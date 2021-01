Lev Radin / Pacific Press/LightRocket via Getty Images





Ngày 6 tháng 1, 2021, cả nước Mỹ sững sờ theo dõi một cảnh tượng không thể ngờ: một đám đông mang vũ khí tràn chiếm và đập phá Điện Capitol -- trụ sở của ngành lập pháp Hoa Kỳ, đòi treo cổ Phó Tổng Thống Mike Pence và “trừng trị” các Dân Biểu, Thượng Nghị Sĩ trong khi họ đang làm một nhiệm vụ quan trọng theo hiến pháp là xác nhận kết quả bầu cử Tổng Thống.

Hầu hết người dân Hoa Kỳ lo lắng, buồn phiền, tức giận, xấu hổ. Trong khi đó, rất nhiều người Mỹ gốc Việt tị nạn Cộng Sản phải đối mặt với nỗi đau nhân đôi, bởi vì nhiều lá cờ vàng ba sọc đỏ đã xuất hiện trong đám bạo loạn.

Thật ra, cờ vàng đã thường xuyên có mặt trong những cuộc biểu tình ủng hộ ông Trump suốt năm 2020. Tuy vậy, từ sau ngày 3 tháng 11, khi lá cờ bị đem tới để cổ vũ cho những vu cáo của ông Trump về gian lận bầu cử, thì sự buồn phiền, tức giận, xấu hổ của những người gốc Việt không theo ông Trump đã tăng cao.

Cho đến ngày 6 tháng 1, khi hình ảnh lá cờ vàng trong đám loạn bị các cơ quan truyền thông trên khắp thế giới ghi lại, nhiều người gốc Việt đã trở thành phẫn nộ. Trong khi đó, các sắc dân khác thắc mắc về lá cờ vàng ba sọc đỏ trong đám dấy loạn.

Ngày hôm sau, câu hỏi “Tại sao lá cờ của Việt Nam Cộng Hoà trước 1975 lại có mặt trong buổi tấn công Điện Capitol?” được nêu lên trên rất nhiều diễn đàn.

Người Việt, kể cả thế hệ sinh ra và lớn lên ở Mỹ nhưng vẫn quan tâm đến nguồn gốc Việt, xôn xao.

Lần đầu tiên trong đời, nhiều người trẻ gốc Việt hoang mang và xấu hổ về lá cờ vàng, về nguồn gốc tị nạn của gia đình họ. Lần đầu tiên họ phải đối mặt với những lời gay gắt như “tẩy chay cờ vàng”, hay – cực đoan hơn -- so sánh cờ vàng với Confederate Flag (lá cờ đại diện cho sự buôn bán nô lệ, cho sự kỳ thị chủng tộc trong lịch sử Hoa Kỳ).

Nhiều người Việt tị nạn đã lên tiếng. Họ viết bằng nhiều thứ tiếng và diễn tả bằng nhiều cách, nhưng hầu hết đều có chung ý kiến rằng: cộng đồng người Việt rất đa dạng và những người mang cờ đi làm loạn chỉ đại diện cho một nhóm. Những người đó đã tuỳ tiện sử dụng lá cờ trong việc làm sai trái của họ. Những người tị nạn gốc Việt khác rất buồn phiền, xấu hổ về hành động này.

PIVOT, một tổ chức của người Mỹ gốc Việt cấp tiến, đã lên án mạnh mẽ: “họ đã làm nhơ lá cờ của chúng ta khi tham dự vào cuộc nổi loạn hoang tưởng, nguy hiểm và thất bại đó.” (1)

Tuy nhiên, câu hỏi “tại sao” vẫn chưa được giải thích. Điều gì đã khiến những người Mỹ gốc Việt đem cờ vàng đi làm loạn, bất chấp dịch bệnh, bất chấp pháp luật?

