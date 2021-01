Joe Biden Tuyên Thệ Nhậm Chức Tổng Thống Thứ 46 Của Hoa Kỳ Cam Kết Phục Vụ Cho Tất Người Mỹ Ủng Hộ Ông Hay Chống Ông

Tổng Thống Joe Biden đọc diễn văn nhậm chức tại Phía Tây của Tòa Nhà Quốc Hội Hoa Kỳ hôm 20 tháng 1 năm 2021 tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn. Trong lễ tuyên thệ nhậm chức Joe Biden đã trở thành tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ. (Photo Getty Images)

WASHINGTON (VB) -- Hôm nay Thứ Tư 20/1/2021 là Lễ Đăng Quang Tổng Thống đắc cử Joe Biden. Bài diễn văn của Biden sẽ có chủ đề đoàn kết lòng dân, được Thượng nghị sĩ Chris Coons, một trong những đồng minh thân cận của Biden, nói bài diễn văn đăng quang của Biden sẽ là “bài diễn văn đăng quang quan trọng nhất kể từ Lincoln.”

Tham dự sẽ là hầu hết các dân cử lưỡng viện và Tối Cao Pháp Viện, cũng như vài cựu Tổng Thống, trong đó có Barack Obama, George W. Bush và Bill Clinton và các cựu Đệ nhất Phu nhân Michelle Obama, Laura Bush và Hillary Clinton. Cựu Tổng Thống Jimmy Carter, 96 tuổi, và cựu Đệ nhất Phu nhân Rosalynn Carter vắng mặt nhưng đã gửi lời chúc lành. Vắng mặt sẽ là Trump, Tổng Thống đầu tiên không tham dự Lễ Đăng Quang Tổng thống kế nhiệm kể từ Andrew Johnson năm 1869. Phó Tổng Thống Mike Pence sẽ tham dự. Độc giả có thể xem truyền hình trực tiếp Lễ Đăng Quang trên TV, và YouTube.





Trong bài diễn văn nhậm chức, Tổng Thống Joe Biden phát biểu rằng, “Tôi sẽ bảo vệ Hiến Pháp. Tôi sẽ bảo vệ nền dân chủ của chúng ta. Tôi sẽ bảo vệ nước Mỹ. Và tôi sẽ giúp cho tất cả, tất cả các bạn, tiếp tục làm mọi việc của các bạn, không suy nghĩ về quyền lực mà là về khả năng. Không vì quyền lợi riêng tư mà vì phúc thiện của công chúng. Và cùng nhau chúng ta viết câu chuyện của dân tộc Mỹ về niềm hy vọng, không sợ hãi, đoàn kết, không chia rẽ. Về tươi sáng, không đen tối. Câu chuyện về sự đàng hoàng và phẩm giá, tình thương yêu và sự chữa lành, sự tuyệt vời và điều thiện lành.”

Ông kết thúc bài diễn văn về thông điệp dành cho người dân Mỹ, nói rằng họ đã tới khoảnh khắc này.

“Mong rằng đây là câu chuyện sẽ hướng dẫn chúng ta, câu chuyện gây cảm hứng và những câu chuyện kể về những thời đại sắp đến mà chúng ta đã trả lời bằng sự kêu gọi lịch sử. Chúng ta đã gặp khoảnh khắc này, nền dân chủ và hy vọng, sự thật và công lý đã không chết trước mắt chúng ta mà sống mạnh, rằng nước Mỹ bảo đảm tự do tại quê nhà và một lần nữa đứng dậy như một ngọn hải đăng cho thế giới. Đó là những gì chúng ta nợ các tiền nhân của chúng ta, từng người và nhiều thế hệ theo sau. Với mục đích và quyết tâm, chúng ta hướng tới các nhiệm vụ đó của thời đại chúng ta, duy trì bằng niềm tin, thúc đẩy bởi sự xác tín và cống hiến cho nhau và cho đất nước mà chúng ta yêu quý với cả tấm lòng,” theo Biden phát biểu.





Trong bài diễn văn, Biden cũng nói đến vai trò của Mỹ đối với thế giới trong thời đại của ông rằng, “Chúng ta sẽ lãnh đạo, không chỉ bằng biểu tượng của quyền lực của chúng ta, mà bằng sức mạnh của biểu tượng của chúng ta. Chúng ta sẽ là một đối tác vững mạnh và đáng tin tưởng đối với hòa bình, tiến bộ và an ninh.”

Nhiều lãnh đạo Châu Âu đã viết tweeted chúc mừng tới tân chính phủ và bày tỏ sự lạc quan của họ để cùng nhau làm việc. Đức Giáo Hoàng cũng đã gửi lời chúc mừng tới tân TT Biden.

Đối với người dân Mỹ, Biden nói với họ rằng, “Hỡi những người dân Mỹ của tôi, chúng ta phải là khác hơn như thế này. Nước Mỹ phải tốt đẹp hơn thế này. Và tôi tin nước Mỹ thực sự tốt hơn rất nhiều như thế này.”

Để vinh danh những người không thể tới tham dự lễ tuyên thệ nhậm chức giữa đại dịch vi khuẩn corona và các mối đe dọa an ninh, gần 200,000 lá cờ đã được cắm ở Quãng Trường ngay trước mặt lễ đài.

Trong lễ tuyên thệ, Biden cũng đã kêu gọi mọi người dành một phúc mặc niệm đến hơn 400,000 nạn nhân Covid-19.

Lễ tuyên thệ nhậm chức của Biden cũng có các ca sĩ nổi tiếng đến trình diển, gồm nữ ca sĩ Lady Gaga trình diễn bản Quốc Ca Hoa Kỳ, nữ ca sĩ Jennifer Lopez trình diễn bài “America the Beautiful.”





Điểm đặc biệt trong lễ tuyên thệ nhậm chức của Biden là sự xuất hiện của nữ thi sĩ trẻ Amanda Gorman, 22 tuổi, để đọc thơ. Trong bài thơ của cô đọc có nói đến “Chúng ta sẽ tái dựng lại, hóa giải và phục hồi.”

Sau lễ, Phó Tổng Thống Harris và phu quân đã Doug Emhoff đã tiễn cựu Phó Tổng Thống Mike Pence và phu nhân Karen Pence xuống các bực thềm của Tòa Nhà Quốc Hội để lên xe ra về. Đây là hành động rất đẹp của nền văn hóa cởi mở, bao dung và tiến bộ của nước Mỹ.

Sau lễ tuyên thệ nhậm chức là diễn hành. Biden và Harris sẽ có đoàn xe hộ tống đi từ đường 15th Street tới Bạch Ốc gồm Đoàn Quân Nhạc Hoa Kỳ, Joint Service Honor Guard và chỉ huy trưởng Đoàn Guard and Fife Drum Corps. Cuộc diễn hành sẽ được điều hợp bởi nam tài tử Tony Goldwyn và các khuôn mặt kịch nghệ Jon Stewart, New Radicals và DJ Cassidy’s “Pass the Mic” với sự trình diễn của Earth Wind & Fire, Nile Rodgers, Kathy Sledge, The Trans Chorus of Los Angeles, The Washington Chorus and The Triumph Baptist Church Choir.