Cựu Chiến Lược Gia Bạch Ốc Steve Bannon Từng Dự Định Dùng Tu Chính Án 25 Để Truất Phế Trump Vì Tin Trump Đã Bị Bệnh Mất Trí Nhớ

Cựu trưởng chiến lược gia Bạch Ốc Steve Bannon tin rằng Donald Trump đã bị mất trí, và được xem là kế hoạch bí mật để truất phế tổng thống qua Tu Chính Án thứ 25, theo một cuốn sách mới từ một nhà sản xuất cũ chương trình 60 Minutes là Ira Rosen cho biết qua bản tin của Yahoo News hôm Thứ Ba, 16 tháng 2 năm 2021.

“Bannon đã nhận ra rằng Trump đã lập đi lập lại cùng các câu chuyện nhiều lần,” theo Rosen nói với Michael Isikoff của Yahoo News trong một podcast được phổ biến hôm Thứ Ba. “Lúc đó có nhà bình luận David Brooks mà đã từng viết trên báo New York Times, nói rằng các Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa đã đi đến gặp Trump tại Bạch Ốc, và họ đã nghe ông ấy tự nói chuyện một mình, và họ đã nhận ra rằng ông ấy có thể đang bị tổn thương ở giai đoạn đầu của chứng mất trí nhớ.

“Bannon tiếp tục nói về điều này, và ông muốn làm điều gì đó về việc ấy.”

Trong cuốn sách “Ticking Clock: Behind the Scenes at ‘60 Minutes’,” Rosen viết rằng ông có các thông điệp bằng văn bản chứng minh Bannon đã tìm cách truất phế tổng thống, gồm một đoạn đọc được rằng, “Bạn cần làm một phần tu chính án thứ 25. Bằng cách này, này người anh em, tôi không bao giờ chỉ bạn làm sai.”

Bannon; một luật sư biện hộ là người hiện đại diện cho ông; và Performance One Media, mà đã phân phối podcast War Room, tất cả đều không trả lời liền yêu cầu bình luận từ báo The Independent.

Bannon, cựu chủ tịch điều hành của trang mạng cực hữu Breitbart News, đã rời Bạch Ốc vào tháng 8 năm 2017, vì đụng chạm với một nhân viên cao cấp của Bạch Ốc có vẻ như là con rể và cũng là cố vấn cao cấp của Trump là Jered Kushner.