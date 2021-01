Nước Mỹ - Nội Chiến và Những Rủi Ro Của Cờ Vàng VNCH

Thân gửi Faceblook Ngo Van



Nước Mỹ đang lâm vào Nội Chiến -Civil War-đó là thông điệp mà người Mỹ tìm thấy trên áo của đám người bạo loạn tấn công đập phá điện US Capitol hôm 6-1-2021.

Bộ trưởng lâm thời về Nội An của Mỹ vừa từ chúc hôm 9/1, FBI liền cảnh cáo Trump sẽ xách động những cuộc bạo loạn vũ trang trên khắp 50 State Capitols từ ngày 16-1 đến 20-1, US Capitol kể từ ngày 17 đến 20-1, Acting DHS Secy resigns as FBI warns of “Armed Protests” at all 50 State Capitols from Jan-16-20, US Capitol from Jan 17-20.

Hôm Jan-11, FBI cũng cảnh cáo một cuộc xuống đường có vũ trang sẽ tiến vào Washington D.C. và sẽ gây ra bạo loạn nếu Quốc Hội cứ tiếp tục buộc Trump phải rời Bạch Cung. Theo hiến định Quốc Hội-Congress-không thể nào truất phế một vị tổng thống dựa trên điều thứ 25 của Hiến Pháp. The FBI also says an armed group has threatened to travel to Washington and stage an uprising if Congress removes Trump from office. Law enforcement officials pointed out that Congress can’t remove a president through the 25th Amendement...

Trong thực tế hôm thứ Ba Jan-12, Trump ngang nhiên tuyên bố những gì mà ông xách động bạo loạn (incitement of ínurrection) đập phá điện US. Capitol hôm 6-1 hoàn toàn hợp lý trong khi đó nó lại là nguyên do truất phế ông. Quả nhiên Trump không có biểu lộ nào chứng tỏ ông hối hận về việc ông xách động cuộc bạo loạn đập phá điện US Capitol “cho nó tàn mạt, chúng ta sẽ chiếm lại nước Mỹ-to fight like hell-to take back our country”. Trump không một quan tâm đến US Capitol một biểu tượng của truyền thống Dân chủ và Tự do trong suốt hơn 200 năm kể từ năm 1800-US Capitol được thành lập cho đến nay...Thế là đương nhiêm Tổng thống Mỹ Donald Trump đang công khai thành lập một lực lượng dân quân vũ trang đối trọng với chính quyền trung ương mới của nước Mỹ do tân thống Joe Biden lãnh đạo. Cuộc nội chiến đang công khai xảy ra trên khắp 50 tiểu bang của nước Mỹ. Đương nhiệm tổng thống Donald Trump và tân Joe Biden, hai nhà lãnh đạo của hai chiến tuyến đối trọng nhau một cách công khai...

Tân tổng thống Joe Biden đã quyết định sẽ phải huy động lưc lượng quân đội quốc gia hùng hậu đến Washington D.C. vào ngày 20-1-2021 để bảo vệ an ninh ngày tuyên thệ nhậm chức cũng là ngày chuyển giao quyền lực lãnh đạo nước Mỹ từ cụu tổng thống Donald Trump sang tân Tổng Thống Joe Biden...

Cuộc nội chiến đang thật sự được hình thành vi tham vọng của Trump bất chấp sư nguy hại của nước Mỹ đang dưới tác động rẩt tệ hại và nguy hiểm của dịch bịnh Covid-19...Đã có hơn 22 triệu người Mỹ bị viêm nhiễm, hơn 334,784 cas tử vong. Số cas tử vong hàng ngày đang tăng cao đến độ quan ngại, nhiều khi có trên 3000 người chết mỗi ngày...Tất cả các bịnh viện ở Mỹ đều quá tải vì binh nhân Covid-19 nhâp viên quá nhiều trong mỗi ngày...

Song song với những biến loạn bạo động trên, hôm 6-1-2021 vào khoảng 5:00 PM, giờ Hoa Thinh Đốn, sau khi cuộc bạo loạn nhằm phá hoại tiến trình bầu cử Hoa Kỳ tai tòa nhà quốc hội-US Capitol- đã chấm dứt, người ta thấy trên màng ảnh truyền hình của đài MSNBC hình ảnh trơ trọi lá cờ vàng VNCH bị bỏ rơi trên kháng đài bên ngoài, bên cạnh các lá cờ đại diện cho Thượng tôn da trắng, cho sự Thù hận, Kỳ thị chủng tộc...Cả thế giới và nước Mỹ đều nhìn thấy hinh ảnh tồi tệ này của cờ vàng VNCH...Nhiều ta thán từ cộng đồng người Viêt tỵ nạn được nêu lên, tất cả đều lấy làm xấu hỗ và phẫn nộ những ai đã lạm dụng lá cờ vàng VNCH trong cuộc bạo loạn đập phá US Capitol, biểu tượng của Tụ do, Dân chủ của Mỹ trong suôt hơn 200 năm qua.

Nhưng nổi bật hơn cả là sư quan tâm của Facebooker Ngô Van vừa nêu lên nỗi băn khoăn của Alan Vo Ford: “What should all Vietnamese politicians in the US do, if Congress decides to permanently ban our freedom flag due to a terrorist insurrection attack on the US Capitol on Jan 6th, 2021? Your thoughts? Tất cả những chính trị gia người Việt tai Mỹ sẽ làm gì khi Quốc Hội Mỹ quyết định ban hành lệnh cấm vĩnh viễn lá cờ vàng tượng trưng nền tự do của cộng đồng người Viêt tỵ nạn, chỉ vì một kẻ bạo động mang theo cờ này trong cuộc nổi dậy bạo loạn đập phá điện US Capitol hôm 6-tháng 1 năm 2021? Bạn nghĩ gì?” ( trich từ Ngo Van -facebook hôm 9-1-2021)

Để trả lời câu hỏi này, tôi nghĩ chúng ta nên quay trở lại lich sử người Việt tỵ nạn trong suốt chiều dài của hơn 45 năm qua đã không thành lập được một Chính Phủ Lưu Vong và một Trung Tâm Văn Hóa đúng nghĩa của nó. Có lẽ vì sự cản trở từ một siêu quyền lực nào đó. Do đó cộng đồng người Việt tỵ nạn chúng ta thiếu sự lãnh đạo để thống nhất mọi ý kiến, mọi yêu cầu trong đời sống thường nhật hoặc trong trường hợp khẩn trương. Vì vậy có những kẻ lạm dụng cờ vàng tự do VNCH và hành động sai trái là chuyện thường. Dù muốn hay không, cộng đồng người Việt tỵ nạn chúng ta cũng phải chấp nhận những tai biến do hành động sai trái của những kẻ này tạo nên...

Từ đó chúng ta rút ra kinh nghiệm, khẳng định trước lịch sử, chúng ta phải thành lâp cho bằng được Chính Phủ Lưu Vong và một Trung Tâm Văn Hóa đúng nghĩa của Công đồng người Việt tỵ nạn để có thể tránh được mọi phiền phức, mọi hệ lụy về sau. Dù sao cũng nên nhớ rằng đó chỉ là ý chí của chúng ta, của con người, liệu có vượt được ý Trời, những siêu quyền lưc đã từng ngăn cản cộng đồng Viêt ty nạn làm điều đó từ năm 1975...Nhưng ta cứ hy vọng “xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều”../.

Đào Như

BS Đào Trọng Thể

Chicago-Jan-12-2021