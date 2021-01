Biden Ban Hành Nhiều Sắc Lệnh Hành Pháp Đảo Ngược Các Chính Sách Của Trump Về Di Trú, Biến Đổi Khí Hậu; Và Yêu Cầu Toàn Quốc Đeo Khẩu Trang, Giữ Khoảng Cách Xã Hội Trong 100 Ngày Để Chống Đại Dịch

Tổng Thống Biden ký sắc lệnh hành pháp đầu tiên tại Phòng Bầu Dục hôm Thứ Tư, 20 tháng 1 năm 2021. (nguồn: AP)







Trong không khí ngày tuyên thệ nhậm chức còn nóng hổi hôm Thứ Tư, 20 tháng 1 năm 2021, Tổng Thống Biden đã bắt đầu nhiệm kỳ của ông với các sắc lệnh hành pháp về các biện pháp từ việc ngăn chận đại dịch vi khuẩn corona tới việc giải quyết bất công chủng tộc, nhiều sắc lệnh trong đó đã đảo ngực các biện pháp được thi hành bởi chính phủ của cựu Tổng Thống Donald Trump, theo bản tin hôm Thứ Tư của Yahoo News cho biết.

Biden đã ký sắc lệnh hành pháp yêu cầu việc đeo khẩu trang và giữ khoảng cách xã hội tại tất cả các tòa nhà liên bang, trên tất cả vùng đất liên bang và bởi tất cả nhân viên liên bang và những nhà làm theo hợp đồng, theo nhóm chuyển quyền của ông cho biết. Ông cũng ban hành “100 Days Masking Challenge” [Thách Thức 100 Ngày Đeo Khẩu Trang], yêu cầu người dân đeo khẩu trang cho đến 100 ngày để giúp kềm chế sự lây lan của dịch bệnh, mà đã lấy đi hơn 400,000 mạng người tại Hoa Kỳ, theo tài liệu từ Đại Học Johns Hopkins cho biết.

Một sắc lệnh hành pháp khác sẽ tạo ra một chức vụ mới, điều hợp viên đối phó Covid-19, là người sẽ thực hiện nhiệm vụ điều hợp sự đối phó của chính phủ với đại dịch, gồm việc phân phối thuốc chích ngừa, và là người sẽ báo cáo trực tiếp với Biden.

Biden cũng cho biết ông sẽ tham gia trở lại Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) – đảo ngược việc rút khỏi tổ chức này của chính phủ Trump vào năm ngoái – để hợp tác đối phó quốc tế với đại dịch. Trump đã rút ra khỏi WHO vào tháng 9 năm ngoái, vì cho rằng tổ chức này “đã thất bại” trong việc đối phó của họ với Covid-19 và các khủng hoảng sức khỏe khác, dù lệnh này không có hiệu lực cho đến ngày 6 tháng 7 năm 2021. Bác Sĩ Anthony Fauci, chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm của quốc gia, sẽ tham dự cuộc họp hội đồng điều hành của WHO trong tuần này, theo nhóm của Biden cho biết, và sẽ phát biểu tại hội đồng với tư cách lãnh đạo phái đoàn Hoa Kỳ vào ngày 21 tháng 1.

Để đáp ứng lại với sự khó khăn kinh tế do đại dịch mang lại, nhóm của Biden nói rằng ông sẽ yêu cầu Cơ Quan CDC gia hạn lệnh cấm trục xuất ra khỏi nhà của liên bang, mà sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng 1, cho đến ngày 31 tháng 3.

Ông cũng sẽ yêu cầu Bộ Giáo Dục gia hạn việc tạm ngưng trả tiền nợ học của sinh viên cho đến ngày 30 tháng 9.

Ngoài ra, Biden đã ký nhiều sắc lệnh hành pháp nhằm mục đích vô hiệu hóa các chính sách di trú của chính phủ Trump, gồm sắc lệnh hành pháp duy trì chương trình Hành Động Trì Hoãn Đối Với Những Người Đến Mỹ Lúc Còn Trẻ được gọi tắt là DACA, cho phép những di dân không có giấy tờ được đem vào Hoa Kỳ khi còn trẻ.

Ông cũng đã ký sắc lệnh hành pháp đảo ngược lệnh cấm được gọi là Hồi Giáo, mà ngăn chận người từ 7 nước có dân số đa phần là Hồi Giáo vào Hoa Kỳ, và ra lệnh cho những người không phải công dân được đếm vào thống kê dân số, sau khi chính phủ Trump tìm cách loại bỏ họ.

Để giải quyết chính phủ trước, Biden đã ký sắc lệnh hành pháp cho phép Bộ Nội An (DHS) và các cơ quan khác thiết lập các chính sách thực thi di trú, một sự từ bỏ sắc lệnh từ thời Trump mà đã chỉ thị đối phó biên giới bị chỉ trích dữ dội của Bộ Nội An.

Biden đã ký sắc lệnh hành pháp bãi bỏ Ủy Ban 1776, một ủy ban gây nhiều tranh cãi bởi chính phủ Trump rõ ràng để thách thức Dự Án 1619 được trao Giải Pulitzer của Báo New York Times, mà đã được phát triển thành chương trình học tại học đường về nguồn gốc của việc buôn bán nô lệ. Theo nhóm của Biden, tân tổng thống nói rằng ủy ban này “tìm cách xóa sổ lịch sử bất công chủng tộc của nước Mỹ.”

Biden cũng sẽ đảo ngược sắc lệnh hành pháp của Trunp hạn chế các cơ quan liên bang trong việc thực hiện việc huấn luyện đa dạng. Ông cũng đã ký sắc lệnh hành pháp định nghĩa sự công bằng như là “sự công bằng nhất quán và có hệ thống, việc đối xử công bằng và không thiên vị đối với tất cả mọi cá nhân,” theo nhóm chuyển quyền của Biden cho hay.

Sắc lệnh này sẽ khởi động một cuộc điều hợp của các sáng kiến của chính phủ, gồm việc chỉ thị đối với mọi cơ quan xem xét sự công bằng trong các bộ phận và cải thiện việc phân phối các phúc lợi của chính phủ.

Sắc lệnh hành pháp của Biden sẽ cho thi hành nhiều sáng kiến biến đổi khí hậu, gồm việc chỉ thị các yêu cầu tất cả cơ quan liên bang và các bộ phận điều hành “để có hành động thích đáng để giải quyết các quy định của liên bang và các hành động điều hành khác được thực hiện trong 4 năm qua mà đã làm thiệt hại tới sức khỏe công chúng, làm tổn hại môi trường, không được ủng hộ bởi khoa học tốt nhất, hay ngược lại không có lợi ích quốc gia,” theo nhóm của Biden.

Biden dự định sẽ tham gia trở lại Hiệp Ước Paris, hơn 3 năm sau khi Trump tuyên bố Hoa Kỳ không còn tham gia vào hiệp ước này nữa, đã hình thành sự phối hợp đối phó toàn cầu đối với biến đổi khí hậu. Quyết định của Trump đã có hiệu lực trong tháng 11.

Tân tổng thống cũng sẽ bãi bỏ giấy phép đã cấp bởi Trump vào năm 2017 đối với việc xây dựng đường ống dẫn dầu Keystone XL, một dự án mà các nhà môi trường cho là sẽ làm thiệt hại đến các hệ sinh thái hiện hữu và làm nghiêm trọng thêm mối đe dọa của biến đổi khí hậu.