Theo những chuyên gia về tâm lý, rất nhiều hành động của con người bắt nguồn từ những nỗi niềm sâu đậm đã có từ rất lâu. Nếu chúng ta suy ngẫm thật kỹ với sự thấu hiểu về văn hoá, tính cách, và cả những nỗi đau của người Việt tị nạn Cộng Sản, có lẽ chúng ta sẽ thấy được câu trả lời.

Thống kê của AAPI Fund (Asian American and Pacific Islander Fund) ngày 2 tháng 11, 2021 cho thấy 36% người Mỹ gốc Việt ủng hộ ông Trump, con số cao thứ nhì trong các sắc dân gốc Á, chỉ sau người Philippines. (2)

Tuy nhiên, tỉ lệ người Mỹ gốc Việt ủng hộ ông Trump trong thế hệ thứ nhất, những người đến Hoa Kỳ theo diện tị nạn Cộng Sản, cao hơn nhiều. Vì thế, có thống kê khác nói rằng có đến hơn 50% cử tri gốc Việt bầu cho ông Trump. Những con số này có lẽ tuỳ thuộc vào nhóm người được hỏi, nhưng điều rõ ràng là hầu hết người gốc Việt ủng hộ ông Trump dành cho ông ta sự tin tưởng, trung thành như của tín đồ dành cho giáo chủ.

Đã có vài người trẻ gốc Việt bỏ công phỏng vấn nhiều người trong thế hệ thứ nhất và viết bài về hiện tượng này. Các bài viết nêu ra bốn lý do chính cho sự ủng hộ ông Trump cuồng nhiệt của nhiều người Việt tị nạn: niềm tin rằng ông Trump sẽ đánh bại Trung Cộng, quan niệm rằng chỉ có Đảng Cộng Hoà chống Cộng Sản, sự kém hiểu biết về nền chính trị Hoa Kỳ, và khả năng tiếng Anh hạn chế. (3)

Bốn lý do nói trên đều đúng nhưng chưa đủ để giải thích. Bởi vì, những người gốc Việt ủng hộ ông Trump thật ra gồm đủ mọi thành phần, kể cả những người có bằng cấp và trình độ tiếng Anh cao. Hơn nữa, quan niệm Đảng Cộng Hoà là là thành trì chống Cộng Sản đã là quan niệm của nhiều người gốc Việt từ lâu, nhưng sự ủng hộ của người gốc Việt dành cho ông Trump vượt xa những tất cả những nhân vật khác của Đảng Cộng Hoà, kể cả Tổng Thống Ronald Reagan, ngôi sao đã đắc cử hai lần với số Đại Cử Tri cao nhất từ 1975 đến nay.

Vì thế, để giải thích hiện tượng “tín ngưỡng” Trump của người gốc Việt, chúng ta cần tìm hiểu sâu hơn.

**

Những sự kiện đặc biệt, lắm khi khó hiểu, thường là kết quả của một chuỗi sự việc xảy ra đúng lúc và liên kết với nhau như những những mắt xích trong một sợi dây đưa đến kết quả cuối cùng.

Trong trường hợp cờ vàng xuất hiện trong đám loạn, những mắt xích đó là gì?





Mắt xích thứ nhất: Khi Ông Trump bước vào chính trường, nỗi lo Trung Cộng cướp nước Việt Nam và niềm căm ghét Trung Cộng đã đạt tới đỉnh điểm sau một thời gian dài nung nấu.

Trong lịch sử nước Việt Nam, những lần xâm lăng và chiếm đóng của Trung Hoa đã đem đến vô vàn đau khổ cho người Việt trong suốt chiều dài hơn ba ngàn năm từ thời lập quốc đến nay. Sau năm 1975, được sự tuân phục của nhà cầm quyền Việt Nam, Trung Cộng đã mở một cuộc tiến chiếm không cần vũ khí, ngày càng kiểm soát nhiều vùng đất quan trọng và giàu tài nguyên của nước Việt.

