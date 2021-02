National ACE và CNY tham gia nhóm Desert™ Join Food và Beverage Industry Groups Khuyến Khích Mọi Người Ăn Mừng Tết Nguyên Đán bằng cách Hỗ Trợ Các Nhà Hàng và Doanh Nghiệp do Người Mỹ Gốc Á Làm Chủ

LAS VEGAS, NV (9 tháng Hai, 2021) – Phòng Thương Mại Người Mỹ Gốc Á (Asian/Pacific Islander American Chamber of Commerce) và Hiệp Hội Entrepreneurship (National ACE), và CNY in the Desert™ cùng đón mừng Tết Tân Sửu trên mạng qua lời kêu gọi hành động thiết thực cùng nhau hỗ trợ các nhà hàng do người Mỹ gốc Á làm chủ trong dịp đón Tết Nguyên Đán.





Trong khi nhiều nhà hàng trên toàn quốc bị ảnh hưởng nặng bởi suy thoái kinh tế, các nhà hàng thuộc sở hữu của người Mỹ gốc Á (AAPI) lại bị ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng. Theo Báo Cáo Tác Động Toàn Quốc ACE 2020 khảo sát trên 900 doanh nghiệp thuộc sở hữu của người Mỹ gốc Á trên toàn quốc, 84% chủ nhà hàng cho rằng COVID-19 có tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của họ và 35% không lạc quan tin tưởng doanh nghiệp của họ sẽ tồn tại. Ngoài việc phải đối mặt với việc đóng cửa và những giới hạn bất lợi, các nhà hàng AAPI còn phải chống lại nạn phân biệt chủng tộc và bài ngoại bắt nguồn từ COVID-19 và trận đại dịch.

Chiling Tong, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của National ACE phát biểu: “Mặc dù năm 2020 là một năm đầy thách thức đối với nhiều nhà hàng thuộc sở hữu của người Mỹ Gốc Á AAPI, nhưng thật khích lệ khi thấy mọi người trên khắp đất nước kết hợp lại để hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương này. Năm nay, chúng tôi tổ chức lễ đón mừng Tết Nguyên Đán để vinh danh các doanh nghiệp thuộc sở hữu của người Mỹ gốc Á trong ngành nhà hàng và thức uống và kêu gọi mọi người tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp đóng vai trò kinh tế và văn hóa quan trọng này trong cộng đồng mà họ phục vụ. ”





Trong Lễ Đón Mừng Tết Nguyên Đán trên mạng năm nay vào ngày 9 tháng 2, National ACE và CNY in the Desert ™ đã cùng Bryan Pham và Maggie Chu từ Mạng lưới Ẩm thực Châu Á chia sẻ những câu chuyện về những thách thức và khó khăn mà các nhà hàng thuộc sở hữu của người Mỹ gốc Á phải đối mặt và để yêu cầu mọi người trên khắp đất nước đặt mua bữa ăn tối Tết Nguyên Đán truyền thống của họ từ một nhà hàng hoặc doanh nghiệp thuộc sở hữu của người Mỹ gốc Á ở địa phương, tuân theo tất cả các hướng dẫn và quy định COVID-19 của địa phương và tiểu bang.



Jay-Son Low, chủ cửa hàng SATAY Thai Bistro ở Las Vegas cho biết: “Bữa tối đêm giao thừa Tết Nguyên Đán truyền thống mang nhiều biểu tượng và ý nghĩa. “Bữa tối sum họp là thời gian để mọi người quây quần, dùng bữa với hy vọng may mắn và thịnh vượng trong năm tới. Còn cách nào đẹp hơn khi mừng đón ngày Tết với danh nghĩa của một cộng đồng và chia sẻ một bữa ăn thức uống mua từ một doanh nghiệp địa phương do người Mỹ gốc Á làm chủ? ”



