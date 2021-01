Người Việt Nghĩ Gì Về Biến Cố Bạo Động Chiếm Quốc Hội Hoa Kỳ Và Sự Tham Dự Của Lá Cờ Vàng?

Hình minh họa – "Kinh Hoàng", bản vẽ bút chì và bút mực, đen trắng – Alex thái : "Là người Việt sống trên đất Mỹ, nếu không một chút tâm tư về sự hiện diện của lá cờ này trong Toà Quốc Hội thì có lẽ ta chưa thật sự hiểu mấy về nước Mỹ."

2. Hình ảnh lá cờ Việt Nam Cộng Hòa trên màn hình của đài MSNBC trong biến cố lịch sử 6 tháng 1.

ào ngày 6 tháng 1, 2021, vào khoảng 5:00 giờ chiều giờ Hoa Thịnh Đốn, sau khi cuộc bạo loạn nhằm phá hoại tiến trình bầu cử Hoa Kỳ tại tòa nhà Quốc Hội đã chấm dứt, người ta thấy trên màn hình TV của đài MSNBC hình ảnh trơ trọi một lá Cờ Vàng VNCH bị bỏ rơi trên khán đài bên ngoài. Bên cạnh lá cờ đại diện cho cộng đồng người Việt tị nạn nằm trơ trọi còn có những lá cờ Trump, cờ nam quân thời nội chiến, cờ của các nhóm khủng bố nội địa, những lá cờ đại diện cho thượng tôn da trắng, cho sự thù hằn và kỳ thị chủng tộc. Cả thế giới nhìn thấy hình ảnh này.

Tuy chỉ trong vòng vài giờ Thượng Viện và Hạ Viện đã có thể trở lại tiếp tục làm công việc của toàn dân xác nhận sự đắc cử của Tổng Thống tân cử Biden, nhưng FBI đã cho biết đám quân dân bạo loạn có vũ trang này nếu không được ngăn chặn kịp thời đã có thể gây thiệt hại nhiều hơn thế nữa, chẳng hạn một người từ Alabama bị bắt sau khi 11 quả bom Molotov bị khám phá trong xe truck trong dạng “sẵn sàng để nổ”, trong khi các bom ống được khám phá và gỡ bỏ ngoài 2 trụ sở đảng của ủy ban Quốc Gia Dân Chủ và Ủy Ban Quốc Gia Cộng Hòa.

Cuộc đảo chánh bạo động bất thành ngày 6 tháng 1 đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 5 người dân Mỹ, trong đó có một sĩ quan cảnh sát thuộc lữ đoàn cảnh sát thủ đô. Cả thế giới tự do dân chủ đã lên án cuộc bạo động này. Chính Phó Tổng Thống Mike Pence - một trong những đồng minh trung thành nhất của tổng thống Trump cho đến tận những ngày cuối nhiệm kỳ- sau đó đã tuyên bố rằng những kẻ sử dụng bạo lực phá hoại nền dân chủ sẽ không bao giờ chiến thắng, và sẽ bị trừng trị đích đáng. Chính tổng thống Trump ngày hôm sau đã quay lưng chỉ trích những người ủng hộ Ông và lên án bạo động, dù chính Ông là người lên màn hình kêu gọi họ tiến về Điện Capitol.

Nhiều nhà lập pháp từ cả hai đảng cộng hòa và dân chủ cũng đã lên án và phản đối tổng thống Donald Trump xách động bạo loạn. Thượng nghị sĩ cộng hòa Murkoski là TNS cộng hòa đầu tiên kêu gọi Trump từ chức. Tu Chánh Án 25 được đề cập đòi truất phế Trump, và đảng dân chủ khởi sự tiến hành cuộc luận tội Trump ở Hạ Viện, truy tố Trump với tội hình sự cao và các tội tiểu hình vì việc kích động một cuộc nổi dậy và làm gián đoạn việc chuyển quyền ôn hòa. Hàng loạt viên chức chính quyền Trump cấp cao từ chức. Cựu ngoại trưởng Colin Powell vào chiều Chủ Nhật, 4 ngày sau biến cố lịch sử này tuyên bố: “Tôi không còn xem mình là người Cộng Hòa nữa.” Cựu tổng thống George W. Bush gọi sự việc tấn công vào Capitol ngày 6/1/2021 là một hành vi xảy ra ở các nước "cộng hòa củ chuối". Các công ty lớn của Hoa Kỳ cũng như các trang mạng xã hội lên án hành động xúi giục bạo động của tổng thống Trump, Twitter đóng vĩnh viễn danh khoản của Trump. Facebook, Instagram, Snapchat cũng khóa danh khoản của Ông. Ngay sau đó, Amazon cắt bỏ mạng xã hội Parler, sau khi Google và Apple gỡ bỏ Parler ra khỏi Play Store và App Store. Nhiều công ty lớn như AT&T, Marriott International, Blue Cross Blue Shield, v.v. cũng tuyên bố ngưng tài trợ các dân cử nào hỗ trợ chống đối kết quả bầu cử.

