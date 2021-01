Thời Trang Chính Trường: Biểu Tượng và Trí Tuệ

Theo sau các giải Oscar hay Grammy, thông thường vẫn là vô số tin tức, bình luận và bình chọn về các kiểu mẫu thời trang của các tài tử, ca sĩ đã phô diễn trong đêm trước. Chính trường không quá chú trọng và lấy đó làm đầu nhưng có thời trang hay không? Thưa có. Đó là loại thời trang của biểu tượng, của ý nghĩa, thể hiện sự trí tuệ chứ không chỉ là thời trang của cái đẹp, sang trọng hay lộng lẫy. Theo sau các giải Oscar hay Grammy, thông thường vẫn là vô số tin tức, bình luận và bình chọn về các kiểu mẫu thời trang của các tài tử, ca sĩ đã phô diễn trong đêm trước. Chính trường không quá chú trọng và lấy đó làm đầu nhưng có thời trang hay không? Thưa có. Đó là loại thời trang của biểu tượng, của ý nghĩa, thể hiện sự trí tuệ chứ không chỉ là thời trang của cái đẹp, sang trọng hay lộng lẫy.

Tất nhiên thời trang chính trường cũng có những nhà thời trang tên tuổi thiết kế cho phu nhân này hay nhân vật kia, nhưng sẽ không phải chuyện nhắc đến nhiều ở đây. Mà hãy tìm hiểu về biểu tượng qua màu sắc của chúng.

Trong các lễ tiền nhậm chức và trong ngày nhậm chức, người dân đã thấy trang phục màu xanh và tím các loại dường như nổi bật trong trang phục của các đệ nhất phu nhân cùng một số nữ chính khách đảng Dân Chủ.

Đêm trước ngày nhậm chức, Đệ Nhất Phu Nhân Jill Biden mang bộ đầm tím trong lễ chia tay tại Delaware và đêm tưởng niệm. Tại lễ nhậm chức thì Phó tổng thống Kamala Harris mang cả bộ tím hoa cà, còn các cựu Đệ Nhất Phu Nhân Laura Bush, Hillary Clinton và Michelle Obama cũng cùng một màu tím, đậm nhạt khác nhau. Còn Phu Nhân Jill Biden và Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi là tiệp màu xanh trời.

Tại sao màu tím và xanh?

Như nhiều người đã biết, theo nguyên tắc pha màu căn bản thì đỏ pha xanh sẽ ra màu tím. Đó là màu kết hợp giữa Cộng Hòa và Dân Chủ, màu biểu tượng lưỡng đảng trên chính trường Hoa Kỳ. Một thông điệp mời gọi sự hợp tác, đoàn kết giữa đôi bên. Tím còn là màu tao nhã, cao thượng, quyền năng lại chân thành, phồn thịnh nhưng tận hiến, tham vọng mà an bình trong ý nghĩa màu sắc. Một ẩn dụ về cam kết sẽ đưa nước Mỹ đi theo con đường như vậy.

Vậy còn màu xanh? Tất nhiên ngoài là màu truyền thống của đảng Dân Chủ, màu xanh còn là màu của hy vọng, tự do, an bình và trí tuệ cùng niềm cảm hứng. Bộ trang phục toàn xanh, cả găng tay và khẩu trang của Đệ Nhất Phu Nhân Jill Biden do nhà thời trang Makarian tại New York thiết kế và được nhóm thiết kế giải thích thêm rằng, đó là một tuyên bố mang biểu tượng của "sự trở lại nét thanh cao, lịch thiệp cùng sự tôn vinh các giá trị Mỹ" (a return to decorum and upholding the values of America). Không kể thêm rằng, nó còn biểu tượng cho cả sự tin tưởng, ổn định và tự tin. Tự tin nước Mỹ đã quay trở lại, cho dù có bị thử thách thế nào.

Có thể kể thêm vô số những trang phục đầy tính biểu tượng của các ca sĩ, chính khách, hoặc rõ ràng hay điểm xuyết đó đây. Như bộ đầm quốc lễ thanh thoát màu trắng của phu nhân Biden trong đêm lễ hội, cũng chi li, tiểu tiết với vô vàn ý nghĩa trong từng hoa văn, họa tiết trên áo, mang biểu tượng cho sự đoàn kết quốc gia. Ngay cả những trang phục có màu sắc tươi sáng của con cháu Tổng Thống Joe Biden cũng biểu tượng cho sự trẻ trung, sức sống và sự hồi sinh của nước Mỹ.

Nếu có kể thêm thì không thể bỏ qua bộ trang phục rực rỡ và bắt mắt của nữ thi sĩ trẻ Amanda Gorman, người đã trình làng với thế giới một thi phẩm đầy quyền năng của ngôn từ và ý nghĩa. Chiếc áo khoác màu vàng do chính cô chọn và là màu cô yêu thích biểu tượng cho hy vọng, niềm vui, nghị lực và sự khai minh để đạt đến thành công, lại điểm thêm vành khăn đỏ nổi bật như chiếc vương miện dành cho chiến thắng vinh quang.

Và cuối cùng, nhưng ắt chưa đầy đủ, là bộ trang phục của "grandpa" Bernie Sanders đã trở thành hiện tượng trong giới trẻ và trên mạng xã hội trong suốt tuần qua. Bộ đồ khá bình dị, đôi găng tay len quá khổ của ông không thể gọi là "thời trang", hay bóng bẩy hơn là một loại thời trang "phi thời trang". Nhưng quyện vào dáng ngồi, nét mặt của ông đã toát ra một phong thái tự tại, thông thái, đầy minh triết. Rất "cool", rất gần gũi và thu hút với giới trẻ.

Khá phổ biến khi một số người thường sùng bái cái đẹp lộng lẫy, kiêu kỳ, cho dù chúng có là bề ngoài và rỗng tuếch, nhưng nếu hiểu hơn về ý nghĩa, biểu tượng các trang phục thì họ sẽ không vội vã đánh giá, so sánh giữa cái đẹp này với cái đẹp kia. Bởi trang phục bên cạnh cái đẹp, còn là sự thể hiện tính cách, phong cách lẫn tâm hồn cùng trí tuệ.

Bức tranh màu sắc, trang phục tại lễ nhậm chức đôi khi bị bỏ qua trước quá nhiều sự kiện, nhưng đã mang đậm chất nhân văn và chứa đựng khá nhiều thông điệp sâu sắc đã có thể kể nhiều thêm. Nó cho thế giới cơ hội nhìn nhận lại chân dung một giới lãnh đạo tinh hoa và truyền thống đúng nghĩa của nước Mỹ là như thế nào: chân thành và bình dị nhưng tinh tế và thông tuệ. Và đó là những gì đã được tân nội các của tổng thống Joe Biden thể hiện trong lễ nhậm chức tổng thống Hoa Kỳ vừa qua.



Nhã Duy