Bứng Tin Giả: Nói Dối Vụ Lớn (Big Lie)

“Nói dối vụ lớn” (big lie) là một phương pháp tuyên truyền đã được chế độ độc tài Đức Quốc Xã xử dụng thành công trong thời Đệ Nhị Thế Chiến. Nguyên tắc cơ bản của “nói dối vụ lớn”: nói những điều không có thật ở ngoài mức tưởng tượng của những người nói dối bình thường, lập đi lập lại liên tục, nhiều lần, với một qui mô tuyên truyền lớn ở tầm mức quốc gia, thì người dân rồi cũng sẽ tin rằng những điều này là sự thật!





Joseph Goebbels – Bộ Trưởng Bộ Thông Tin Tuyên Truyền của Đức Quốc Xã, nhân vật thân cận với Hitler vào bậc nhất- đã nói về cách sử dụng “nói dối vụ lớn” như sau: “Nếu bạn nói một lời dối trá lớn lao và lập đi lập lại nó, cuối cùng người dân sẽ tin rằng lời dối ấy là thật. Lời dối trá ấy chỉ có thể được duy trì khi nhà nước có thể che chắn người dân để họ không phải gánh chịu hậu quả của nó về mặt chính trị, kinh tế và/hoặc quân sự. Do đó, điều tối cần thiết đối với nhà nước là dùng mọi quyền lực để đè nén sự đối kháng, vì sự thực là kẻ thù sinh tử của dối trá. Và do đó, sự thực là kẻ thù to tát nhất của nhà nước”.





Chế độ Đức Quốc xã đã sử dụng “nói dối vụ lớn” trong chiến dịch chống người Do Thái. Cụ thể, họ tuyên truyền mạnh mẽ rằng người Do Thái kiểm soát cả thế giới, làm nhiễm độc trí tuệ của dân tộc Đức, đâm sau lưng Đức trong Thế Chiến Thứ Nhất… Hậu quả là lòng căm thù của người Đức đối với người Do Thái lên đến cực điểm, đến mức họ xem việc giết người Do Thái là một nghĩa vụ! Hơn sáu triệu người Do Thái đã bị giết tại các trại tập trung Đức Quốc Xã trong thời Đệ Nhị Thế Chiến cho thấy tác hại kinh hoàng của “nói dối vụ lớn”.





Các chế độ độc tài cộng sản cũng rất thành công trong việc sử dụng kỹ thuật “nói dối vụ lớn”. Với chế độ CSVN, vụ nói dối lớn điển hình nhất có liên quan đến thảm sát Tết Mậu Thân 1968. Vụ hành quyết tập thể dã man này với số người bị giết lên đến 2,600- 6,000, với đầy đủ hình ảnh, bằng chứng, nhân chứng sống sau Tết Mậu Thân 1968 đã làm kinh hoàng cả nhân loại. Vậy mà mãi cho đến tận ngày hôm nay, CSVN vẫn chưa hề công nhận và tỏ ra hối lỗi về tội ác đối với dân tộc này. CSVN vẫn tiếp tục tuyên truyền với người dân trong nước rằng thảm sát Mậu Thân chỉ là “chiêu bài của Mỹ- Ngụy”, được tạo dựng bởi chế độ VNCH để bêu xấu chế độ Miền Bắc! Họ tin rằng “nói dối vụ lớn Mậu Thân” sẽ thành sự thật sau khi tất cả các nhân chứng đã qua đời, và lịch sử sẽ thuộc về những người “bên thắng cuộc” có quyền bẻ cong, viết lại lịch sử.





Tại Hoa Kỳ, vụ “nói dối vụ lớn” mới đây nhất là việc ông Donald Trump và đồng minh thân cận tiếp tục tuyên bố cuộc bầu cử tổng thống 2020 bị gian lận mặc dù hơn 60 vụ kiện kết quả bầu cử đều thất bại, và sau khi Đại Cử Tri Đoàn đã chính thức bỏ phiếu chọn ông Joe Biden là Tổng Thống Hoa Kỳ vào ngày 14/12. Không chấp nhận sự thật này, ông Trump và các cơ quan truyền thông ủng hộ ông tiếp tục đưa tin sai sự thật rằng chiến thắng của ông Trump đã bị đánh cắp bởi “cuộc bầu cử bị gian lận trên diện rộng”. Những tuyên bố sai sự thật này đã thành công. Vào ngày 6 tháng 1 2021, ông Trump kêu gọi những người ủng hộ về thủ đô D.C, khích động họ tiến về tại tòa nhà Quốc Hội để áp lực lên Phó Tổng Thống Mike Pence và Quốc Hội mong thay đổi kết quả bầu cử. Kết quả kinh hoàng sau cùng cả thế giới đã được chứng kiến: vụ bạo loạn đẫm máu tại Quốc Hội đã cướp đi sinh mạng của 5 người Mỹ. Một vết nhơ không thể quên cho nền dân chủ của Hoa Kỳ.





Dân Việt