Người gốc Việt tị nạn Cộng Sản, cho dù đã sống yên bình trên quê hương mới, vẫn theo dõi những hành động ngang ngược của Trung Cộng đối với Việt Nam trong một nỗi lo âu mấp mé mức tuyệt vọng. Họ trông đợi chính phủ Hoa Kỳ can thiệp nhiều hơn vào những diễn tiến ở châu Á và diệt mối hiểm hoạ Trung Cộng. Họ mong mỏi rồi thất vọng khi không thấy một biến chuyển lớn nào có thể đánh gục Trung Cộng. Họ càng lo sợ hơn khi thấy Trung Cộng dần dần trở thành một thế lực siêu cường, một “con quỷ” sẵn sàng đương đầu với Hoa Kỳ.

Năm 2016, như một “tin vui giữa giờ tuyệt vọng”, ông Trump xuất hiện và tuyên bố những lời cứng rắn với Trung Cộng. Hành động đó được người gốc Việt hân hoan đón nhận như ruộng hạn gặp mưa rào.

Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung do ông Trump khởi xướng đã làm cho người gốc Việt phấn khởi, và những lời ông Trump doạ dùng vũ lực trước hành động lấn chiếm biển của Trung Cộng đã đem lại cho người gốc Việt niềm vui và hy vọng. Từ đó, ông Trump đã trở thành vị cứu tinh cho đất nước Việt Nam trong lòng nhiều người Việt tị nạn, không chỉ ở Mỹ mà ở khắp các cộng đồng người Việt trên thế giới.

Sau một thời gian, đa số dân Mỹ nhận ra rằng đằng sau những lời tuyên bố của ông Trump không có kế hoạch vững chắc để thành công, và cuộc chiến thương mại không đạt được kết quả nào đáng kể. Tuy vậy, sự thật này không có nghĩa gì đối với đa số người Việt ủng hộ ông Trump. Họ bỏ qua khả năng quan sát, suy xét và đối chiếu để toàn tâm, toàn ý tin tưởng ông ta.





Mắt xích thứ hai: Tài nói dối siêu việt của ông Trump được chắp cánh bằng sự tiến triển của mạng xã hội.

Ông Trump có thể nói bất cứ điều gì do ông ta nghĩ ra một cách tự tin đến mức đánh tan mọi nghi ngờ. Ông ta nắm rõ nguyên tắc quan trọng nhất của nghệ thuật nói dối: lập đi lập lại một cách hết sức quyết liệt để làm đối phương hoang mang và dần dần chấp nhận những điều dối trá là sự thật.

Với bản tính trơ tráo và bất chấp, ông Trump đã dùng mạng xã hội làm phương tiện truyền thông chính của ông ta. Mặc kệ mọi luật lệ, mọi hậu quả, Ông Trump ngày đêm lên Twitter để phát tán những lời dối trá, để chửi bới, vu khống bất cứ người nào, để đuổi ngay lập tức những nhân viên không phục tùng đủ (không cần biết họ đang giữ vị trí gì), để chuyển tiếp những điều hoang tưởng có lợi cho ông ta, và ngay cả những bài đầy tính cách bạo động của các nhóm da trắng cực đoan. Các hãng như Twitter, Facebook đã nhiều lần cảnh cáo và gỡ bỏ những thông tin quá sai và có thể gây bất an xã hội của ông Trump, và chính ông ta cũng đã phải tự xoá đi một vài tuyên bố quá đáng.

Không một người lãnh đạo nào, kể cả ở Trung Cộng và Bắc Hàn, dùng mạng xã hội một cách vô trách nhiệm và nguy hiểm cho đất nước như ông Trump. Nhưng ông Trump không hề ngần ngại vì ông ta biết những người ủng hộ ông đang và sẽ chấp nhận tất cả. Ông ta từng tuyên bố: tôi có thể bắn người và không mất một phiếu.