Một số cá nhân và hội đoàn người Mỹ gốc Việt cũng đã lên án việc đánh phá nền dân chủ Hoa Kỳ qua bản kiến nghị ký tên từ nhiều cá nhân, hội đoàn, cơ quan truyền thông, v.v. cũng như nhiều bạn trẻ đã lên tiếng phản đối việc sử dụng và nhân danh cờ vàng tại cuộc bạo động này. Việt Báo trích đăng một số ý kiến, bài viết, quan điểm của một số dân cử*, hội đoàn và cá nhân người Mỹ gốc Việt.







“Bạn có quyền tham gia vào bất kỳ cuộc biểu tình hoặc nhóm họp nào do bạn lựa chọn. Bạn thậm chí có tự do tham gia cùng các dân binh ủng hộ Trump trong một cuộc tấn công chính trị đánh phá nền dân chủ của chúng ta nếu bạn chọn, nhưng bạn KHÔNG có quyền mang Lá cờ Di sản miền Nam Việt Nam tham gia vào tình trạng bao loạn vô luật pháp mà chúng ta đã chứng kiến ​​ở Mỹ Điện Capitol. Lá cờ này tượng trưng cho di sản phong phú, niềm hy vọng và tình yêu tự do mà nhân dân Việt Nam đã chiến đấu và hy sinh để bảo vệ. Chúng ta tôn vinh lá cờ này như chúng ta tôn vinh lá cờ Hoa Kỳ, vì lá cờ Hoa Kỳ tượng trưng cho những cơ hội được trao cho chúng ta và lá cờ di sản đóng vai trò như một lời nhắc nhở cho các thế hệ tương lai về nơi chúng ta đến và chúng ta đã đi xa.

Bằng cách mang lá cờ đến cuộc đảo chính thất bại này, bạn đã mang lại sự hổ thẹn cho những người Mỹ gốc Việt, những người đã làm việc chăm chỉ để biến đất nước này trở thành quê hương của chúng ta. Chúng ta đã bỏ công bỏ sức khó khăn hơn rất nhiều để lá cờ này được công nhận là lá cờ chính thức của cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở đây trong Khối thịnh vượng chung và trên toàn đất nước. Bạn KHÔNG đại diện cho đa số người Mỹ gốc Việt đã làm việc chăm chỉ và đóng góp rất nhiều cho đất nước này.



Tôi cũng xin thành kính gửi lời chia buồn đến thân nhân và gia đình của các nạn nhân. Sự chuyển giao quyền hành một cách hòa bình trong chính quyền của chúng ta và quyền biểu tình ôn hòa là nền tảng của nền dân chủ của chúng ta. Bạo lực hay sự đe dọa sử dụng bạo lực đều không được chấp nhận và không được dung tha ở đây hay bất cứ nơi nào. Chúng ta cần tiếp tục lên án mọi hành động bạo lực mà chúng ta đã và đang chứng kiến, hỗ trợ những nỗ lực cần thiết để xoa dịu tình trạng bất ổn, yêu cầu những sai trái này chấm dứt ngay lập tức và trở lại nguyên tắc cơ bản của chúng ta về một nền dân chủ hòa bình và pháp quyền.”

-- Tram T. Nguyen, Dân Biểu tiểu bang MA

“ Tôi kịch liệt lên án việc xâm nhập Điện Capitol của quốc gia chúng ta và phản đối những cá nhân đã kích động cuộc tấn công khủng bố với mục đích phá vỡ tiến trình dân chủ Hoa Kỳ.

Điều quan trọng là các nhóm và cá nhân đã dung túng hoặc đồng lõa trong việc cho phép chính quyền hiện tại nói dối và liên tục nói dối dẫn đến hậu quả là sự kiện diễn ra vào ngày 6 tháng 1 năm 2021 phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Vì chỉ thông qua việc nhận lãnh trách nhiệm này công lý mới có thể thực thi và sự hàn gắn mới là khả thể cho chúng ta, với tư cách một Quốc gia.

Thật thất vọng và xấu hổ khi thấy lá cờ miền nam Việt Nam hiện diện cùng với lá cờ của Trump tại một sự kiện kết thúc bằng sự kinh hoàng của bạo động phi luật pháp. Rất nhiều người trong chúng ta đã và luôn đấu tranh cho tự do ở Việt Nam, và chứng kiến lá cờ đại diện cho người Việt quốc gia hiện diện trong một cuộc nổi dậy lật đổ chính phủ và cản trở tiến trình dân chủ khiến tôi sửng sốt. ”

-- Kim Bernice Nguyễn; Phó Thị Trưởng Garden Grove,

“Một cuộc tấn công vào nền dân chủ vừa diễn ra vào Thứ Tư vừa qua, ngày 6 tháng Giêng, khi đám đông quá khích đột kích vào tòa nhà Quốc Hội Hoa Kỳ. Trong khi cả thế giới sững sờ chứng kiến cuộc nổi loạn, nhiều người Mỹ gốc Việt hổ thẹn khi thấy lá cờ vàng ba sọc đỏ bay phất phới chung với các biểu tượng kỳ thị của chủ thuyết “da trắng thượng đẳng”. Đối với nhiều người gốc Việt, lá cờ vàng này tượng trưng cho cuộc tranh đấu cho tự do và dân chủ – một biểu tượng của đoàn kết, niềm hãnh diện và danh dự dân tộc, không thể đứng chung với các cờ hiệu của kỳ thị, thù hận.



