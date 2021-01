Nhà Báo Và Facebooker Trương Châu Hữu Danh Chỉ Vì Viết Lên Sự Thật Đã Bị Công An Cần Thơ Cáo Buộc “Kích Động, Gây Mất An Toàn, Xuyên Tạc Thông Tin”

Hình minh hoạ. Nhà báo, Facebooker Trương Châu Hữu Danh.(nguồn: Đài RFA Tiếng Việt)

CẦN THƠ, VN – Nhà báo và Facebooker Trương Châu Hữu Danh đã bị công an tỉnh Cần Thơ cáo buộc “gây mất an toàn tại các trạm thu phí BOT, và xuyên tạc thông tin về nhiều lãnh đạo cấp tỉnh” qua 31 bài viết đăng trên Facebook của anh, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm 15 tháng 1 năm 2021. Bản tin RFA cho biết thêm thông tin về việc này như sau.

Facebooker Trương Châu Hữu Danh bị Cơ quan Điều tra thuộc Công an tỉnh Cần Thơ cáo buộc viết hơn 30 bài kích động, gây mất an toàn tại các trạm thu phí BOT, và xuyên tạc thông tin về nhiều lãnh đạo cấp tỉnh.

Mạng báo VnExpress loan tin vừa nêu ngày 15 tháng 1, dẫn nguồn tin riêng từ Bộ Công an Việt Nam. Theo đó, Cơ quan An ninh Điều tra thuộc Công an Thành phố Cần Thơ đã có kết quả giám định 31 bài viết trên trang cá nhân của Facebooker Trương Châu Hữu Danh.

Theo Cơ quan An ninh Điều tra thì nội dung, hình ảnh trong những bài viết đó, và những bình luận kèm theo mang tính tiêu cực, một chiều bị cho là “thể hiện rõ mục đích chống phá, gây ảnh hưởng đến quyền lợi Nhà nước, ảnh hưởng uy tín lãnh đạo địa phương”. Cụ thể, đó là gây mất trật tự tại trạm thu phí BOT ở Cần Thơ; thông tin về Quỹ Đầu tư Phát triển Cần Thơ; Công ty Xổ số Cần Thơ, Công ty Cadif Cần Thơ và 8 lãnh đạo thành phố Cần Thơ.

Facebooker Trương Châu Hữu Danh, 39 tuổi, ngụ tại Long An, bị Công an Thành phố Cần Thơ bắt vào ngày 17 tháng 12 năm ngoái. Ông bị tạm giam 3 tháng để điều tra về hành vi “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam.

Ông Trương Châu Hữu Danh từng làm cho một số cơ quan báo chí Nhà nước Việt Nam gồm Báo Long An, Báo Lao Động, Báo Nông thôn Ngày nay.

Tài khoản Facebook của ông có hằng trăm ngàn lượt theo dõi khi đề cập đến tình trạng tiêu cực ở Việt Nam, phản đối thu phí ở các trạm BOT đặt sai vị trí và mức phí bất hợp lý…