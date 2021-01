Dân Biểu Lou Correa Tại Quận Cam Đã Đối Đầu Với Những Người Ủng Hộ Trump Bao Vây và Quấy Rối Ông Tại Phi Trường Thủ Đô Washington

Dân Biểu Dân Chủ Lou Correa – là vị dân cử có nhiều thiện cảm trong cộng đồng người Việt tị nạn tại Quận Cam trong nhiều thập niên qua -- đã đương đầu với những người ủng hộ Trump là những người đến với ông và la hét vào mặt ông khi ông sắp lên máy bay rời khỏi Phi Trường Washington Dulles Airport tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn, theo bản tin của Yahoo News trích thuật tin CNN cho biết hôm Thứ Ba, 12 tháng 1 năm 2021.

Ông Correa nói với CNN rằng ông lúc đó đang tìm tới chuyến bay xa về địa hạt nhà của ông ở California và cuối cùng đã nghỉ ngơi sau khi ở lại Quốc Hội trễ qua đêm để chứng nhận các kết quả bầu cử sau vụ những người bạo loạn tràn vào Điện Capitol.

Ông Correa kể rằng ông đã gặp một nhóm khoảng 20 người đối đầu ông. Ông Correa đã đưa lên tweet video 2 phút cho thấy nhiều tình tiết đã xảy ra.

“Họ kiếm chuyện với tôi, và một cậu, họ đến trước tôi,” theo ông kể.

“Sắp sửa biến thành bạo lực. Không sợ. Đó chỉ là vấn đề chờ đợi cú đánh trước xảy ra.”

Ông Correa kể với Spectrump News về một người trong nhóm: “Tôi nghĩ hắn sẽ đấm tôi và tôi lúc đó đã sẵn sàng để làm điều mà tôi phải làm để tự vệ.”

“Rõ ràng những người ủng hộ Trump là những người đã bay về nhà sau cuộc bạo loạn hôm Thứ Tư đã liên tục nói với Ông Correa rằng “Không ai ở đây bỏ phiếu cho ông.”

“Điều đó không sao, tôi không làm việc cho các người,” theo Ông Correa trả lời.

Khi CNN hỏi ông đã suy nghĩ gì, Ông Correa nói rằng, “Đứng vững trên mặt đất, không để họ xô đuổi tôi đi và sẵn sàng một trận đánh lớn.”

Ông Correa nói rằng họ “phun ra lời thù hận” và thông tin sai lạc rằng ông làm việc cho công ty chế tạo máy bỏ phiếu hay là ông là một điệp viên Trung Quốc.

Ông Correa nói rằng ông không trút tội những người đương đầu với ông, nhưng ông đổ lỗi lên Tổng Thống Trump bởi vì “Tổng Thống là người đàn ông quyền lực nhất trên thế giới.”

Cuối cùng an ninh phi trường đã nhảy vào hiện trường. “Nó làm tôi sốc rằng tại một phi trường với tất cả an ninh, một loại gây lộn như thể đã xảy ra,” theo Ông Correa nói. “Tôi thường nghĩ các phi trường là nơi an ninh nhất tại Mỹ.”

Không ai bị bắt được báo cáo. Ông Correa nói rằng đó là một “cú sốc rất lớn” rằng an ninh đã ghi tên của ông nhưng “dường như đã không” ghi tên của bất cứ người nào trong đám người hành hung ông.