Trong bản lên tiếng này, chúng tôi lên án và phủ nhận những đợt tấn công kéo dài nhiều tháng vào cuộc bầu cử tự do, công bằng của Hoa Kỳ, được tiếp liệu bởi những thuyết âm mưu nham hiểm và thông tin sai lệch mà cao điểm là những giây phút nhục nhã nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.



Là người Mỹ gốc Việt, chúng tôi được hưởng và tôn trọng quyền tự do biểu tình và quyền tự do biểu đạt bất đồng chính kiến -- những quyền căn bản mà nhiều người dân Việt Nam không có và còn bị tù đày khi thực thi. Chúng tôi hoàn toàn lên án thông tin thất thiệt, tuyên truyền sai lệch và xúi giục bạo động. Việc những lãnh đạo Mỹ tiếp tục ủng hộ Tổng Thống Donald Trump là điều đáng trách về đạo lý, khi ông có những lời lẽ gây chia rẽ và hành vi dấy loạn gây chết người, làm xói mòn các định chế dân chủ và những giá trị truyền thống của Hoa Kỳ.



Quốc Hội và tòa án đã xác nhận kết quả của cuộc bầu cử tổng thống hợp pháp và trong sáng. Chúng tôi cam kết tôn trọng và hỗ trợ hệ thống dân chủ Hoa Kỳ, sẵn sàng tham dự vào việc thảo luận của quốc gia để đem lại sự đoàn kết và những thay đổi tốt đẹp.Trong khi Hoa Kỳ tiếp tục bước tới, chúng tôi tái xác nhận lời cam kết tranh đấu cho công bằng và cơ hội cho tất cả.”

-- 45 chữ ký cá nhân và hội đoàn người Mỹ gốc Việt*

(https://vietbao.com/a306478/nhung-to-chuc-nguoi-my-goc-viet-len-an-viec-danh-pha-nen-dan-chu-hoa-ky)

"Khi tôi nhìn thấy lá cờ Miền Nam Việt Nam trong cuộc bạo động âm mưu đảo chánh tuần qua, tôi thật sự vừa cảm thấy giận vừa xấu hổ - tôi quyết định mặc áo dài đi tuyên thệ nhậm chức, bởi vì hành động này của họ không phải là tiếng nói đại diện cho tôi và cộng đồng của tôi”



-- Bee Nguyen – Dân Biểu tiểu bang Georgia (Dân Chủ)





“…Với người Mỹ gốc Việt, lá cờ này đoàn kết chúng ta vì chúng ta có cùng chung một di sản và lịch sử. Nó khiến chúng ta tưởng nhớ đến các người thân đã hy sinh và bỏ mạng cho một niềm tin. Chúng ta tôn vinh nó vì nó nhắc nhở chúng ta là ai và đến từ đâu.

Khi tôn vinh lá cờ này, chúng ta tôn vinh những người tị nạn tiên phong, cha mẹ, ông bà, cô dì chú bác của chúng ta, những người đã đến xứ sở này với hai bàn tay trắng và qua lao động vất vả, họ đã gây dựng nền móng cho cộng đồng thịnh vượng của chúng ta hôm nay.

Những kẻ mang lá cờ của chúng ta tại tòa nhà Quốc hội không những không đại diện cho chúng ta, họ đi ngược lại với các giá trị căn bản mà chúng ta trân trọng. Chúng ta lên án họ, những người rao bán sự dối trá vô căn cứ và không dừng lại bao giờ khi theo đuổi ý đồ chính trị của họ. Họ đã làm nhơ lá cờ của chúng ta khi tham dự vào cuộc nổi loạn hoang tưởng, nguy hiểm và thất bại kia.

Trong khi chúng ta tranh đấu cho một nước Mỹ hoàn thiện hơn, một nước Mỹ quan tâm đến mọi công dân, ủng hộ công lý chủng tộc, kinh tế và môi trường, chúng ta trân trọng lá cờ đại diện cho sự đoàn kết của cộng đồng chúng ta. Chúng ta luôn luôn trân trọng nó qua nỗ lực biến các hoài bão của thế hệ người tị nạn đầu tiên đã dành cho các thế hệ sau trở thành hiện thực.”



-- Trích tuyên bố của Pivot, Hội Người Mỹ Gốc Việt Cấp Tiến

Lá cờ này đã được nhiều tiểu bang công nhận là lá cờ đại diện cho cộng đồng người Việt Tỵ nạn Cộng Sản, là di sản của người Việt Nam trên thế giới. Và nay khi lá cờ được dương cao bởi một số ít người xen lẫn trong đám khủng bố nội địa đánh chiếm Quốc Hội, hành động này đã làm mất đi biểu tượng thiêng liêng và giá trị của lá cờ mà thế hệ cha chú bác của tôi đã đổ máu chiến đầu và bảo vệ nó.

