Chẳng Còn Gì Lãng Mạn Khi Mất Điện Do Bóng Tráng Kim, Chơi bóng tráng kim an toàn để bảo vệ cộng đồng trong Ngày Valentine này

Bữa ăn tối dưới ánh đèn cầy sẽ không còn lãng mạn nữa khi đó là việc bất đắc dĩ.



Bóng tráng kim là cử chỉ hoàn hảo để thể hiện mức trân trọng của quý vị đến Ngày Valentine. Tuy nhiên, bóng tráng kim cũng là nguyên nhân gây ra hàng ngàn vụ mất điện trên khắp khu vực dịch vụ của Southern California Edison mỗi năm.



Ông Andrew Martinez, phó chủ tịch phụ trách An Toàn, An Ninh và Phát Triển Kinh Doanh của SCE cho biết: “Bóng tráng kim dường như là món quà hoàn hảo cho dịp lễ này, nhưng nếu không được xử lý đúng cách, chúng không chỉ gây ra những vụ mất điện lớn mà còn đe dọa đến an toàn công cộng- Mở cửa sổ mới.”



“Không bao giờ thả bóng ra ngoài và luôn buộc vào vật nặng, theo luật tiểu bang đã quy định- Mở cửa sổ mới.”



Năm ngoái, bóng tráng kim là nguyên nhân dẫn đến các vụ mất điện gây ra gần 420,00 giờ gián đoạn dịch vụ và gần 1.5 triệu khách hàng chìm trong bóng tối.

Dưới đây là một số lời khuyên để chơi bóng tráng kim an toàn: