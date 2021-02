10 Nước Sử Dụng 75% Thuốc Chích Ngừa Covid-19 Trong Khi 130 Nước Khác Không Có; VN Sẽ Nhập Cảng Hơn 200,000 Liều Vào Cuối Tháng Này

Chỉ có 10 nước đã sử dụng 75% nguồn cung cấp thuốc chích ngừa Covid-19 đã có sẵn trên toàn thế giới, trong khi hơn 130 nước chưa nhận được liều đầu của thuốc chích ngừa, theo Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc António Guterres cho biết qua bản tin của CNN hôm Thứ Năm, 18 tháng 2 năm 2021.

Đó là bất công, theo Guterres phát biểu, rằng có vài nước như thế kiểm soát toàn bộ nguồn cung cấp thuốc chích ngừa trên thế giới. Để giải quyến sự bất công đó, tổng thư ký đã đề xuất rằng các thành viên của G20 tạo ra một lực lượng khẩn cấp để thúc đẩy việc tiếp cận thuốc chích ngừa trên toàn cầu.

Khoảng 188 triệu liều thuốc chích ngừa đã được sử dụng trên toàn thế giới, theo dữ liệu kỹ thuật số Our World in Data cho biết. Hàng chục triệu những liều thuốc đó đã vào Hoa Kỳ, TQ, Anh và Do Thái.

Guterres đã không nêu tên 10 nước mà đã sử dụng ¾ thuốc chích ngừa Covid-19. Nhưng Hoa Kỳ chắc chắn nằm trong số đó – hơn 72.4 triệu liều thuốc chích ngừa đã được phân phối ở Mỹ, và hơn 56 triệu liều đã được chích, theo Cơ Quan CDC của Hoa kỳ cho hay.

Trong khi đó bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) hôm 18 tháng 2 năm 2021 cho biết rằng Việt Nam sắp nhập cảng 204,000 liều thuốc chích ngừa Astra Zeneca vào cuối tháng này. Bản tin của Đài RFA cho biết thêm thông tin về việc này như sau.

204.000 liều vaccine Astra Zeneca chống COVID-19 dự kiến sẽ về đến Việt Nam vào cuối tháng này. Báo Nhà nước loan tin hôm 18/2/2021.

Cụ thể, vaccine Astra Zeneca do công ty SK Bioscience Co Limited (Hàn Quốc) sản xuất, Công ty dược Astra Zeneca phối hợp với Đại học Oxford (Anh) nghiên cứu, phát triển.

Công ty TNHH Astra Zeneca Việt Nam được Bộ Y Tế chấp thuận cho nhập khẩu và Cục Quản lý Dược yêu cầu Công ty này phải chịu trách nhiệm về nguồn gốc, chất lượng vaccine nhập khẩu để đảm bảo việc sử dụng vaccine đúng mục đích, an toàn, hiệu quả. Hiện vaccine này đã được cấp phép lưu hành 1 năm hoặc nhập khẩu có điều kiện tại Philippines, Thái Lan, Anh, Việt Nam và một số quốc gia khác.