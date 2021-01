12.5 Triệu Trẻ Em Mỹ Gặp Cơ Nguy Đói: Làm Sao Giải Quyết Vấn Đề

18 triệu trẻ em Mỹ đói. ( www.unitedway.org

Đại dịch vi khuẩn corona không những gây tai họa cho sức khỏe con người mà còn tạo khủng hoảng kinh tế cho nhân loại mà đặc biệt tại Mỹ với khoảng 50 triệu người mà trong đó có 18 triệu trẻ em gặp nguy cơ đói. Các vị Giáo Sư Heather Eicher-Miller của Đại Học Purdue, GS David Himmelgreen của Đại Học South Florida, GS Diana Cuy Castellanos của Đại Học Dayton, và GS Kecia Johnson của Đại Học Tiểu Bang Mississippi đã được báo The Conversation US trích thuật các phát biểu về suy nghĩ và cách giải quyết vấn đề này trong bài được đăng trên trang mạng www.theconversation.com hôm 11 tháng 1 năm 2021. Việt Báo xin đăng bản tịch của Thụy Âm để độc giả tường lãm.

Cuộc khủng hoảng kinh tế do đại dịch vi khuẩn corona gây ra đã làm gia tăng số người Mỹ là những người thường không đủ ăn, gồm các trẻ em. The Conversation U.S. tham khảo 4 chuyên gia để giải thích trẻ em đói phổ biến như thế nào và làm gì để giải quyết vấn đề đó.

1- Vấn đề trẻ em đói ở Mỹ lớn cỡ nào?

Heather Eicher-Miller, phó giáo sư về khoa học dinh dưỡng tại Đại Học Purdue cho biết rằng đói có 2 ý nghĩa rất khác nhau. Nó có thể mô tả là cảm thấy khó chịu mà bạn có sau khi không ăn trong một thời gian. Nó cũng là tình trạng vật lý kéo dài.





Những người bị đói lâu dài không chỉ là khó chịu. Họ có thể cảm thấy suy yếu hay đau đớn và có nguy cơ bệnh hoạn cao, gồm bị bệnh suyễn, thiếu hồng huyết cầu vì thiếu chất sắt và sức khỏe xương kém.





Dĩ nhiên, đói có thể phát sinh khi người nào đó không đủ ăn, nhưng cũng là do không an toàn thực phẩm – điều mà xảy ra khi bạn không có tiền hay các phương tiện khác của việc tiếp cận đủ loại hay số thực phẩm thích đáng.





Trong khi đói là tình trạng vật lý, an toàn thực phẩm là tình trạng kinh tế và xã hội.





David Himmelgreen, giáo sư về nhân khẩu học tại Đại Học South Florida thì cho rằng không an toàn thực phẩm và trẻ em đói cả hai đều tăng cao như hỏa tiễn trong thời đại dịch Covid-19. Có phỏng đoán khoảng 50 triệu người Mỹ gặp tình trạng không an toàn thực phẩm vào cuối năm 2020, tăng mạnh từ 35 triệu vào năm 2019, năm mới nhất mà tài liệu chính thức có sẵn.





Feeding America, tổ chức chống đói lớn nhất quốc gia, phỏng đoán trong năm 2019 có 12.5 triệu trẻ em tại Hoa Kỳ -- 1/6 – gặp nguy cơ đói. Với sự gia tăng con số công nhân Mỹ thất nghiệp và trẻ em sống trong nghèo khổ, nhóm các nhà nghiên cứu xác định vào tháng 7 năm 2020 có 18 triệu trẻ em – ¼ -- từng trải qua tình trạng không an toàn thực phẩm ít nhất vài lần, vài tháng trong đại dịch vi khuẩn corona.





Kecia Johnson, phó giáo sư về xã hội học tại Đại Học Mississippi State University nói rằng các trẻ em bị đói thì có khả năng gặp nguy hiểm, để hồi phục bệnh chậm hơn và vào bệnh viện thường hơn.





Ngoài ra còn có các thứ khác, không an toàn thực phẩm làm gia tăng khả năng béo phì, bệnh tim và tiểu đường, gồm các trẻ em. Và trẻ em bị tình trạng không an toàn thực phẩm thì ít nhất có gấp đôi so với những trẻ khác để có nhiều thứ bệnh, như thiếu máu, suyễn và lo lắng.





Trẻ em bị tình trạng không an toàn thực phẩm cũng có nhiều khó khăn tại trường học hơn những trẻ em khác và trở nên dễ bị kinh nghiệm cô lập xã hội hơn.

2- Những gì đã và đang làm về vấn đề này?





