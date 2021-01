Cựu Dân Biểu Harley Rouda Lên Tiếng Về Việc Bà Michelle Steel Bỏ Phiếu Chống Lại Việc Luận Tội Tổng Thống Trump

Vào ngày Thứ Tư 13/01/2021, sau khi bà tân Dân Biểu Liên Bang Địa Hạt 48- Michelle Steel- đã bỏ phiếu chống lại việc luận tội Tổng Thống Donald Trump, cựu Dân Biểu Harley Rouda đã có bản tuyên bố báo chí để chỉ trích hành động hèn nhát này.

Trong tuyên bố của mình, ông Rouda nói rằng không ngạc nhiên khi thấy bà Michelle Steel đứng về phía những kẻ nổi loạn và bỏ phiếu chống lại cuộc luận tội. Bởi vì bà ta đã có một lịch sử lâu dài gắn bó với những kẻ chủ thuyết âm mưu, thượng tôn da trắng và những phần tử khủng bố nội địa trong suốt chiều dài sự nghiệp chính trị của mình.

Vào tháng trước, cố vấn của bà Michelle Steel là Dana Rohrabacher, đã phát biểu trước đám đông biểu tình “Stop the Steal” tại Huntington Beach, bên cạnh là vị mục sư lâu năm của bà là Joe Pedick. Những kẻ biểu tình này đã trưng bày những hình ảnh bạo lực, trong đó có biểu ngữ “treo cổ những kẻ phản bội”. Sau khi cuộc nổi loạn tuần trước thất bại, mục sư Joe Pedick đã rao giảng rằng: công lý sẽ sớm xảy ra tại đây trước ngày 20/01. Hãy nhìn nhiều thứ đang xảy ra trước ngày 20/01. Đang có kế hoạch, sắp xếp, và người ta đang tìm cách đảo lộn (kết quả bầu cử). Được biết bà Michelle đã nhiều lần vận động tranh cử tại nhà thờ Calvary Chapel of the Harbour của mục sư Pedick.

Bà Michelle vẫn tiếp tục liên hệ với những phần tử thượng tôn da trắng, khi bà chụp ảnh chung trong cuộc tuần hành với Charlie Kirk trước ngày bầu cử, là người đã gởi 80 xe bus của những kẻ nổi dậy đến cuộc bạo loạn tại Quốc Hội. Bà Michelle cũng đã từng có cuộc gây quĩ được tổ chức bởi Palmer Luckey, là kẻ bị nhận diện là thành viên cùa Boogaloo Boys.

Bà Michelle đã tuyên thệ trung thành với Hiến Pháp Hoa Kỳ, chống lại kẻ thù trong và ngoài nước. Nhưng ngay trong cơ hội đầu tiên để đặt quyền lợi người dân Quận Cam lên trên cá nhân mình, bà ta đã thất bại và đứng về phe những tên khủng bố nội địa. Theo ông Rouda, Địa Hạt 48 xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn.

Bên cạnh tuyên bố của ông Rouda, Giám Đốc Ban Vận Động Tranh Cử của ông là Alyssa Napuri cũng đã lên tiếng. Theo cô, sau khi bà Michelle Steel ủng hộ những người chống lại lệnh đeo mask, lan truyền những thuyết âm mưu của Q-Anon, không có gì ngạc nhiên khi thấy bà đặt quyền lợi chính trị cá nhân của mình lên trên lời tuyên thệ trung thành với Hiến Pháp, và đứng về phía những kẻ nổi loạn. Bà Michelle Steel đã tham gia cùng Marjorie Taylor Greene và Lauren Boebert như là một Nữ Dân Biểu Q-Anon.