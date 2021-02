Hội Đồng Huynh Trưởng Nghĩa Sinh: Chuyến công tác từ thiện đầu Xuân Tân Sửu tại Cồn Mỹ Phước (Sóc Trăng) do Đoàn CTXH Nghĩa Sinh thực hiện

Việt Nam có 60,000 người chết mỗi năm do ô nhiễm không khí, theo bản tin của báo South China Morning Post trích thống kê của Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) mà Đài Á Châu Tự Do (RFA) tường thuật hôm 27 tháng 1 năm 2021 cho biết, nói rằng đó là con số người chết nhiều gấp 6 lần số người chết vì tai nạn xe tại Việt Nam.