Jay-Son Low, chủ cửa hàng SATAY Thai Bistro ở Las Vegas cho biết: “Bữa tối đêm giao thừa Tết Nguyên Đán truyền thống mang nhiều biểu tượng và ý nghĩa. “Bữa tối sum họp là thời gian để mọi người quây quần, dùng bữa với hy vọng may mắn và thịnh vượng trong năm tới. Còn cách nào đẹp hơn khi mừng đón ngày Tết với danh nghĩa của một cộng đồng và chia sẻ một bữa ăn thức uống mua từ một doanh nghiệp địa phương do người Mỹ gốc Á làm chủ? ”

Là một phần của lời kêu gọi hành động trong dịp Tết Nguyên Đán, National ACE và CNY in the Desert ™ đang khuyến khích mọi người trên khắp đất nước chia sẻ trên các trang mạng xã hội các nhà hàng địa phương mình yêu thích cũng như hình ảnh từ bữa ăn tối của họ bằng dòng chữ nhấn “hashtag” #AAPIfoodies. Đối với những người đang tìm gợi ý về các nhà hàng trong vùng, quý vị có thể tìm thấy danh sách các nhà hàng tham gia National ACE / CNY trong Lễ hội Tết Nguyên Đán Desert ™ tại aapirestaurants.com.

Lễ hội Tết Nguyên Đán cũng được tổ chức bởi National ACE thành viên của Wells Fargo và AARP, và Beverage Sponsor House of Suntory.





“Wells Fargo rất vui mừng đón Tết Tân Sửu với những Cộng đồng người Mỹ. Hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và phát triển quan hệ hợp tác liên tục của chúng tôi với National ACE là một trong nhiều cách mà Wells Fargo đầu tư vào sự phát triển của cộng đồng của chúng ta, ”Joanna Zhong, SVP và Trưởng nhóm Chiến lược Phân khúc Châu Á của Wells Fargo cho biết. “Chúng tôi tự hào được hợp tác với National ACE và các nhà hợp tác của họ tổ chức lễ hội Tết Nguyên Đán năm nay và cùng nỗ lực khuyến khích mọi người ăn mừng ngày lễ bằng cách hỗ trợ cho một nhà hàng hoặc doanh nghiệp thuộc sở hữu của người Mỹ gốc Á tại địa phương theo cách thức an toàn.”

“Các doanh nghiệp thuộc sở hữu của người Mỹ gốc Á trong ngành thực phẩm và thức uống là trụ cột của nhiều cộng đồng trên khắp đất nước, ”Joon Park, Giám đốc Thương hiệu - Khu vực phía Tây của House of Suntory cho biết. Chúng tôi tự hào được cộng tác với National ACE và CNY ở Desert ™ và tham gia cùng bạn bè và đối tác của chúng tôi trên khắp đất nước để giúp hỗ trợ các nhà hàng địa phương và các doanh nghiệp liên quan. ”

Sơ lược về National ACE

Sứ mệnh của ACE là đóng vai trò người ủng hộ cật lực các lợi ích kinh doanh của các doanh nghiệp do người Mỹ gốc Á làm chủ, và tạo ra sự thay đổi tích cực đối với tất cả các vấn đề nhằm nâng cao và thúc đẩy các mục tiêu và nguyện vọng của các chủ doanh nghiệp, các doanh nhân và các nhà lãnh đạo công ty người Mỹ gốc Á. Để biết thông tin chi tiết về các chương trình của National ACE và để tìm hiểu thêm về công việc của chúng tôi nhằm củng cố và hỗ trợ các doanh nghiệp và doanh nhân nhỏ của cộng đồng người Mỹ gốc Á, hãy truy cập trang nhà của chúng tôi www.nationalace.org

Sơ lược về CNY in the Desert™

CNY in the Desert ™ đang trên đà trở thành lễ hội đón mừng Tết Nguyên Đán hàng năm lớn nhất ở Hoa Kỳ. Là một tổ chức phi lợi nhuận 501 (c) 3, sứ mệnh của họ là liên tục nâng cao nhận thức về văn hóa của người Mỹ gốc Á - Thái Bình Dương liên quan đến lễ Tết Nguyên Đán. Để biết thêm thông tin về CNY in the Desert ™ và lễ hội đón mừng Tết Nguyên đán trên mạng, hãy truy cập www.cnyinthedesert.com