Sự tôn sùng của người ủng hộ và nỗ lực của ông Trump kết hợp với nhau và biến những lời của ông ta thành chân lý. Đối với những người gốc Việt ủng hộ ông Trump, những điều tai nghe, mắt thấy vẫn không có nghĩa gì, nếu điều đó không hợp với ý nghĩ của ông Trump. Mọi tin tức không có lợi cho ông Trump đều là “fake news”, là “vũ khí đánh phá của Tàu Cộng”.





Mắt xích thứ ba: Ông Trump đã thành công khi đánh vào sự sợ hãi và căm ghét Cộng Sản, một nỗi niềm sâu đậm và lâu dài khác trong lòng người tị nạn gốc Việt.

Ông Trump thường xuyên vu khống rằng Đảng Dân Chủ muốn “kiểm soát mọi thứ trong đời người dân Mỹ giống như Cộng Sản đã làm”. Chiến thuật gây sợ hãi này hết sức hữu hiệu đối với những sắc dân tị nạn Cộng Sản như người Cuba và người Việt.

Chiến thuật đó đã gieo sự lo sợ về một tương lai không có Trump. Những nạn nhân của chiến thuật đó không còn nghĩ ra được rằng cả hai đảng Cộng Hoà và Dân Chủ đã thay phiên nhau lèo lái nước Mỹ thành cường quốc trong gần hai trăm năm qua, và rất nhiều phúc lợi họ đang hưởng là do công lao và sự tranh đấu của Đảng Dân Chủ cùng với những người Mỹ gốc Phi Châu.

Thêm vào đó, những hành động cứng rắn đối với Cộng Sản Bắc Việt của Tổng Thống Nixon trong thời chiến tranh Việt Nam đã làm nhiều người Việt nghĩ rằng Đảng Cộng Hoà chống Cộng Sản mạnh mẽ hơn Đảng Dân Chủ. Cho đến nay, ý nghĩ đó vẫn còn, và nhiều người Việt vẫn đánh đồng Đảng Cộng Hoà với lý tưởng chống Cộng của nước Việt Nam Cộng Hoà ngày trước.

Hơn nữa, đối với người Việt tị nạn, chống Cộng Sản là yếu tố vô cùng quan trọng, vì thế, họ sẵn sàng bỏ qua khuyết điểm của nhà lãnh đạo mà họ tin là chống Cộng.





Mắt xích thứ tư: Ông Trump nối kết với nhiều người ủng hộ gốc Việt qua sự kỳ thị.

Kỳ thị là một điều tối kị trong xã hội Hoa Kỳ văn minh và bao dung. Tuy nhiên, sự bình đẳng trong xã hội là một điều cần được liên tục quan tâm và bảo vệ, bởi vì sự kỳ thị vẫn âm ỉ trong rất nhiều người, và các nhóm da trắng cực đoan vẫn nuôi một nỗi căm hận chỉ chờ cơ hội bùng phát.

Ông Trump là một người rất kỳ thị, điều đó đã được chứng minh bằng nhiều sự việc qua nhiều thập niên (4). Điều khó ngờ là sau khi bước vào chính trường, Ông Trump đã ngang nhiên công bố và dùng sự kỳ thị làm vũ khí.

Trong thời gian gần đây, khi nền kinh tế toàn cầu phát triển mạnh, người Mỹ phải vất vả hơn khi cạnh tranh với mọi sắc dân trên thế giới. Do đó, quan niệm tập trung lo cho dân Mỹ và cải tổ luật di dân là điều nhiều người Mỹ muốn chính phủ thực hiện. Tuy nhiên, những người ủng hộ ông Trump không nhớ được rằng thay đổi chính sách không đồng nghĩa với với kỳ thị.

Những lời ông Trump tuyên bố, chẳng hạn như di dân không hợp pháp từ Nam Mỹ toàn là tội phạm, hay mọi người đạo Hồi là khủng bố, đã mở khoá cho sự căm ghét mà nhiều người đã phải giữ trong lòng rất lâu. Đối với họ, sự kỳ thị công khai của ông Trump tượng trưng cho sự thẳng thắn, mạnh mẽ, là tín hiệu cho phép họ lớn tiếng bày tỏ những cảm xúc xấu xí mà trước đây họ không thể nói.

