã đảm nhận công việc Chuyên Viên VIP Specialist ở Khách Sạn Pechanga Hotel trước khi Cô tìm được cơ hội hoạt động trong ngành Casino Marketing.

Thông thạo tiếng Anh và tiếng Việt, Anna vô cùng yêu thích việc tìm hiểu biết rõ về khách hàng đến Casino khi nói chuyện với khách bằng tiếng mẹ đẻ của họ. Ngay từ lần đến thăm Pechanga trong một chuyến đi chơi ở California, Anna đã cảm thấy yêu thích cơ sở mỹ lệ này và đã biết ngay rằng mình sẽ gầy dựng nghề nghiệp tại cơ sở Resort/Casino tên tuổi này. Khi không có mặt ở Pechanga, Anna thích đi khám phá những nhà hàng mới ở Nam California chuyên cống hiến những món ăn tiêu biểu từ nhiều vùng khác nhau trên thế giới.



Pechanga’s Vietnamese Host Team wish everyone a Healthy and Prosperous Lunar New Year!

The Lunar New Year symbolizes the beginning of a new year and a new beginning. In celebration of this occasion, Pechanga decorates the entire property with traditional new year elements, such as bright red lanterns, refined oriental-style garden bridges, beautifully bloomed peach blossoms, traditional calligraphy spring couplets and more. This year, we also added the Asian Host Team’s Lunar New Year greeting videos. Throughout the casino, you will be able to find countless photo-opportunity spots for your selfies or a family portrait, while capturing the stunningly displayed Lunar New Year decorations.

Meet Your Vietnamese Host Today

From left to right: Binny Tran, Senior Executive Casino Host; Anna Tran, Casino VIP/Asian Marketing Manager; LeHanh Tran, Executive Casino Host; Khai Tran, Executive Casino Host







Anna Tran, Casino VIP/Asian Marketing Manager

Anna is the Casino VIP/Asian Marketing Manager at Pechanga Resort Casino. A veteran in the casino industry, she has been with Pechanga since 2006. Before her most recent promotion, she held other titles in the casino VIP marketing department such as Casino Host, Executive Casino Host, Senior Executive Casino Host, and Casino Host Manager. Anna worked hard to grow into her current role. Prior to Pechanga, Anna was attending college in the hopes of pursuing a career in hospitality management. She worked as VIP Specialist at the Pechanga Hotel straight out of school before she found the opportunity to work in Casino Marketing.

Anna is fluent in English and Vietnamese and thoroughly enjoys getting to know her guests while speaking with them in their native language. Ever since she visited Pechanga on a trip to California, she fell in love with this beautiful property and knew immediately that she wanted to build her career at this prestigious resort/casino. When she’s not at Pechanga, Anna enjoys spending her free time with her family.

