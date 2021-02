McDonald’s chào đón Tết Nguyên Đán với công ty truyền thông 88rising và chương trình Khởi Đầu Hoàng Kim (Golden Start)

Chương trình Golden Start sẽ khởi đầu với một loạt tiết mục đặc biệt từ nghệ sĩ rap gốc Hàn “Dumbfoundead” và kết thúc với một nhạc hội “Masiwei”, chỉ có trên app của McDonald’s

(CHICAGO, Ill.) – Ngày 3 tháng 2, 2021 – Tết Nguyên Đán là thời điểm cho chúng ta tống cựu nghênh tân. Trong lúc rất nhiều người trên khắp Hoa Kỳ đang chờ đón Năm Tân Sửu và trong không khí mừng đón một cuộc khởi đầu mới, McDonald’s USA đã hợp tác cùng với 88rising, một tập thể nghệ sĩ gốc Á Châu hàng đầu trên thế giới để mang đến cho quý vị chương trình Khởi Đầu Hoàng Kim (Golden Start). Chương trình Golden Start là một sự kết hợp của các đoạn video, khoảnh khắc trên mạng xã hội và sẽ tô điểm cho ngày Tết Nguyên Đán, hòa lẫn các nét truyền thống văn hóa ngày lễ với một nhạc hội chọn lọc và phong bao lì xì đặc biệt.

ĐẠI NHẠC HỘI CHỈ CÓ TRÊN APP ĐỂ CHÀO ĐÓN TẾT NGUYÊN ĐÁN





“Tôi là một người hâm mộ lớn của McDonald’s, vì vậy rất là tuyệt vời để hợp tác cùng với công ty mệnh danh là Những Vòm Vàng (Golden Arches) để chào đón Tết Nguyên Đán với một nhạc hội đặc biệt và nhiều tiết mục khác,” nam nghệ sĩ Masiwei, thành viên trong nhóm nhạc hip-hop gốc Hoa, Higher Brothers đã phát biểu như sau. “Mỗi năm tôi đều mong về ngày Tết Nguyên Đán vì là một trong các ngày lễ tôi yêu thích nhất, và tôi chắc chắn rằng Tết năm nay sẽ mang đến nhiều kỷ niệm hơn cho tôi và những fan ái mộ của tôi.”

LOẠT NỘI DUNG TRÊN IGTV LÀM NỔI BẬT NÉT TRUYỀN THỐNG CHUẨN BỊ ĐÓN TẾT ĐÁNG TRÂN QUÝ





“Chúng tôi rất vui mừng chào đón Tết Nguyên Đán với Masiwei và Dumbdfoundead, hai nghệ sĩ nổi tiếng được nhiều fan ái mộ, và là người có cùng quan điểm với chúng tôi trong nỗ lực vinh danh các nét truyền thống tốt đẹp của khán giả và thực khách,” Bà Elizabeth Campbell, giám đốc cấp cao về nối kết văn hóa của McDonald’s đã phát biểu. “Chúng tôi hiểu biết tầm quan trọng của ngày lễ này đối với rất nhiều thực khách và chúng tôi chờ đợi chương trình Golden Start sẽ mang đến nhiều niềm vui và khoảnh khắc đặc biệt cho mọi người.”

Tết Nguyên Đán thì không thể không có phong bao lì xì, vì vậy McDonald’s và 88rising đã chuẩn bị sẵn 888 cái ba lì xì đặc biệt với con số 8 may mắn. Theo truyền thống thì phong bao lì xì chứa tiền được tặng cho bạn bè và gia đình để chúc may mắn và thịnh vượng. Những bao lì xì đỏ này sẽ được tặng đến khách hàng khi mua bất kỳ món hàng nào** trên trang Night Market online store của 88rising bắt đầu từ ngày 8 tháng 2. Mỗi bao lì xì đỏ sẽ chứa 2 tấm thẻ McDonald’s Arch Card trị giá $8 mỗi tấm, một dành cho quý vị và một để quý vị chia sẻ với người khác, theo phong tục mang may mắn đến cho bạn bè và người thân trong ngày Tết. Đây là năm thứ tư McDonald’s thực hiện phong bao lì xì đặc biệt cho dịp lễ truyền thống này.

Đón mừng Tết Nguyên Đán là một trong nhiều cách McDonald’s đến với thực khách và cộng đồng. Chúng tôi biết sự có mặt trong cộng đồng khác với sự tham gia vào với cộng đồng. Là láng giềng tốt, McDonald’s quyết tâm chia sẻ những sự kiện và khoảnh khắc quan trọng với cộng đồng nơi chúng tôi phục vụ.

*Giờ địa phương tại lục địa Hoa Kỳ

**Giới hạn 888 vị khách đầu tiên khi thanh toán hóa đơn mua hàng và ưu tiên cho những ai đến trước, bắt đầu từ ngày 8 tháng 2, năm 2021. Giới hạn một bao lì xì cho mỗi hóa đơn mua hàng.

88rising là một công ty truyền thông toàn cầu chú tâm vào các tài năng, sự kiện, và văn hóa gốc Á Châu, được các cơ quan truyền thông lớn như The New Yorker, Rolling Stone, CNN, Forbes, Bloomberg, Billboard, Pitchfork, và Los Angeles Times kính trọng. Là một nhà tiên phong thực sự trong lãnh vực giải trí và truyền thông, 88rising đã phát triển một cách đột phá chưa từng thấy trước đây về mặt nội dung và nhanh chóng dẫn đầu trong giới âm nhạc cấp tiến và vượt đến đỉnh cao văn hóa thanh niên trên toàn thế giới. 88rising là công ty đầu tiên tổ chức một lễ hội âm nhạc tập trung vào cộng đồng gốc Á Châu tại Hoa Kỳ (Head in the Clouds Music & Arts Festival) và cũng là công ty đầu tiên có một nghệ sĩ nhạc R&B gốc Á Châu đứng đầu bảng xếp hạng Billboard (Joji). Năm 2019, công ty 88rising đã thành lập trang nhà bán hàng trên mạng 88nightmarket để trưng bày các sản phẩm quảng bá cho các nghệ sĩ, văn hóa, và cộng đồng gốc Á Châu, giới thiệu một bộ sưu tập được tuyển chọn cẩn thận bao gồm sự cộng tác chọn lọc với GUESS, Hajime Sorayama, SANKUANZ, và còn nhiều nữa. Quý vị có thể tìm hiểu thêm chi tiết về 88rising trên Instagram Twitter và Facebook