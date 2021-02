Cơ Quan An Ninh Giao Thông Hoa Kỳ Cần Tuyển Thêm 6,000 Nhân Viên Từ Nay Tới Mùa Hè Vì Lượng Người Đi Máy Bay Sẽ Đông Hơn

Viên chức an ninh giao thông. ( https://www.wrvo.org

Cơ Quan An Ninh Giao Thông Hoa Kỳ (TSA) đang thuê thêm 6,000 viên chức quan sát an ninh phi trường trước mùa đi lại vào mùa hè bận rộn theo truyền thống, theo CNN tường trình hôm Thứ Bảy, 20 tháng 2 năm 2021.

Cơ quan này cho biết trong một thông cáo báo chí rằng họ đã dự kiến gia tăng theo mùa trong số các hành khách đi máy bay trong những tháng sắp tới và rằng nhiều người hơn sẽ đi máy bay trong khi chích ngừa Covid-19 trở nên phổ biến hơn.

Hơn 41 triệu người đã chích ít nhất 1 liều của thuốc chích ngừa và hơn 17 triệu người đã nhận được cả hai liều, theo tài liệu từ Cơ Quan CDC cho biết.

Cơ Quan TSA hy vọng sẽ thuê đủ viên chức an ninh giao thông (TSOs) tại khoảng 430 phi trường trên khắp Hoa Kỳ vào mùa hè này, theo thông cáo báo chí cho biết.

“Các viên chức an ninh giao thông là hàng rào phòng thủ quan trọng trước nhất trong việc bảo vệ an ninh cho hệ thống giao thông hàng không thương mại của quốc gia,” theo Melanie Harvey, quyền phụ tá giám đốc đặc trách Hoạt Động An Ninh của TSA cho biết trong một tuyên bố. “Mỗi ngày, các nhân viên của chúng tôi quan sát hàng trăm ngàn hành khách đi máy bay để bảo đảm họ đến những đích đến của họ an toàn. Chúng tôi dự kiến sẽ quan sát con số người đi lại nhiều hơn theo thông lệ vào những tháng mùa hè và sẽ cần thêm các viên chức để hỗ trợ cho công tác quan trọng của chúng tôi.”