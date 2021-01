Chất Béo "Trans Fat" Không Tốt Cho Sức Khỏe

Tiếp theo bài*** Tìm Hiểu Về Bệnh Tim Mạch- Bs thú y Nguyễn Thượng Chánh DVM

Chất béo bão hòa và cholesterol là hai loại chất béo xấu thường được nhiều người nhắc nhở đến nhất. Gần đây có một loại chất béo khác không kém phần nguy hiểm cũng được các nhà khoa học lưu ý như là một trong những nguyên nhân gây ra các bệnh lý nghẽn mạch, đó là chất béo Trans (Trans fat).









FDA đã công bố lệnh cấm sử dụng chất béo Trans Fat trong vòng 3 năm tới.

“FDA: Cấm Chất Béo Không Bảo Hòa Trong Nhà Hàng

WASHINGTON - Cơ quan kiểm soát thực phẩm và thuốc (FDA) quyết định cấm chất béo bão hoà (trans-fat) trong hệ thống cung cấp thực phẩm trong 3 năm tới, vì thành phần dinh dưỡng này này là không an toàn để ăn.

FDA giải thích: dầu hydrogenated oil không được công nhận là an toàn và lệnh cấm này sẽ cứu mạng người bằng cách ngăn ngừa bệnh tim giết người.

Cho tới nay, các sản phẩm thực phẩm phải có nhãn ghi thông tin về chất béo bão hoà, từ năm 2006 - nhưng giới chuyên môn thấy công chúng vẫn còn tiêu thụ quá nhiều trans-fat.

Quyền ủy viên FDA Stephen Ostroff nói “hành động của FDA là vì cam kết bảo vệ sức khoẻ công chúng, và có thể tránh hàng ngàn tử vong vì trụy tim hàng năm”.

Từ khi FDA buộc các nhà sản xuất dùng nhãn ghi tỉ lệ chất béo trong sản phẩm, tiêu thụ trans-fat đã giảm 78%.

Tại Đan Mạch, chất béo bão hoà đã bị cấm từ 2003” (Ngưng trích Vietbao .com 17/06/2015)

FDA orders food manufacturers to stop using trans fat within three years (CNN 16/6/2015)

(CNN)Artificial trans fat will have to disappear from the American diet, according to the U.S. Food and Drug Administration.

The FDA on Tuesday ruled that trans fat is not "generally recognized as safe" for use in human food.

The department gave food manufacturers three years to remove the partially hydrogenated oils, or PHOs, from their products. The companies can petition the FDA for a special permit to use it, but no PHOs can be added to human food unless otherwise approved by the FDA.

Eating a diet rich in trans fat is linked to higher body weight, heart disease and memory loss. It has been shown to raise the "bad," or LDL, cholesterol in the blood, which can lead to cardiovascular disease -- the leading cause of death in the United States

Video http://www.cnn.com/2015/06/16/health/fda-trans-fat/index.html





Video: Dean Ornish on the world's killer diet

(Dean Ornish bóc trần khẩu phần ăn sát thủ của thế giới hiện nay) có phụ đề Viêt Ngữ (click subtitle available in: Vietnamese)

http://www.ted.com/talks/dean_ornish_on_the_world_s_killer_diet.html

(Dean Ornish is a clinical professor at UCSF and founder of the Preventive Medicine Research Institute. He's a leading expert on fighting illness -- particularly heart disease with dietary and lifestyle changes.).

* * *



Chất béo Trans từ đâu mà có?



Phần lớn 90% chất béo Trans đều do kỹ nghệ bánh kẹo và kỹ nghệ sản xuất margarine tạo ra thông qua việc sử dụng phương pháp hydro hóa (hydrogénation) các loại dầu thực vật và chuyển chúng từ thể lỏng sang thể bán lỏng hoặc thể rắn chắc hơn.

Quá trình hydro hóa nầy làm nẩy sinh ra một loại chất béo xấu, đó là acid béo Trans.

Mục đích chính của phương pháp hydro hóa dầu thực vật là để giúp cho sản phẩm được tươi ráo hơn, không bời rời, có thời gian tồn trữ lâu hơn, sản phẩm có vẻ ngon nên dễ hấp dẫn người mua hơn.

Khi chúng ta nhìn thấy trên nhãn hiệu có đề câu Shortening, made from hydrogenated, hoặc partially hydrogenated vegetable oil ( PHO) là chắc chắn có chất béo Trans trong sản phẩm rồi.

Một số ít chất béo Trans (dưới 10%) được vi khuẩn tổng hợp trong bao tử của các loài thú nhai lại như trâu, bò, dê và cừu.

Thịt và sữa của các loài vật nầy vì vậy cũng có chứa một cách tự nhiên một tỷ lệ nào đó chất acid béo Trans.

Chất béo Trans chiếm lối 3.5% trên tổng số chất béo của sữa.