Mặc dù đây là xứ tự do và ai cũng có quyền hạn riêng nhưng không vì vậy mà viện cớ để lạm dụng việc sử dụng lá cờ VNCH. Lá cờ vàng ba sọc đỏ phải được trang trọng, trân quý trong những buổi lễ lớn như Tết Cổ Truyền, những cuộc xuống đường ôn hoà đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền. Những tấm hình cho thấy lá cờ của chúng ta trong ngày đen tối 1/6/22 trong cuộc tấn công Quốc Hội sẽ là vết tỳ lịch sử được ghi lại và ảnh hưởng đến nhiều thế hệ sau. ”

-- Diedre Thu-Ha Nguyen, Nghị Viên Garden Grove, District 3

“Là người Việt tị nạn cộng sản- những người vì lý tưởng tự do dân chủ đã phải rời bỏ tổ quốc Việt Nam để chọn kiếp sống lưu vong- tôi đã đau lòng và xấu hổ khi nhìn thấy là cờ tổ quốc của mình bị vứt bỏ trong cuộc nổi dậy nhuốm máu vừa qua. Chúng ta đã từng phải lìa xa một quê hương đã bị cướp đi bằng súng đạn bạo lực. Chúng ta được nước Mỹ chào đón như những người di dân đi tìm dân chủ tự do, được cơ hội để làm lại cuộc đời mới tốt đẹp hơn. Bằng một cơ chế phân quyền đặc thù, nước Mỹ đã trao cho cộng đồng gốc Việt tại một số địa phương được quyền gìn giữ lá Cờ Vàng của mình như là một biểu tượng của những người yêu tự do, dân chủ.

Và nay, lá Cờ Vàng yêu quý của cộng đồng đang được xếp hạng chung với những lá cờ biểu tượng của phân biệt chủng tộc, sự thù hận. Nếu lá cờ Liên Bang Miền Nam đã bị cấm tại nhiều nơi công quyền Hoa Kỳ, không loại trừ khả năng chính quyền các cấp tại Hoa Kỳ sẽ cân nhắc một lệnh cấm tương tự với Cờ Vàng.

Và nếu điều này xảy ra, ai là người hả hê thỏa lòng nhất? Chính quyền CSVN! Đã từ hàng chục năm nay, họ đã nỗ lực vận động chính phủ Hoa Kỳ cấm lá Cờ Vàng của cộng đồng người Việt tị nạn nhưng không thành. Và nay, điều đó đang có thể trở thành hiện thực bởi những kẻ vô ý thức trong cộng đồng chúng ta. CSVN sẽ bất chiến tự nhiên thành.Có một điều gần như chắc chắn: lá Cờ Vàng bị bỏ lại bên ngoài tòa nhà Quốc Hội sẽ bị dẹp đi và vất vào thùng rác bởi những nhân viên làm công việc dọn dẹp vệ sinh sau cuộc bạo loạn.

Lời nhắn nhủ đến với kẻ đã bỏ rơi lá Cờ Vàng trong cuộc nổi dậy bất thành ngày 6 tháng 1 2021: nếu đã có gan cầm lá Cờ Vàng đi biểu tình chung với những kẻ thượng tôn da trắng, thì cũng nên có trách nhiệm đem lá cờ của mình về nhà. Nếu đã không yêu quý lá cờ, xin đừng vẫy nó rồi vất nó đi một cách vô trách nhiệm. Đừng để một biểu tượng chung của tất cả những người Việt yêu chuộng tự do trên thế giới thuộc mọi đảng phái phải bị đối xử một cách hoen ố như vậy.”

-- Tam Doan – Houston, Texas



“ Gia đình và bản thân tôi đã từng là nạn nhân của chế cộng sản độc tài áp bức. Bố tôi đã bị tù đày khổ sai gần chục năm trong các trại giam nơi rừng sâu miền Bắc và đến nay vẫn còn bị những cơn ác mộng ám ảnh. Mẹ tôi đã phải liều mạng sống cùng ba đứa con thơ vượt biển, trốn chạy khỏi Việt Nam, mong tìm được tự do và tương lai tốt đẹp. Là những người tị nạn trên đất nước này, chúng tôi thực sự đã được hồi sinh. Sau 15 năm chia ly, gia đình tôi đã được đoàn tụ và được hưởng một cuộc sống lý tưởng của người công dân Mỹ.

Vì biết quý trọng giá trị của nền dân chủ và tự do, chúng tôi luôn luôn đi bầu trong mọi cuộc bầu cử địa phương và toàn quốc. Chúng tôi bầu dựa vào khuynh hướng bảo thủ hay cấp tiến và giá trị đạo đức riêng của chúng tôi về cá nhân, gia đình, cộng đồng, nhân đạo, nhân ái, nhân cách, sự thật, tử tế, đứng đắn, tôn trọng, tín ngưỡng và giáo lý Công Giáo. Chúng tôi luôn bầu cho ứng cử viên của đảng Cộng Hòa - Reagan, H W Bush, W Bush, McCain - nhưng hai kỳ bầu cử vừa qua, gia đình chúng tôi không bầu cho Trump vì những tiêu chuẩn nêu trên.

Khi Trump thắng cuộc bầu cử 2016, chúng tôi rất thất vọng nhưng vẫn chấp nhận kết quả của cuộc bầu cử đó. Đó là nền dân chủ. Chúng tôi tiếp tục đồng ý hay không đồng ý với những quan điểm chính trị của mỗi người trong gia đình và ngoài xã hội. Đó là nền dân chủ. Chúng tôi lo lắng khi thấy đất nước ngày càng trở nên chia rẽ và bạo lực. Chúng tôi bày tỏ những âu lo đó. Chúng tôi đi bầu. Đó là nền dân chủ.

Năm vừa qua và cả bây giờ, với những con số nhiễm và chết vì covid-19 trong nước Mỹ đang gia tăng bội phần, thật buồn và lo lắng không thể tưởng tượng được khi trông thấy những gì đang xẩy ra ở Tòa Quốc Hội hôm nay - những người không đeo khẩu trang, những lá cờ của miền Nam Việt Nam giữa những đám đông muốn lật đổ kết quả của cuộc bầu cử chính đáng, những người đập phá cửa, xông vào, xâm chiếm sàn nhà của Tòa Quốc Hội, coi thường luật pháp, rêu rao những lời dối trá của một tổng thống ích kỷ tự tôn không chịu chấp nhận là mình đã thua trong cuộc tranh cử công minh. Đó là chúng ta đang chứng kiến một cuộc đảo chánh bất hợp pháp, đang đe dọa và muốn phá hủy cả hệ thống dân chủ Hoa Kỳ mà chúng ta đều yêu quý, bảo tồn và tôn trọng.

Những gì đang xẩy ra tại Tòa Quốc Hội hôm nay đang cho toàn thế giới nhìn thấy sự thật xấu xa của một phần nước Mỹ - một nước Mỹ mà chúng ta đã nghĩ hoặc mong là sẽ không hề có. Đây là bộ mặt hận thù và nhục nhã của Hoa Kỳ. Đây là hành động bất hợp pháp của những kẻ không chịu nhìn nhận sự thật và muốn đảo lộn sự chính đáng của chính quyền Hoa Kỳ và nguyện vọng của đa số người dân Hoa Kỳ. Vì nếu tin ngược lại, nếu tin những người đó, nếu tin Trump, thì bắt buộc cũng phải tin rằng hệ thống pháp lý Hoa Kỳ với nhiều thẩm phán do Trump bổ nhiệm, chính phủ Hoa Kỳ với phần đông lãnh đạo của phe Cộng Hòa, quân đội Hoa Kỳ, phần đông công dân Hoa Kỳ và mọi người còn lại trên thế giới đều chắc là đang nói dối và âm mưu chung với nhau để cướp đoạt cuộc bầu cử từ Trump, rằng Trump và chỉ có Trump mới là sự thật, và nếu không có Trump tất cả chúng ta sẽ lâm vào địa ngục. Điên cuồng và sợ hãi thay vì nhiều người đã tin như vậy ! Có nhiều người quỳ lạy trước một người và tôn vinh người đó là lãnh đạo vô thượng sư của họ. Cái mà làm cho thật đau nhói đó là trong số những người đó, có những người Việt đã từng trốn thoát chế độ cộng sản và độc tài để tìm đến nền dân chủ, nhưng bây giờ chính họ là những người đang phá hủy cái hệ thống dân chủ mà họ đã liều mạng sống cho.

Người ta có thể tôn vinh Trump như một vị cứu độ, một tổng thống giỏi nhất chưa từng có và tôn sùng ông ta như Thần Thánh. Đó là quyền của họ. Đó là nền dân chủ. Người ta có thể ghét Trump, cho ông ta là tổng thống tệ nhất chưa từng có và là một người thật tồi tệ. Đó là quyền của họ. Đó là nền dân chủ. Nhưng, không được chối bỏ sự thật. Không được tiếp tục loan truyền sự dối trá. Không được kêu gọi kích động bạo loạn. Không được khinh thường những hy sinh của những người đang trên tiền tuyến đấu tranh với covid-19. Không được khinh thường những quân nhân đã chiến đấu chống quân khủng bố để bảo vệ an toàn cho chúng ta. Không được phá hủy nước Mỹ và nền tảng Hoa Kỳ.



Ngày 6 tháng Một là một ngày đau buồn hổ thẹn cho nền dân chủ Hoa Kỳ "

-- Linh Kochan - Irvine







“ Là một người tị nạn Việt Nam, lá cờ Việt Nam Cộng hòa đã là một nhắc nhở về lý do gia đình chúng tôi chạy trốn năm 1975 và là nguồn tự hào cho di sản chúng tôi mang theo và gìn giữ. Điều đó đã thay đổi vào năm 1998 khi lá cờ vàng được sử dụng trong các cuộc biểu tình kéo dài nhiều tháng, đôi khi bạo động trước cơ sở kinh doanh của gia đình chúng tôi, vu cáo chụp mũ cha tôi tội thân cộng khi Ông là người Mỹ gốc Việt đầu tiên được bầu vào chức vụ dân cử trong chính trường Hoa Kỳ.

Hôm qua, các nhóm loạn quân đã một lần nữa cướp lá cờ này, lá cờ của chúng ta, làm biểu tượng bạo lực để khủng bố tòa nhà Capitol, trái ngược hoàn toàn với công việc của chúng tôi trong cuộc bầu cử Georgia với PIVOT, Tổ chức Người Mỹ gốc Việt Tiến bộ và Quỹ Vận động Người Mỹ gốc Á để thu hút 40,000 người Cử tri người Mỹ gốc Việt tham gia vào tiến trình dân chủ.