Members of the United States Navy serving hungry Americans at a soup kitchen in Red Bank, N.J., during a 2011 community service project. (www.en.wikipedia.org) Diana Cuy Castellanos, phó giáo sư về chế độ ăn uống và dinh dưỡng tại Đại Học Dayton nói rằng có khoảng 15 chương trình liên bang trợ giúp cho những người Mỹ nào cần sự giúp đỡ để có đủ thực phẩm dinh dưỡng để ăn. Các chương trình này bao gồm nhiều thành phần dân số khác nhau gồm cao niên, người có thu nhập thấp, con nít và trẻ em, và các cộng đồng người Mỹ Bản Xứ, cũng như các khu vực nơi mà có sự cần thiết đối với sự giúp đỡ khẩn cấp vì các tai họa.



Lớn nhất là Chương Trình Trợ Giúp Dinh Dưỡng Bổ Sung, được biết thông thường hơn như là SNAP. Nó cung cấp tài trợ để mua thực phẩm dựa trên mức thu nhập và tốn 85.6 tỉ đô la trong năm tài khóa vừa rồi. Theo sau dự thông qua của gói trợ giúp lưỡng đảng vào tháng 12, hầu hết các gia đình 4 người hiện nay đều có thể nhận trợ cấp hàng tháng $782 qua chương trình SNAP.





Nhiều người vẫn gọi các phúc lợi này là “phiếu thực phẩm – food stamps,” nhưng bây giờ, thay vì nhận các biên lai để mua thực phẩm, người dân nhận một tấm thẻ giống như là thẻ tín dụng với tiền ăn của họ trên đó.





Chính phủ cũng điều hành chương trình Phụ Nữ, Con Nít và Trẻ Em, cung cấp trợ giúp dinh dưỡng cho các phụ nữ mang thai có thu nhập thấp, các phụ nữ cho con bú và các phụ nữ có ít nhất một đứa con từ 5 tuổi trở xuống. Thêm nữa, có các chương trình Ăn Sáng và Ăn Trưa Tại Trường Học cũng như Chương Trình Phục Vụ Thực Phẩm Mùa Hè, tài trợ các bữa ăn chính và ăn phụ lành mạnh miễn phí cho trẻ em và các vị thành niên sống tại các vùng có thu nhập thấp khi trường học đóng cửa.





Nhiều trong số những chương trình này nhắm vào các thành phần đặc biệt của dân số, như trẻ em và cao niên. Tất cả đều có điểm chung: Chúng được thiết đặt ra để giúp các gia đình có thu nhập thấp để có thể có đủ tiền mua thực phẩm như thế để giúp cho những người có thu nhập bị hạn chế có thể đáp ứng các nhu cầu khác, như thuê nhà ở và việc di chuyển đi lại.





Theo Himmelgreen thì trong khi các chương trình dinh dưỡng liên bang đã giúp giảm sự nghiêm trọng của mất an toàn thực phẩm và trẻ em đói, chỉ hạn chế số người Mỹ là những người không có đủ tiền để ăn có thể có lợi ích của chúng. Để nhận SNAP tại Florida, chẳng hạn, người dân không thể có tổng cộng hơn $2,001 hay $3,001 – tùy theo độ tuổi và các thiếu thốn của họ -- trong các trương mục tiết kiệm và checking. Các tiểu bang khác cũng có tương tự nhưng các hạn chế khác nhau, làm cho khó phỏng đoán con số người Mỹ cần giúp đỡ nhưng không thể có được nó. Vì thế, hơn nhiều triệu người tùy thuộc hơn bao giờ hết vào các nơi cung cấp thực phẩm bằng cách chạy xe ngang qua để lấy trong thời đại dịch.





Theo Johnson thì có khoảng 60,000 tủ thực phẩm, các chương trình bữa ăn và các ngân hàng thực phẩm, theo Feeding America, phục vụ cho khoảng 40 triệu người mỗi năm. Feeding America và các ngân hàng và tủ thực phẩm chi nhánh của họ cũng điều hành các tủ thức ăn tại nhiều trường học và các chương trình tặng túi xách học sinh, cung cấp cho các học sinh các thức ăn làm sẵn tiện lợi, như mì ống đóng hộp và phô mát và đậu đóng hộp, để đem về nhà, trên khắp nước.





Thí dụ, trường tiểu học tại Quận Holmes tại Mississippi, đã cung cấp cho các gia đình tham gia với thực phẩm và các nhu cầu khác kể từ năm 2019.





Theo Eicher-Miller thì việc giáo dục dinh dưỡng là cách khác để giải quyết việc không an toàn thực phẩm và giúp giảm số trẻ em sẽ bị đói. Thí dụ, chính phủ liên bang cung cấp việc giáo dục dinh dưỡng cho những cá nhân và gia đình nhận các phúc lợi SNAP thông qua chương trình Giáo Dục Chương Trình Trợ Giúp Dinh Dưỡng Bổ Sung, hay SNAP-Ed. Chương trình này cung cấp việc giáo dục toàn diện liên quan đến cách để có được dinh dưỡng tốt nhất cho mỗi đô la mua thực phẩm đối với nhiều người nhận các phúc lợi SNAP và có thể có việc phục vụ khó khăn các bữa ăn lành mạnh cho nhiều gia đình của họ vì ngân sách bị hạn chế.