Nhiều người gốc Việt nghĩ rằng dân da vàng là “hạng nhì”, chỉ sau da trắng. Họ khinh thường di dân từ Nam Mỹ, ghét và sợ hãi di dân từ Trung Đông. Họ nghĩ rằng nhóm da trắng cực đoan chỉ kỳ thị người da đen. Họ tin cộng đồng gốc Việt, là “nhóm di dân gương mẫu”, không phải là mục tiêu của những người da trắng cực kỳ hung hăng như nhóm Proud Boys – những người đã được Ông Trump ban lời “Đứng đó và chờ lệnh” (6).





Mắt xích thứ năm: Sự lan tràn của các bài ủng hộ ông Trump và đánh phá Đảng Dân Chủ bằng tiếng Việt.

Một điều đáng nói là ngay cả người trong nước Việt Nam cũng nồng nhiệt ủng hộ ông Trump. Lúc đầu, một số người tin rằng ông Trump sẽ đánh bại Trung Cộng hoặc choáng ngợp trước danh hiệu tỉ phú của ông đã phổ biến các viết ca tụng ông ta. Sau đó, nhờ thói quen hùa theo đám đông và sự hiểu biết kém cỏi về nền chính trị Hoa Kỳ, phong trào ủng hộ ông Trump lan rộng.

Nhà cầm quyền Việt Nam thấy rõ điều này nhưng không ngăn cản mà còn ngấm ngầm cổ vũ. Lý do là vì những lời ông Trump nói và việc ông ta làm là những “quảng cáo” hữu hiệu nhất để hạ thấp giá trị dân chủ của Mỹ và chứng tỏ rằng chính quyền Mỹ rất kém cỏi và hỗn loạn. Quan trọng hơn cả, nhà cầm quyền Việt Nam biết rõ rằng, ủng hộ ông Trump đồng nghĩa với chấp nhận sự gian dối, và các hành động phỉ báng tuỳ tiện, hà hiếp nhân viên, lạm dụng quyền lực, coi đất nước như tài sản riêng…, nói chung là những điều mà bất cứ tên độc tài nào cũng muốn “huấn luyện” dân chấp nhận.

Vì thế, các cơ quan truyên thông trong nước Việt Nam mặc sức dịch và chế biến những luận điệu ủng hộ ông Trump hoặc đánh phá các đối thủ của ông ta. Những bài này được nhiều người gốc Việt hăng hái phát tán nhằm lôi kéo người khác. Chúng trở thành nguồn cung cấp kiến thức chính cho rất nhiều ủng hộ viên gốc Việt của ông Trump.

Từ khá lâu trước khi cuộc nổi loạn xảy ra ở Điện Capitol, xáo trộn đã đến trong nhiều gia đình và đoàn thể của người gốc Việt. Mâu thuẫn giữa thế hệ tị nạn Cộng Sản và thế hệ lớn lên ở Mỹ, được hấp thụ một nền giáo dục dân chủ và đầy nhân bản ở Mỹ, đã bùng ra. Nhiều chuyện khó tin đã xảy ra: cha mẹ từ mặt con sau khi nói rằng con “bị Cộng Sản nhồi sọ nên chống ông Trump”; tín đồ Thiên Chúa Giáo bất mãn với Giáo Hoàng sau khi ngài chỉ trích bức tường biên giới; những người trí thức gốc Việt thông báo và hưởng ứng chuyện mua phiếu cho ông Trump và, khi được nhắc nhở, đã tuyên bố “sẵn sàng đi tù vì yêu nước”. Đáng kinh sợ nhất là có những nhóm người quấn cờ vàng quanh mình, họp lại đấm đá, sỉ nhục các hình nộm của các nhân vật cao cấp của Đảng Dân Chủ. Hình ảnh giống hệt các cuộc đấu tố ở các Trung Cộng và Bắc Việt trong thời cải cách ruộng đất.

