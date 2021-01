Ông Trần Hữu Đức Ở Nghệ An Đã Bị Bắt Vì Bị Cáo Buộc Tham Gia Chính Phủ Đào Minh Quân Ở Mỹ Để ‘Hoạt Động Lật Đổ Chính Quyền’

Ông Trần Hữu Đức bị thẩm vấn ở cơ quan công an. (nguồn: Đài RFA Tiếng Việt)

NGHỆ AN, VN – Ông Trần Hữu Đức là cư dân tại tỉnh Nghệ An đã bị công an CSVN tại huyện Nam Đàn và Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An bắt vì bị cáo buộc “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền,” theo bản tin của Đài Á Châu Tự To (RFA) cho biết hôm 22 tháng 1 năm 2021. Bản tin của Đài RFA cho biết chi tiết về vụ này như sau.

Trang tin Công An Nhân Dân (CAND) của Bộ Công an hôm 21/1 đưa tin, phong An ninh điều tra công an Nghệ An phối hợp với công an huyện Nam Đàn và Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ một người bị cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo điều 109 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo CAND, ông Trần Hữu Đức (sinh năm 1964) tại huyện Nam Đàn, Nghệ An, bị bắt giữ vào lúc 16 giở ngày 21/1. Công an đồng thời cũng thi hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của ông Trần Hữu Đức tại xã Xuân Lâm, huyện Nam Đàn và thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hoạt dộng phạm tội.

Công an Nghệ an cáo buộc ông Đức đã tham gia tổ chức Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời do ông Đào Minh Quân, một Việt Kiều ở Mỹ, cầm đầu. Việt Nam xếp tổ chức này vào danh sách khủng bố.

Theo CAND, ông Trần Hữu Đức đã tiến hành thu thập thông tin các công dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An để chuyển cho tổ chức Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời với mục đích trưng cầu dân ý bầu ông Đào Minh Quân làm tổng thống đệ tam cộng hoà, khôi phục chế độ Việt Nam cộng hoà trước đây. Công an Nghệ An hiện đang giam giữ ông Đức để tiếp tục điều tra mở rộng.

Đây là vụ bắt giữ người bất đồng chính kiến đầu tiên trong năm nay được báo chí Nhà nước Việt Nam công khai.

Vụ bắt giữ xảy ra chỉ vài ngày trước khi Đại hội 13 Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra ở Hà Nội từ ngày 25/1 đến 2/2.

Trong năm 2020, Việt Nam cũng bắt giữ ít nhất 4 người thuộc tổ chức của ông Đào Minh Quân và kết án 3 người thuộc tổ chức này với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.