Cuộc Chiến Với Covid, Với Vô Tri

Cấp lãnh đạo và tân nội các đã không trấn an người dân đại loại rằng, "Covid chỉ là cúm mùa" hay "nó sẽ tự biến mất trong mùa Xuân hay Hè năm nay" mà cho biết sẽ dựa vào khoa học. Bởi dịch bịnh là vấn đề y tế, khoa học. Họ thẳng thắn cảnh báo rằng, có khoảng 200 ngàn người nữa có thể bị thiệt mạng cho đến tháng Năm năm nay.



Chỉ trong chưa đầy hai tuần qua, tân nội các của tổng thống Joe Biden đã đưa ra các biện pháp và chương trình hành động nhằm ngăn chận tối đa đại dịch Covid-19, như là nghị sự hàng đầu. Hàng trăm triệu liều vaccine đã được chính phủ mua thêm, thuê mướn thêm nhân viên y tế để có thể thực hiện việc chủng ngừa được nhanh chóng nhất có thể, tài trợ cho các tiểu bang thực hiện chương trình chủng ngừa, lên kế hoạch phối hợp các hãng dân sự và quân đội trong việc vận chuyển, phân phối và tham gia tổ chức chủng ngừa toàn dân sớm nhất có thể. Và nhiều hơn nữa.



Tất cả những điều này không ngoài mục đích nào khác ngoài việc bảo vệ tính mạng người dân, đặc biệt với giới cao niên hiện nay, cho dù họ có ủng hộ hay chống đối chính phủ. Hãy suy nghĩ về âm mưu thực hiện một tội ác tiêu diệt người già và những gì đang diễn ra hiện nay để biết ai đang bảo vệ cho chính mình, cho cha mẹ, ông bà, người thân mình.



Các thông tin từ các trang mạng chính phủ cùng các nguồn tin khả tín cho phép bất cứ ai cũng có thể tìm hiểu thêm. Thiếu bức tranh toàn cảnh về thông tin thì người ta chỉ dùng lý lẽ và phỏng đoán cảm tính của riêng mình. Cuộc chiến với Covid còn đầy gian nan và sẽ gian nan không kém loại Covid của sự vô tri, mê muội, xem thường dịch bịnh đang tiếp diễn đó đây.



Hồi tuần qua, dòng Nữ Tu Đa Minh tại Adrian, Michigan (Adrian Dominican Sisters) đã ra thông cáo chia sẻ mối lo ngại và thương tiếc đến chín vị nữ tu đã qua đời vì Covid-19 tại cùng một tu viện, trong đó vẫn còn 13 người chưa hồi phục. Tất cả các nữ tu qua đời đều lớn tuổi, từng tận hiến cuộc đời mình cho giáo dục và y tế.Theo số liệu từ Ban Dân Số Hoa Kỳ, nước Mỹ có khoảng 52 triệu người cao niên trên 65 tuổi hiện nay. Tùy thể trạng và tình trạng bịnh tiền sử của mỗi người nhưng đây là nhóm rủi ro lây nhiễm Covid và có tỉ lệ qua đời cao hàng trăm lần so với nhóm trẻ tuổi, theo các thống kê từ cơ quan CDC.Đây là cũng là nhóm mà ngân sách quốc gia dành cho họ cao nhất, qua các quyền lợi an sinh, phí tổn y tế và phúc lợi liên quan, chiếm gần một nửa ngân sách chi tiêu quốc gia trong vòng 10 năm tới khi người dân Mỹ già thêm, theo ước tính từ Văn Phòng Ngân Sách Quốc Hội CBO ( https://www.cbo.gov/system/ files?file=2019-01/54918- Outlook.pdf ).Đó cũng là một sự thật phũ phàng trong những lý do tại sao nội các trước đây đã che giấu hay muốn thả dịch. Nhiều chính khách đảng Cộng Hòa đã không che giấu ý định này khi bảo "người già hãy hy sinh cho kinh tế Mỹ", như lời Phó Thống Đốc Dan Patrick của Texas từng tuyên bố trên các phương tiện đại chúng trước kia. Họ đã thành công, với khoảng 420 ngàn người thiệt mạng cho đến nay, một số liệu được xem không đầy đủ.Cũng theo CDC, nhóm cao niên trên 65 tuổi đã chiếm đến 81% những người đã qua đời vì Covid-19. Và tỉ lệ tử vong trung bình tại Mỹ hiện nay khi nhiễm Covid là hơn 9%, tức mỗi triệu người bị lây nhiễm sẽ có khoảng gần cả 100 ngàn người chết, phần lớn là người già (Xem thêm tại https://www.cdc.gov/nchs/ covid19/mortality-overview.htm