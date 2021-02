Những món quà ý nghĩa trong Năm Tân Sửu Hướng đến cuộc sống không khói thuốc!

Để an toàn Lễ Hội Giao Thừa, an ninh khu vực trong đêm, Sở Cứu Hỏa Orange County, Cảnh Sát Santa Ana và Sở Y Tế Orange County khuyên nhắc bà con anh chị em cần mang theo khẩu trang, cách ly an toàn và tuyệt đối không đốt pháo trong đêm giao thừa, giữ tĩnh lặng cho hàng xóm. Chùa Huệ Quang không chịu trách nhiệm mọi hình thức đốt pháo trong và ngoài Chùa theo quy định.