**

Từ sau khi ông Biden đắc cử, ông Trump đã lao vào một cuộc tuyên truyền hung hăng và bất chấp sự thật chưa từng có nhằm lật ngược kết quả.

Cũng như những lần trước, ông Trump tận dụng hai vũ khí mà ông ta giỏi nhất: dối trá ở mức tuyệt đối và kích động hận thù.

Dưới những luận điệu gian dối tới tấp của ông Trump và đám cộng sự, người ủng hộ tin rằng ông Trump và chính họ là nạn nhân của một vụ gian lận bầu cử, một vụ ăn cướp. Ngọn lửa căm hận đã được ông Trump mồi lên từ lâu, nay càng trở thành gay gắt.

Trong khi đó, những vị dân cử trong Đảng Cộng Hoà, vì muốn thừa kế số phiếu của ông Trump trong tương lai, đã tiếp tay với ông ta bằng cách im lặng hoặc ngay cả góp sức tạo ra những chiêu trò để phá hoại.

Vượt trên mọi cố gắng ngăn chặn của ông Trump và đồng bọn, kết quả bầu cử đã được xác nhận qua từng bước. Sáu mươi phiên toà ở khắp nước Mỹ đã bác bỏ mọi vụ kiện không có bằng chứng của phe ông Trump. Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ cũng từ chối xét đơn kiện dựa trên những điều vi hiến và những cáo buộc vô căn cứ của phe ông Trump.

Càng sợ thua, ông Trump càng tăng cường độ kích động. Trong suốt mấy tháng, ông ta kêu gào rằng những nhân vật của Đảng Dân Chủ là “Cộng Sản, Mác-xít” và “đất nước Mỹ đã bị đánh cắp”. Căm hờn sôi sục trong những nhóm ủng hộ ông Trump, và một số ủng hộ viên của ông đã đe doạ tính mạng những nhân viên lo về bầu cử. Ông Trump không ngăn cản mà còn lớn tiếng hăm doạ và đuổi việc những người Đảng Cộng Hoà từ chối phụ hoạ những luận điệu gian dối và những âm mưu gian phiếu của ông ta.

Ngày 18 tháng 12, Ông Trump bắt đầu nhắc đến bạo động: “Biểu tình lớn ở D.C ngày 6 tháng 1. Hãy có mặt, sẽ rất dữ dội!” (7)

Ngày 6 tháng 1, các dân biểu bước vào Điện Capitol để công nhận số phiếu của các Đại Cử Tri, một nghi lễ để tôn vinh sức mạnh của nền dân chủ Hoa Kỳ.

Cách đó không xa, trước một đám đông bừng bừng phẫn nộ, Ông Trump mạt sát các dân biểu là “đáng tự hổ thẹn trong suốt lịch sử, bây giờ và mãi mãi” (8)

Sau đó, ông Trump ra lệnh: “Chúng ta đánh chết bỏ. Nếu các bạn không đánh chết bỏ, các bạn sẽ mất nước” (9)

Thế là đám đông, trong đó có khoảng mười lá cờ vàng, bắt đầu tiến về Điện Capitol.

Khi đến nơi, có ít nhất hai người cầm cờ vàng đã vượt qua rào cản của cảnh sát và leo lên tầng hai của Điện Capitol. Sau đó, hình ảnh lá cờ vàng đứng trong đám loạn trên hành lang cao đã bị truyền đi khắp thế giới.

**

Tóm lại, sự việc lá cờ vàng xuất hiện đám loạn ngày 6 tháng 1, 2021 là kết quả của hơn bốn năm trong niềm tín ngưỡng ông Trump của những người gốc Việt.

Lịch sử, cảm xúc, thành kiến, và những liên hệ chính trị, xã hội đã kết hợp với nhau để tạo cơ hội cho sự ủng hộ ông Trump biến thành một phong trào trong người Việt. Những “tín đồ” của phong trào đó tình nguyện hạ thấp khả năng quan sát và suy xét của họ, từ bỏ việc đối chiếu tin tức từ nhiều nguồn gốc, và thoả hiệp với các cơ quan ngôn luận của nhà cầm quyền Việt Nam để tin ông Trump.