Lối 2 % acid béo Trans cũng có thể có được qua quá trình làm tinh khiết hóa một vài loại dầu thực vật, chẳng hạn như dầu Canola (colza).

Mặc dù có chứa một số acid béo Trans như thế, nhưng chúng ta không thể không sử dụng dầu nầy được vì chúng cũng đồng thời là nguồn cung cấp các acid béo thiết yếu oméga 3 và oméga 6.



Thức ăn nào có chứa nhiều Trans fat?



Có thể thấy Trans fat trong hầu hết các loại bánh ngọt (patisserie), chocolat, kẹo, bánh biscuit, cookies, cracker, bánh donuts, muffin, bánh trung thu, bánh croissant, mì gói, thức ăn chiên bán trong tiệm như khoai Tây chiên (French fries) và gà rán KFC, và trong các loại margarine cứng.

Tất cả đều có chứa rất nhiều Trans fat.

Các thỏi bánh ngọt tạo sinh lực hay energy bar cũng có chứa khá nhiều (2% - 4%) Trans fat.

Nếu dùng các loại dầu thực vật đã được hydro hóa (Hydrogenated vegetable oil) hay shortening để làm bánh thì cũng cầm chắc có rất nhiều Trans fat trong đó!



Chất béo Trans không tốt cho sức khỏe



Trans fat làm tăng cholesterol xấu LDL và đồng thời nó cũng làm hạ cholesterol tốt HDL xuống. Nói tóm lại chúng ta nên tránh dùng những thực phẩm nào có chứa một tỷ lệ Trans fat quá cao.



Gà rán KFC “vua chất béo”





Ăn Kiểu Mỹ Chết Như Mỹ 04/05/201200:00:00(Xem: 15000)

http://vietbao.com/a188098/an-kieu-my-chet-nhu-my





Kỹ nghệ thực phẩm có nên hoàn toàn loại bỏ Trans fat hay không?



Theo các nhà chuyên môn Hoa Kỳ thì không nên vì theo họ nếu làm như vậy thì người tiêu thụ sẽ thiếu đi một số dưỡng chất vô cùng cần thiết hiện diện đồng thời với Trans fat trong một vài loại thực phẩm như sữa, thức ăn làm từ sữa và trong thịt bò và thịt cừu.

Mấy năm trước TP New York đã dưa ra đề nghị trong vòng 18 tháng các nhà hàng phải giảm lượng Trans fat xuống dưới 0.5g cho mỗi phần chuẩn (per serving) của sản phẩm bán ra.

"We know trans fats increase the chance for heart attack, stroke and death, and they don't have to be there," Frieden says. The rules are "going to make New Yorkers live longer and healthier lives," he says.(USA Today)

Boston cũng đưa ra luật giới hạn việc sử dụng trans fat trong các nhà hàng và tiệm bánh…(2009)

The Boston Public Health Commission's Board of Health passed a regulation in March 2008 restricting foods containing artificial trans fat in all Boston food service establishments.

Effective March 12, 2009, food service establishments may no longer use oils, shortening, or margarines containing partially hydrogenated vegetable oil in the preparation of baked goods, mixes, partially fried items, and all other foods containing artificial trans fat.



Cali cũng đã cấm trans fat trong nhà hàng.



SACRAMENTO, Calif. — California on Friday became the first state to ban trans fats from restaurant food, following several cities and major fast-food chains in erasing the notorious artery-clogger from menus.

Gov. Arnold Schwarzenegger signed legislation that will ban restaurants and other retail food establishments from using oil, margarine and shortening containing trans fats.

a statement, Schwarzenegger noted that consuming trans fat is linked to coronary heart disease.

New York City, Boston, Philadelphia have all done it, but California this week will become the first state to ban trans fat from restaurants. Assembly Bill 97, which worked its way through the state legislatures and signed by Governor Arnold Schwarzenegger in 2008 finally becomes law New Year's Day, reports the Sacramento Bee.



Phía Canada thì có vẻ cứng rắn hơn đối với với vấn đề Trans fat. Bộ Y Tế Canada không ngừng làm áp lực và đòi hỏi giới kỹ nghệ thực phẩm phải bằng mọi cách đem tỷ lệ Trans fat trong sản phẩm xuống thật thấp hoặc là không có Trans fat (zero Trans fat) thì càng tốt.

Canada là quốc gia đi tiên phong trên thế giới bắt buộc các nhà sản xuất thực phẩm kể từ ngày 12 Dec 2005 phải liệt kê tỷ lệ Trans fat trên nhãn hiệu của món hàng bán ra. Canada cũng là một trong số rất ít quốc gia trên thế giới có nền y tế hoàn toàn miễn phí cho tất cả công dân của mình bất luận giàu hay nghèo. Chánh phủ tấn công vào Trans fat với hy vọng có thể làm giảm thiểu các bệnh về tim mạch, nhờ vậy ngân sách về y tế sẽ được nhẹ bớt đi phần nào.