Những gì lẽ ra là một ngày lịch sử vui mừng của người dân Georgia thì nay sẽ được ghi nhớ như một trong những ngày đen tối nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. ”

-- Cathy Lam, Hawwai - Thành viên PIVOT Pivotnetwork.org







“Những cơ quan truyền thông cực hữu Hoa Kỳ (Newsmax, OANN, Washington Times...) và ngay cả dòng chính như Fox, đã tiếp tay Trump loan tải tin giả về gian lận bầu cử cũng phải chịu trách nhiệm cho cuộc bạo loạn ở Điện Capitol, tấn công vào biểu tượng của nền Dân Chủ Mỹ vừa qua. Còn trong Cộng Đồng Người Việt hải ngoại, một số người Việt ủng hộ Trump quả quyết rằng có gian lận bầu cử rồi mang cờ vàng xuống đường biểu tình một phần vì bị tuyên truyền bởi những tin giả, những thuyết âm mưu vô căn cứ trên Youtube, của Epoch Times, Đại Kỷ Nguyên, ...với sự kích động của Dư Luận Viên CSVN. Nay cờ vàng đã nằm trong hồ sơ tội phạm của FBI, bị liệt kê chung với những lá cờ của các nhóm khủng bố nội địa KKK, Neo-Nazi, thượng tôn da trắng... thì những người Việt trước giờ vẫn mang danh "chống cộng", vẫn vỗ ngực tự xưng đấu tranh cho Tự Do Dân chủ cho quê hương VN, nhưng lại đi ủng hộ những hành vi sai trái, độc tài, xúi giục bạo lực, kích động thù hận của Trump, họ nghĩ sao?”



-- Bích-Trâm Lê, News Host & Commentator, SaigonTV, Westminster.



"Với cá nhân tôi, lá Cờ Vàng nhắc nhở đến mồ hôi, nước mắt, máu xương của tiền nhân, của các anh hùng, liệt nữ đã đổ ra để bảo vệ quê hương, bảo vệ đồng bào. Để giữ được lá cờ vàng chính nghĩa, hơn 45 năm qua biết bao người bỏ thêm công sức để vận động chính quyền các thành phố làm ra các nghị quyết để công nhận và vinh danh: Cờ Vàng là Biểu Tượng của Người Việt Quốc Gia. Mỗi khi nhìn thấy Cờ Vàng tung bay, lòng tôi lại bồi hồi xúc động,nhớ quê hương, nhớ đồng bào. Ai cũng biết nhà cầm quyền của chế độ CSVN rất bực bội với lá Cờ Vàng và tìm mọi cách triệt hạ nó.

Từ ngày TT Donald J Trump lên nắm quyền điều hành quốc gia Hoa Kỳ, Ông đã thay đổi không chỉ làm chia rẽ nước Mỹ, mà ngay cả cộng đồng người Việt cũng bị vạ lây, một phần ủng hộ, một phần chống đối ông. Xin nhắc nhở rằng: Nhà cầm quyền VN không chỉ có nghị quyết 36, mà còn có các chuyên gia nghiên cứu các kế hoạch làm sao càng chia rẽ được khối người Việt chống cộng này chúng nó càng có lợi.Họ biết tận dụng Cơ hội cho họ, còn chúng ta chủ quan không đề phòng. Thảm hoạ sau cùng là một số người Việt dùng lá cờ Vàng của CĐNV, chung tay với nhóm cực đoan da trắng bạo loạn, vi phạm pháp luật, tấn công vào toà nhà quốc hội Capital Hill. Thật đớn đau tủi nhục cho chúng ta khi hình lá Cờ Vàng nằm chung với cờ của bọn kỳ thị chủng tộc, bọn tội phạm thượng tôn da trắng khác.





Tôi không biết quý vị lãnh đạo CĐNV Trung ương có quyền hạn đến đâu. Nhưng chúng tôi vẫn đề nghị:1- CĐNV các cấp cần phi đảng phái. Để tránh việc chia rẽ mỗi dịp bầu cử. 2- Chỉ dùng Cờ Vàng trong các sinh hoạt chung của cộng đồng. Không cho các cá nhân dùng nó ở các nơi khác, nó sẽ làm hoen ố lá cờ của cộng đồng người Việt chúng ta. 3- Hoặc một cách nào đó thích hợp."

-- Hồ Nguyễn - Florida





" Cộng đồng người Việt chúng ta có thể bất đồng quan điểm về tư tưởng chính trị Hoa Kỳ, nhưng không thể chấp nhận để cho Quốc Kỳ Quốc Gia Việt Nam của chúng ta đứng chung với những lá cờ mang chủ nghĩa phát xít của các nhóm da trắng thượng tôn hay lá cờ của liên minh miền nam, biểu tượng phản quốc trong cuộc nội chiến Mỹ năm 1861. Hình ảnh Cờ Vàng xuất hiện tại điện Capitol trong lúc nhóm bạo loạn đập phá và tấn công vào Quốc Hội Hoa Kỳ, dẫn đến sự tử vong của ít nhất 5 người đã làm hoen ố đi biểu tượng chung của cộng đồng người Việt hải ngoại và chúng ta cần lên án hành vi này. Trong ký ức của chúng tôi, sinh hoạt trong cộng đồng trên mười năm qua, Cờ Vàng là biểu tượng đoàn kết các thế hệ người Việt, tranh đấu cho tự do, dân chủ, và nhân quyền cho dân tộc Việt Nam. Hy vọng điều này sẽ không thay đổi vì cả thế giới đang nhìn vào những gì đang xảy ra tại Hoa Kỳ. "



Lý Vĩnh Phong - Phụ Tá Dân Biểu Liên Bang Địa Hạ 47 Alan Lowenthal







Tôi là một người Mỹ gốc Việt sống những năm đầu ở DC và hiện đang sống bên khu vực này. Những gì xảy ra trong biến cố vừa qua hoàn toàn không thể chấp nhận được và tôi đã thật sự đau xót khi nhìn thấy lá cờ mà tôi trân trọng gọi là di sản của mình xuất hiện ở đó.