###

National ACE and CNY in the Desert™ Join Food and Beverage Industry Groups to Encourage People to Celebrate the Lunar New Year by Supporting AAPI-Owned Restaurants and Businesses

LAS VEGAS, NV (Feb 9, 2021) – The Asian/Pacific Islander American Chamber of Commerce and Entrepreneurship (National ACE), and CNY in the Desert™ are ringing in the Year of the Ox with a virtual celebration and a call to action to support AAPI-owned restaurants during the Lunar New Year.

While many restaurants across the nation have been affected by the economic downturn, AAPI-owned restaurants have been hit particularly hard. According to the National ACE 2020 Impact Report which surveyed over 900 AAPI-owned businesses nationally, 84% of owners stated that COVID-19 has had a negative impact on their business, and 35% were not optimistic that their businesses would survive. In addition to facing shutdowns and restrictions, AAPI restaurants have also had to fight racism and xenophobia stemming from COVID-19 and the pandemic.

“Although 2020 was a challenging year for many AAPI-owned restaurants, it was amazing to see people around the country rallying together to support these local businesses,” stated Chiling Tong, President and CEO of National ACE. “This year, we’re dedicating our Lunar New Year celebration in honor of AAPI-owned businesses in the restaurant and beverage industry and asking people to continue to support these businesses that play such an important economic and cultural role in the communities they serve.”

During this year’s virtual Lunar New Year celebration on Feb. 9, National ACE and CNY in the Desert™ were joined by Bryan Pham and Maggie Chu from the Asian Foodie Network to share stories of the challenges and struggles faced by AAPI-owned restaurants, and to ask people across the country to buy their traditional Lunar New Year dinners from a local AAPI-owned restaurant or business, following all local and state COVID-19 guidelines and regulations.

“The traditional Lunar New Year’s Eve dinner has so much meaning and significance,” said Jay-Son Low, owner of SATAY Thai Bistro in Las Vegas. “The ‘reunion dinner’ is a time for people to gather and share a meal with the hopes of good luck and prosperity in the coming year. What better way to celebrate the holiday as a community than by sharing a meal and drinks purchased from a local AAPI-owned business?”

As part of the Lunar New Year call to action, National ACE and CNY in the Desert™ are encouraging people across the country to share their favorite local restaurants as well as pictures from their dinners using the hashtag #AAPIfoodies. For those looking for nearby restaurant suggestions, a list of restaurants participating in the National ACE/CNY in the Desert™ Lunar New Year Festival can be found at aapirestaurants.com.

The Lunar New Year event was co-hosted by National ACE members Wells Fargo and AARP, and Beverage Sponsor House of Suntory.

“Wells Fargo is excited to celebrate the Year of the Ox with the Asian American community. Supporting small businesses and our ongoing partnership with National ACE are among the many ways in which Wells Fargo invests in the growth of our communities,” said Joanna Zhong, SVP and Asian Segment Strategy Leader for Wells Fargo. “We’re proud to collaborate with National ACE and their partners for this Lunar New Year celebration and join their efforts to encourage everyone to celebrate the holiday by safely supporting a local AAPI-owned restaurant or business.

AAPI-owned businesses in the food and beverage industry are the backbone of many communities throughout the country,” said Joon Park, Brand Manager – West Region for House of Suntory. We’re proud to collaborate with National ACE and CNY in the Desert™ and join our friends and partners across the country to help support local restaurants and related businesses.”

About National ACE

ACE’s mission is to serve as a strong advocate of AAPI business interests and effect positive change on all issues that enhance and advance the goals and aspirations of AAPI business owners, entrepreneurs, and corporate leaders. For details about National ACE’s events and to learn more about our work to strengthen and support AAPI small businesses and entrepreneurs, visit us at www.nationalace.org

About CNY in the Desert™