CFIA-Labelling of Trans Fatty Acids

http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/labeti/inform/transe.shtml







Bánh Trung Thu.



Có cách nào tránh bớt Trans fat được hay không?



- Đọc kỹ nhãn hiệu dinh dưỡng (Nutrition fact) có trên món hàng. Nên chọn sản phẩm nào chứa thật ít chất béo bão hòa (saturated fat) và thật ít Trans fat. Luật Canada cho phép kỷ nghệ được quyền ghi câu Trans 0, Zero Trans, No Trans fat, Trans fat free, nếu sản phẩm chứa ít hơn 0.2 g (tức 2%) Trans cho mỗi 1 phần chuẩn (per serving, par portion).

- Riêng Hoa kỳ thì cơ quan FDA ấn định vấn đề nầy ở mức 0.5 g. Tóm lại No Trans fat không có nghĩa là hoàn toàn không có chất béo Trans đâu.

- Tuy sản phẩm có ghi Trans 0g, nhưng nếu chúng ta ăn càng nhiều thì số Trans fat ăn vào cũng càng tăng lên một cách đáng kể.

- Đó là mới kể đến khía cạnh Trans fat mà thôi, còn chất béo bão hòa, và còn cholesterol nữa.

- Tổng số chất béo hay Total fat (lipid) ghi trên nhãn hiệu phải dưới 5% (DV, Daily value, Valeur quotidienne) mới tốt. Số % Daily value dược ghi phía mặt của bản Nutrition fact cho biết số % của 1 phần chuẩn trong tổng số 100% nhu cầu của chất dinh dưỡng đó trong 1 ngày.

- Nên dùng các loại dầu thực vật có chứa nhiều chất béo không bão hoà đa thể polyunsaturated (soybean oil, corn oil, sunflower oil) hoặc loại dầu không bão hòa đơn thể monounsaturated (olive oil, Colza hay Canola oil).

- Tránh dùng các loại dầu thực vật hydro hóa (hydrogenated vegetable oil), Shortening.

- Tránh dầu dừa, nước cốt dừa, dầu cọ (palm oil), mỡ heo (saindoux) vì chúng chứa quá nhiều chất béo bão hòa.

- Hạn chế việc tiêu thụ các thực phẩm có quá chứa nhiều cholesterol như đồ lòng, phá lấu, tim, gan, óc, thận, lòng đỏ hột gà …

- Nên ăn thịt nạc đã lốc da, bỏ mỡ

- Nên chọn sữa 1% thay gì sữa 3.25 % chất béo

- Không ăn margarine loại cứng đóng thành thỏi 454 g. Loại nầy được làm từ dầu thực vật hydro hóa (made from hydrogenated vegetable oil) nên chứa rất nhiều Trans fat

- Nên sử dụng loại margarine mềm làm từ dầu thực vật không hydro hóa (light, soft margarine made from non hydrogenated vegetable oil)

- Nên ăn cá 2 lần trong tuần: Cá chứa nhiều chất acid béo omega 3 rất tốt.





Kết luận



Canada là một trong những quốc gia có sự tiêu thụ Trans fat ở mức độ rất cao.

Tổ chức Y tế thế giới khuyến cáo chúng ta nên giới hạn sự tiêu thụ Trans fat ở mức thấp hơn 1% năng lượng tiêu thụ trong ngày.

The World Health Organization (WHO) has recommended that the total amount of trans fats consumed per day should be less than 1% of your daily energy intake.. (Health Canada)

Còn theo Cơ quan US National Academy of Sciences Institute of Medicine thì họ đặt giới hạn an toàn của Trans fat là zero Trans.

Vấn đề kiểm soát Trans fat rất phức tạp. Kỷ nghệ thực phẩm có thế lực rất mạnh. Đối với họ, việc sử dụng dầu thực vật hydro hóa, shortening là điều tối cần thiết để giúp cho món hàng có được một thời gian trưng bày (shelf life) lâu dài hơn. Ngoài ra, còn biết bao nhiêu là nhà hàng fast food nhan nhản khắp mọi nơi nữa.

Chắc chắn các loại dầu họ sử dụng hằng ngày để chiên (deep fry) khoai Tây, chiên gà hay chiên thịt vv…đều là các loại dầu shortening hydrogenated vegetable oil, chứa rất nhiều Trans fat.

Nhằm mục dích ham lời họ thường ít chịu thay dầu mới mà lại thường hay giữ y một chảo dầu cũ để sử dụng đi sử dụng lại nhiều lần trong ngày và nếu dầu được sử dụng đi sử dụng lại nhiều lần thì nồng độ Trans fat càng tăng thêm lên mãi./.



Montreal, Jan 04 2021





