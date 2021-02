Quận Cam: ghi danh chích ngừa ở Project Vietnam

Quận Cam: Điền mẫu ghi danh chích ngừa tiếng Việt hay tiếng Anh: Project Vietnam Foundation COVID-19 vaccination / Chủng ngừa COVID-19 của Project Vietnam foundation



Please fill out the survey. We will contact you if you quality for a vaccine. A copy of your responses will be emailed to the address you provided. / Xin vui lòng điền vào phần thăm dò. Chúng tôi sẽ liên lạc với ông/bà nếu ông/bà hội đủ điều kiện để được chủng ngừa. Một bản sao những câu trả lời của ông/bà sẽ được gửi đến địa chỉ email mà ông/bà đã cung cấp.

Vào đây: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnl6-LC4qi6raURZG80-KOJvLp1_m8fwnr9o1d7L_Nx66KiA/viewform