HỘI ĐỒNG LIÊN TÔN VIỆT NAM TẠI HOA KỲ

Chúc Mừng Năm Mới



Little Saigon, ngày 2 tháng 2, năm 2021



Kính gởi:

- Quý vị lãnh đạo tinh thần các Tôn Giáo,

- Quý vị lãnh đạo các Cộng Đồng, Hội Đoàn, Đoàn Thể và Đảng Phái Quốc Gia,

- Quý cơ quan Truyền Thông và Báo Chí

- Cùng toàn thể quý Đồng Hương.



Kính thưa quý vị,

Năm Canh Tý 2020 là một năm đầy biến cố, thiên tai, dịch bệnh đang bao trùm khắp

nơi trên Thế Giới, và đã biến năm 2020 thành một năm rất khó quên trong lịch sử của

Hoa Kỳ và các quốc gia khác.



Nhân dịp đầu năm Tân Sửu, Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ xin chân thành kính

chúc toàn thể quí vị một năm mới dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc, an vui thịnh

vượng. Cộng đồng Người Việt hải ngoại được an bình, đoàn kết và phát triển tốt đẹp.Chúng tôi xin cầu nguyện Thượng Đế Tối Cao và Các Đấng Thiêng Liêng ban cho quốcgia Hoa Kỳ được đoàn kết và phát triển; cho quê hương Việt Nam được toàn vẹn lãnhthổ, nhân quyền được tôn trọng và các tôn giáo được tự do hành đạo.Chúng tôi cầu nguyện cho cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ và khắp nơi trên thế giớisang Năm Mới được đoàn kết, thăng tiến và phát triển vững mạnh.Chúng tôi cũng xin cầu nguyện cho dịch bệnh COVID-19 sớm chấm dứt cho thế giớinhân loại trở lại đời sống no ấm và phú cường.TM. Ban Thường Vụ Hội Đồng Liên Tôn VN/HKChánh Trị Sự Hà Vũ BăngChủ Tịch