Tôi phải lên án hành vi xúc phạm lá cờ của mình và hiểu rằng mặc dù lá cờ này đã có một quá khứ phức tạp, nhưng nó vẫn luôn đứng lên và dương cao vì những giá trị mà tôi tự hào. Sau những gì đã xảy ra, tôi sợ rằng những giá trị này đang bị chất vấn. Tôi không biết hiện tại thế hệ người lớn và thế hệ trẻ có nói chuyện với nhau về vấn đề này hay không, nhưng tôi e rằng hậu quả của những gì đã xảy ra là rất nhiều bạn bè cùng trang lứa của tôi sẽ rời xa lá cờ này mặc dù họ không hề hối hận là người Việt Nam. Chiến tranh đã đẫn đến mọi hệ lụy và thế hệ cha ông của chúng tôi đã phải hy sinh và từ bỏ rất nhiều. Tôi cũng không muốn thế hệ của mình bị mất đi bản sắc.

Lá cờ này vẫn là một trong những biểu tượng kết nối mạnh mẽ nhất mà cộng đồng người Việt hải ngoại vẫn có với nhau. Đối với tôi, từ bỏ nó có nghĩa là không tôn vinh tổ tiên Việt Nam của tôi, từ bỏ những giá trị và những người đã nuôi dưỡng tôi, và trên hết là sự chia rẽ thế hệ. Đó là lý do tại sao tôi không tin vào việc từ bỏ. Nhưng tuổi trẻ chúng tôi cũng không biết rõ phải làm thế nào để xoay hướng nó trở lại những giá trị phù hợp mà chúng tôi vẫn hằng tin tưởng và hãnh diện. ”

John Mai - Virginia











“Sự kiện người ủng hộ Tổng Thống Trump xông lên và tấn công Điện Quốc Hội vào ngày thứ Tư tuần qua thật là một sự kiện kinh hoàng nhưng không phải là một điều bất ngờ nếu chúng ta nhận diện được sự phân chia của nước Mỹ trong những năm vừa qua. Sự chia rẽ ấy lại được kích động thêm bởi truyền thông hai bên, bởi sự tranh giành lưỡng đảng, và bởi chính Tổng Thống Trump khi ông từ chối chấp nhận kết quả bầu cử tổng thống vào đầu tháng 11 vừa qua và tiếp tục gieo hạt những thuyết âm mưu về gian lận bầu cử. Nhưng đó là vấn đề ở quy mô quốc gia, cần thời gian, lãnh đạo, và chính sách đúng đắn thì mong ra mới giải quyết và hàn gắn được.





Việc làm tôi đau lòng nhất chính là sự hiện diện của những lá cờ Việt Nam Cộng Hoà, vốn gắn liền với số phận của đa số người Việt tại Hoa Kỳ và nay cũng đã trở thành và được các cấp chính quyền Hoa Kỳ chấp nhận là một biểu tượng di sản của người Việt tại Hoa Kỳ. Đau lòng vì tôi hiểu rằng nó sẽ gây ra một sự chia rẽ lớn giữa các thế hệ trong cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ , giữa thế hệ cha ông chú bác và thế hệ con cháu, thế hệ trẻ. Một sự chia rẽ tôi e khó hoà giải nếu người Việt không cố giữ lấy trách nhiệm với nhau và dành cho nhau những sự lắng nghe và đồng cảm tối thiểu.



Người Việt ở Hoa Kỳ đang đối diện nhiều thách thức. Một trong những thách thức lớn nhất đối với các thế hệ người Việt tại Mỹ, như giữa ba mẹ và con cháu, là sự thiếu thông hiểu nhau, đặc biệt trong thời khắc của những chia rẽ lớn về mặt tư tưởng chính trị và hiện thực xã hội. Làm người Mỹ gốc Việt trong thời điểm này thật khó, bởi xung quanh và ngay trong chính mỗi chúng ta là những suy nghĩ và cảm xúc trái ngược. Nào là đại dịch, nào là sự chia rẽ của đất nước, trong cộng đồng và giữa mỗi gia đình, với đỉnh điểm là tất cả những gì đã xảy ra vào hôm thứ Tư, ngày 6 tháng 1 năm 2021, đặc biệt với sự hiện diện của những lá cờ vàng ba sọc bay phất phới trong biển người ủng hộ Tổng Thống Trump và các biểu tượng gắn liền với lịch sử và thực trạng xấu xa của quốc gia này, như vấn đề phân biệt chủng/sắc tộc, lịch sử chế độ nô lệ, quyền lực da trắng, và bất bình đẳng xã hội và kinh tế.





