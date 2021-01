Video song ngữ: Sám Hối có lợi ích gì?



Video Wisdom Today -- edited by Nguyễn Thúy Loan, Ph.D.



Video nghiên cứu về:

Sám Hối có lợi ích gì? Khi tôi sám hối, ai là người xóa bỏ tội lỗi hay tha tội cho tôi?

What benefits of repentance? When I pay my penance, who clears or forgives my sins?





https://www.youtube.com/watch?v=3weGyqWzYSo

Ghi chú: Lục Tổ Huệ Năng trong Kinh Pháp Bảo Đàn, bản dịch của Thầy Thích Duy Lực, nơi Phẩm Sám Hối Thứ Sáu ghi rằng sám hối nên là liên tục từng niệm trong tâm, không dừng nghỉ, không xen tạp niệm, trích như sau:

"Nay vì các ngươi truyền thọ Vô Tướng Sám Hối, diệt tội tam thế, khiến cho tam nghiệp thanh tịnh. Thiện tri thức, hãy nói theo ta: Đệ tử chúng con, từ tiền niệm, hiện niệm, hậu niệm, niệm niệm chẳng bị ngu mê nhiễm. Tất cả các tội ác nghiệp ngu mê đã có từ trước, thảy đều sám hối, nguyện nhất thời tan rã, trọn chẳng khởi nữa. Đệ tử chúng con, từ tiền niệm, hiện niệm, hậu niệm, niệm niệm chẳng bị kiêu căng dối trá nhiễm. Tất cả các tội ác nghiệp kiêu căng dối trá đã có từ trước thảy đều sám hối, nguyện nhất thời tan rã, trọn chẳng khởi nữa. Đệ tử chúng con, từ tiền niệm, hiện niệm, hậu niệm, niệm niệm chẳng bị ganh tỵ nhiễm. Tất cả các tội ác nghiệp ganh tỵ đã có từ trước thảy đều sám hối, nguyện nhất thời tan rã, trọn chẳng khởi nữa."