Theo lời bà Hannah Arendt, tác giả của quyển sách nổi tiếng “Nguồn Gốc của Chủ Nghĩa Độc Tài” (The Origins of Totalitarianism), những người dễ bị tuyên truyền nhất là những người “đắm chìm trong mong muốn được thoát khỏi hoàn cảnh thực tại”. Người gốc Việt mơ ước một hoàn cảnh khác với hiện tại, trong đó Trung Cộng và chủ nghĩa Cộng Sản không còn là những mối đe doạ ghê gớm cho vận mệnh của nước Việt Nam. Ông Trump đã cho những ủng hộ viên gốc Việt ít nhiều hy vọng về ước mơ vô cùng sâu đậm và lâu dài đó.

Đối với những người này, ủng hộ ông Trump đồng nghĩa với chống Trung Cộng, chống Cộng Sản, yêu nước Việt Nam, và yêu nước Mỹ.

Khi ông Trump kêu gọi họ đến Washington D.C biểu tình, họ đem theo lá cờ vàng vì họ tin rằng chắc chắn ông Trump sẽ thắng. Họ muốn lá cờ vàng được ông Trump ghi ơn.

Ngay cả khi họ xô đẩy cảnh sát để tràn vào Điện Capitol, họ cũng không nghĩ họ đang phạm pháp bởi vì lý do của họ -- và những người làm loạn khác -- là “Chúng tôi được Tổng Thống mời đến” (10)

Họ tin rằng ông Trump đang theo dõi họ (điều này đúng) và sẽ “chống lưng” cho họ. Khi phất cờ vàng trên ban công của Điện Capitol, họ hy vọng rằng ông Trump thấy rõ và sẽ ghi cộng đồng người Mỹ gốc Việt ủng hộ ông ta vào danh sách các “khai quốc công thần” cho “triều đại Trump” thứ hai.

Khi hiểu được những lý do sâu xa đưa đến hành động sai lầm của những người cầm cờ vàng trong đám loạn, có thể những người gốc Việt khác sẽ bớt tức giận. Bởi vì những ủng hộ viên cuồng nhiệt của ông Trump đã không còn phân biệt được đúng và sai, sự thật và dối trá. Đây là điều đáng buồn nhưng đã từng lập đi, lập lại trong lịch sử ở mọi nơi.

Lịch sử Việt Nam đã có vua Lê Chiêu Thống vì trung thành với triều đại nhà Lê đã suy tàn mà rước quân Thanh về dày xéo quê hương. Lịch sử Việt Nam cũng đã có những người yêu nước vì căm hận Pháp mà theo Việt Minh, vô tình làm hại đất nước.

Giờ đây, khi FBI đang truy lùng các thủ phạm trong vụ phá hoại, hăm doạ, và đánh cắp tài sản công tại Điện Capitol, những người đem cờ vàng đi làm loạn có lẽ đang lo lắng. Hy vọng rằng những hành động của họ hôm đó chỉ ngưng ở mức độ vô ý thức chứ không tiến đến những mức phạm pháp để họ không bị pháp luật trừng phạt.

Bây giờ, khi đất nước Mỹ đang lao đao vì dịch bệnh, đang đối phó với mầm loạn từ trong nước, mong rằng mọi người dân Mỹ nhớ rằng sự trung thành và bảo vệ đất nước không bao giờ là đặt quyền lợi một cá nhân hay một đảng lên trên nền dân chủ, sự an bình của đất nước, và những điều lợi ích cho toàn xã hội.

Để thắng được Trung Cộng hay Cộng Sản hay bất cứ thế lực nào, nước phải giàu, dân phải mạnh. Và sức mạnh không bao giờ đến bằng chia rẽ, hận thù, và loạn lạc.