Chính phủ hỗ trợ SNAP-Ed tại nhiều địa điểm như các tủ thực phẩm, các trung tâm cộng đồng và các văn phòng trợ giúp thực phẩm. Sự cố vấn thiết lập ngân sách thực tiễn của họ, các lớp dạy nấu ăn và thông tin dinh dưỡng làm cho nhiều gia đình với trẻ em giảm bớt tình trạng trải qua việc mất an toàn thực phẩm, theo một nghiên bởi nhóm của tôi cho biết. Khi người dân thích mua những thực phẩm lành mạnh nhất thì họ có thể với ngân sách eo hẹp, những con em của họ ít bị nguy cơ đói.





Tôi nghĩ về sự giáo dục dinh dưỡng như là món quà tiếp tục mang lại ý nghĩa mà một khi người ta có hiểu biết thì họ có thể tiếp tục sử dụng nó để duy trì sự an toàn thực phẩm trong tương lai.

3- Một số sáng kiến thay đổi có nhiều hứa hẹn hơn là gì?





Thực phẩm an toàn là cần thiết cho sức khỏe con người. (https://unfss.org) Theo Cuy Castellanos cho biết không an toàn thực phẩm là vấn đề phức tạp với nhiều lý do, gồm việc tiếp cận hạn chế mà hàng triệu người mắc phải đối với trái cây và rau cải tươi mà mọi người nên ăn.



Đó là lý tạo sao tôi thích thú để nhìn thấy con người bắt đầu tự trồng thực phẩm trong các cộng đồng thu nhập thấp với ít tiệm rau trái hay nhiều cơ hội để mua nông phẩm, từ Los Angeles tới Philadelphia. Các tổ chức bất vụ lợi và nhiều gia đình đang trồng thực phẩm trên chính mảnh đất của họ hay sử dụng các lô đất trống tại trường hay đất nhà thờ.





Một số nhóm như Homefull và Mission of Mary Farms tại Dayton, Ohio, đã bắt đầu tạo dựng những căn nhà xanh để mở rộng mùa màn trồng trọt và sản xuất rau cải và lá xanh cũng như nuôi gà.





Theo Johnson thì vườn rau cộng đồng mới cũng đang tạo ra khác biệt trong thị trấn nhỏ có đông người Da Đen Maben tại vùng quê Mississippi, nơi không có nơi nào mua rau cải. Bắt đầu trong năm 2019, nhiều lãnh đạo địa phương đã chấp thuận việc chuyển đổi khu thể thao trường học cũ thành vườn cộng đồng. Một khi những người thiện nguyện từ một hợp tác xã nông dân đã dọn dẹp và cày đất, các thiện nguyện viên khác trồng và thu hoạch các vụ mùa cà chua, đậu vỏ tím, đậu bắp và dưa. Những người làm vườn đã góp phần tạo ra làn sóng mới sản xuất nông sản đầu tiên này chủ yếu cho những người cao niên tại Maben là những người thường có các khu vườn gia đình và tặng các nông sản của chính họ trồng trong nhiều năm qua.





Theo Himmelgreen, nhiều chương trình sáng kiến khắp nước đang nhằm mục đích giảm sự mất an toàn thực phẩm và cải thiện sức khỏe của những người Mỹ có thu nhập thấp.





Tại những tủ thực phẩm “chọn lựa thực phẩm của khách hàng,” những khách hàng không chỉ lấy những thùng các thứ dinh dưỡng miễn phí. Thực tế, họ chọn các thực phẩm mà họ muốn và nhận các phương pháp và các loại giáo dục dinh dưỡng khác. Cũng có các chương trình kê đơn thực phẩm dựa vào các bệnh viện và các trạm xá y tế, nơi những bệnh nhân được kiểm tra mức độ không an toàn thực phẩm và, nếu đủ điều kiện, ghi danh vào SNAP và được giúp để kết nối với các tủ thực phẩm tại chỗ ở hay gần đó.





Các tổ chức bất vụ lợi ngày càng gia tăng cũng giới thiệu người dân tới các tủ thực phẩm đặt tại trường, các trường công từ Mẫu Giáo tới lớp 12 và tại các trường đại học và các chương trình nhận thực phẩm giao tận nhà giúp những người không ra khỏi nhà được.





Tôi tin những chương trình này cần được mở rộng hay nhân rộng bất cứ khi nào có thể tại các khu vực nơi có mức độ không an toàn thực phẩm cao và trẻ em đói nhưng không có tổ chức bất vụ lợi sẵn sang giúp đỡ.