Đối với nhiều người, nhất là giới trẻ không nhận thức được toàn diện ý nghĩa và chiều sâu lịch sử của lá cờ cũng như mục đích của những người Việt tham dự vào cuộc xuống đường ủng hộ Tổng Thống Trump, thì vô tình trong hình ảnh ấy đại diện cho việc chấp nhận những điều tồi bại và xấu xa nhất trong lịch sử và xã hội Mỹ, tiêu biểu qua những cử chỉ và hành động thiếu trung thực và thiếu tư cách của Tổng Thống Trump trong những năm lãnh đạo đất nước. Với vô vàn thất vọng và bàng hoàng, nhiều người, đặc biệt trong giới trẻ, đã tìm câu trả lời trong những lập luận đơn giản ở các thuyết về chủng tộc và sự kỳ thị và bất công trong xã hội để kết luận rằng ông bà cha mẹ mình và thể chế Việt Nam Công Hoà mà họ đại diện và tranh đấu bảo vệ trong bao năm qua là những người xấu, là những tòng phạm chấp nhận những thứ đồi bại nhất trong lịch sử cũng như hiện tình Hoa Kỳ. Từ đó, họ xấu hổ với lá cờ và những di sản đã bao năm gắn liền với bản sắc của họ, với ông bà cha mẹ, và với chính bản thân họ. Xa hơn, có người cảm thấy những gì cha mẹ mình tranh đấu và lưu truyện lại đều là giả dối, không thật sự có chính nghĩa, và bên thắng cuộc mới là kẻ đúng. Đây là thực tế đáng buồn, cần cảnh giác, và vì vậy đòi hỏi trách nhiệm ở từng cá nhân.





Ai cũng có quyền tự do, nhưng quyền tự do cũng cần phải đi đôi với trách nhiệm, trách nhiệm không phải chỉ với riêng mình mà với cộng đồng chung. Lá cờ Việt Nam Cộng Hoà là biểu tượng chung của nhiều người, một biểu tượng tinh thần cao cần được tôn trọng và bảo vệ. Thành thử làm gì với lá cờ cũng nên có trách nhiệm, vì nếu không thì cả cộng đồng người Việt trên đất Mỹ đều sẽ bị liên lụy. Qua sự kiện này, có lẽ đã đến lúc người Việt tại Hoa Kỳ nên bàn về việc dùng lá cờ đúng nơi đúng cách.





Nhưng dẫu sao thì trong cơn phẫn nộ, sự tiêu cực cũng là điều dễ thấy. Tiêu cực bởi những hành động bất nhã của những người tấn công vào Điện Quốc Hội. Tiểu cực bởi sự hiện diện của lá cờ vàng ba sọc bên cạnh lá cờ Liên Minh Miền Nam Hoa Kỳ, một biểu tượng của lịch sử và văn hoá kỳ thị. Những tiêu cực ấy không đại diện cho đa số hay của cộng đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ và cũng không phải là ý nghĩa của lá cờ Việt Nam Cộng Hoà. Thành thử thay vì ruồng bỏ nó cũng như ruồng bỏ nhau, chúng ta nên hiểu và trân trọng ý nghĩa của nó qua việc trao đổi, chia sẻ, và học hỏi về ý nghĩa của nó. Chúng ta cũng cần làm vậy với nhau. Bởi trong một cộng đồng, chúng ta có nhiều thế hệ và vì vậy nên cũng có nhều trải nghiệm và mối quan tâm khác nhâu, người lớn thì quan tâm nhiều với vận mênh quê hương còn người trẻ thì với cái thực tế trước mắt, nên thiết nghĩ đây cũng là cơ hội cho ta bắt đầu trao đổi và thông hiểu nhau. Người Mỹ gốc Việt đang bị chia rẽ mạnh bởi Tổng Thống Trump, sự tranh giành của lưỡng đảng, các nguồn tin trái chiều, cũng như những sự khác biệt. Để dung hòa những khác biệt này để hướng tới một sự đồng cảm, chúng ta cần cho nhau sự kiên nhẫn và quan tâm. Chúng ta không nhất thiết phải đồng ý, nhưng chúng ta nên bắt đầu bằng việc lắng nghe.”



TS Alex-Thai Dinh Vo, Pearl Harbor, Hawaii –

Nghiên cứu tại Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ





Với lễ đăng quan của liên minh tổng thống đắc cử Biden-Harris chuẩn bị diễn ra vào ngày 20 tháng Một trong chủ đề “America United”, Việt Báo xin được kết thúc bài này với quan điểm của TS Alex-Thai Dinh Vo, cũng là quan điểm của rất nhiều người trong giới trẻ Việt đã gởi vào tòa soạn những ngày gần đây nêu lên những suy tư, trăn trở và hy vọng cho một tương lai bớt hận thù, bớt chia rẽ, một đất nước Hoa Kỳ một lần nữa trở lại với truyền thống và nguyên tắc cơ bản về một nền dân chủ hòa bình và pháp quyền.



Việt Báo



*Những dân cử đương nhiệm sau đây Việt Báo có gửi câu hỏi nhưng không trả lời hoặc không có ý kiến về sự kiện 6 tháng Một: Andrew Đỗ, Janet Nguyễn, Phát Bùi, Trí Tạ, Michael Võ, Kimberly Hồ, Nguyễn Mạnh Chí.