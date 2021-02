Trần Huỳnh Duy Thức Đã Ngưng Tuyệt Thực Sau Hơn 70 Ngày Tuyệt Thực Để Đòi Chính Quyền CSVN Trả Lời Đơn Khiếu Nại Của Ông

Ông Trần Hữu Đức là cư dân tại tỉnh Nghệ An đã bị công an CSVN tại huyện Nam Đàn và Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An bắt vì bị cáo buộc “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền,” theo bản tin của Đài Á Châu Tự To (RFA) cho biết hôm 22 tháng 1 năm 2021.