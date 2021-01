Pechanga Resort Casino kính chúc Quý Vị một năm Tân Sửu An Khang Thịnh Vượng! Đến ăn Tết Nguyên Đán với Chương Trình Xổ Số $100,000 EasyPlay và Tiền Mặt

Pechanga Resort Casino đang sẵn sàng chào đón quý vị cùng đến ăn Tết Tân Sửu 2021 với thật nhiều sinh hoạt giải trí lễ tết, môn chơi và chương trình khuyến mãi trong Tháng Hai này.

Xổ Số Tết Nguyên Đán $100K EasyPlay & Tiền Mặt

Xin hãy đến tham dự chương trình Xổ Số Tết Nguyên Đán của chúng tôi tổ chức vào các ngày Thứ Sáu 5 & 19 Tháng 2, 2021, với 100 người may mắn trúng các giải EasyPlay và tiền mặt mỗi ngày. Hội viên có thể kiếm vé số bằng cách kéo máy hay chơi bàn bài trong thời gian 6pm-10pm mỗi ngày. Các cuộc xổ số sẽ được tổ chức lúc 7PM với 50 người trúng $250 EasyPlay®, 8PM với 25 người trúng $500 EasyPlay, 9PM với 20 người trúng $750 EasyPlay. 5 người trúng $2,000 TIỀN MẶT sẽ được xổ lúc 10PM những ngày có xổ số. Xin hãy đến khám phá cảm giác hồi hộp thích thú vì khả năng được trúng nhiều lần!









Tặng Bao Lì Xì May Mắn $5,000

Pechanga còn tạo cơ hội để các khách chơi bài được hưởng thêm vận may năm mới với chương trình khuyến mãi “Bao Lì Xì May Mắn” vào Tháng Hai này. Hội Viên chỉ cần đến thăm Khu Khuyến Mãi mỗi ngày Thứ Ba trong Tháng Hai trong thời gian 12pm-10pm là có cơ may được trúng tới $5,000 EasyPlay!

Trang Hoàng Dịp Tết Nguyên Đán

Tết Nguyên Đán đã luôn được coi là biểu trưng của việc khởi đầu một năm mới, và của một khởi đầu mới. Để mừng dịp lễ vô cùng quan trọng này, Pechanga trang hoàng nguyên cả cơ sở với những món năm mới truyền thống, như các đèn lồng đỏ tươi, cây cầu trong vườn phong thái Á Đông thanh nhã, những bụi đào rộ hoa tươi đẹp, những câu đối xuân truyền thống, và nhiều thứ nữa. Tại khắp mọi chỗ trong khu vực, quý vị có thể tìm thấy vô số nơi làm phông nền với trang trí Tết Nguyên Đán tuyệt đẹp cho những tấm hình 'selfies' quý vị tự chụp hay một tấm chụp nguyên cả gia đình kỷ niệm ngày Tết.

Muốn biết thêm thông tin về các chương trình hoạt động và khuyến mãi ở Pechanga, xin gọi số (877) 711-2946 hay vào thăm trang mạng Pechanga.com của chúng tôi. Phải ít nhất là 21 tuổi mới được tham dự các chương trình khuyến mãi.

Xin mời quý vị đến tận hưởng lối phục vụ hạng four-diamond bốn-viên-kim-cương của Pechanga với các biện pháp y tế và an toàn toàn diện. Để biết thêm về các biện pháp y tế và an toàn được mang áp dụng, xin vui lòng vào thăm pechanga.com/covid

Về Pechanga Resort Casino

Pechanga Resort Casino cống hiến một trong những cảm nghiệm nghỉ ngơi/đánh bài phong phú nhất, trọn vẹn nhất ở Hoa Kỳ. Được độc giả USA TODAY bình chọn làm sòng bài Số Một ở Mỹ và được AAA đánh giá là một cơ sở hạng Four Diamond từ năm 2002, Pechanga Resort Casino cung cấp một cơ hội vui nghỉ không đâu sánh bằng. Cống hiến những máy kéo "nóng" nhất, các loại bài bàn, món ăn thức uống, và thú chơi Golf đẳng cấp vô địch tại Journey at Pechanga, Pechanga Resort Casino rõ ràng là một chốn đến không chỉ đáp ứng được mà còn vượt quá những nhu cầu của khách và của cộng đồng. Pechanga Resort Casino thuộc quyền sở hữu và được điều hành bởi Bộ Tộc Pechanga Band of Luiseño Indians. Muốn biết thêm thông tin, xin gọi số miễn phí (877) 711-2946 hay vào thăm trang mạng Pechanga.com . Xin follow Pechanga Resort Casino trên Facebook và trên Twitter @PechangaCasino. Pechanga Resort Casino mở cửa 24-giờ. Khách phải từ 21 tuổi trở lên mới được vào sòng bài.

Pechanga Resort Casino wishes everyone a prosperous Year of the Ox!

Come celebrate the Lunar New Year with our $100,000 EasyPlay and Cash Drawings

As the Lunar New Year 2021 approaches, Pechanga Resort Casino welcomes everyone to join in the celebration of the festival with a series of games and promotions this February.

Lunar New Year $100K EasyPlay & Cash Drawing

Come participate in our Lunar New Year Drawing on Friday, February 5 & 19, 2021, where 100 lucky winners of EasyPlay and cash prizes will be drawn each day. Members can earn entries by playing slots or table games from 6pm-10pm each day. Drawings will be held at 7PM with 50 winners of $250 EasyPlay®, 8PM with 25 winners of $500 EasyPlay, 9PM with 20 winners of $750 EasyPlay, and 5 winners of $2,000 CASH will be drawn at 10pm each drawing day. Come discover the thrill of possibly of winning multiple times!

$5K Lucky Red Envelope Giveaway

Pechanga lets players become even luckier with the “Lucky Red Envelope” promotion this February. Club members just simply visit the Promotional Area every Tuesday in February from 12pm-10pm

for a chance to win up to $5,000 in EasyPlay!

Lunar New Year Property Décors

The Lunar New Year symbolizes the beginning of a new year and a new beginning. In celebration of this festival, Pechanga decorates the entire property with traditional new year elements, such as bright red lanterns, refined oriental-style garden bridge, beautifully bloomed peach blossoms, traditional calligraphy spring couplets and more. Throughout the floor, you will be able to find countless photo-op spots for your selfies or a family portrait, while capturing the stunningly displayed Lunar New Year decorations.

For more information on Pechanga events and promotions, please call (877) 711-2946 or visit our website Pechanga.com . Must be at least 21 years of age to participate in promotions.

Come enjoy Pechanga’s four diamond-rated service with comprehensive health and safety measures. To learn more about the health and safety measures that have been implemented, please visit pechanga.com/covid.