Các Ty Sở Cảnh Sát Trên Khắp Nước Mỹ Đang Điều Tra Các Cảnh Sát Tham Gia Trong Vụ Bạo Loạn Tại Tòa Nhà Quốc Hội Hôm 6 Tháng 1

Nhiều ty sở cảnh sát trên toàn quốc đã mở các cuộc điều tra các cảnh sát ở nhiều cấp để tìm cho ra họ có dính vào vụ xâm chiếm Tòa Nhà Quốc Hội Hoa Kỳ tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn hôm 6 tháng 1 hay không, theo bản tin của Yahoo News cho biết hôm Chủ Nhật, 10 tháng 1 năm 2021.

Ngày càng có nhiều cuộc điều tra theo sau tuyên bố từ Sở Cảnh Sát Thành Phố Seattle hôm Thứ Sáu rằng có 2 cảnh sát của họ đã bị ngưng chức trong khi chờ điều tra các cáo buộc rằng họ đã ở thủ đô Washington trong thời gian các sự kiện hỗn loạn.

Báo The New York Times tường trình rằng các cảnh sát từ các tiểu bang Texas, Pennsylvania, và New Hampshire hiện đang điều tra tương tự sau khi các trang mạng xã hội đăng hình họ ở gần các cuộc bạo loạn diễn ra tại Điện Capitol của Mỹ.

Một số các bài đăng có khả năng buộc tội được thực hiện bởi chính các cảnh sát ủng hộ phong trào MAGA.

Video của Mathai đã được gửi tới FBI.

Trong khi đó, Ty Cảnh Sát Zelienople tại Pennsylvania đang điều tra xem một trong những cảnh sát của họ, Timothy Goldie, có thể đã vi phạm luật lệ bằng việc tham dự vào cuộc nổi dậy sau khi ông ấy đã bị bắt quả tảng trong các hình ảnh tại cuộc bạo loạn ở Thủ Đô.

“Ông ấy có mặt ở đó thì không có vấn đề -- ông có quyền ở đó, nhưng không phá rào vào Điện Capitol, rõ ràng,” theo người đứng đầu ty cảnh sát, Jim Miller, nói với báo Times.

David Ellis, Cảnh Sát Trưởng Ty Cảnh Sát Troy tại New Hampshire, cũng đã được xác nhận là một người biểu tình tại Thủ Đô hôm 6 tháng 1. Các cư dân tại Troy đã kêu gọi ông ấy từ chức.

Và tên của nhiều thành viên của Ty Cứu Hỏa New York đã được giao cho FBI dựa vào các báo cáo mà họ bị chụp hình tại cuộc bạo loạn, theo NBC New York cho biết.

2 cảnh sát Da Đen làm việc tại Điện Capitol trong thời gian cuộc tấn công xảy ra nói với báo Buzzfeed News rằng một số trong những dân quân mà họ đã đương đầu là thực sự là các cảnh sát ngoài giờ làm nhiệm vụ.