Quân Đội, Công An CSVN Diễn Tập Không Phải Để Bảo Vệ Dân Mà Lại Để Bảo Vệ Đảng Khỏi Bị Dân Chống Đối Trong Đại Hội 13

Hình minh hoạ. Xe đặc chủng tham gia cuộc diễn tập bảo vệ Đại hội Đảng 13 ở Hà Nội hôm 10/1/2021. (Nguồn: Đài RFA Tiếng Việt)

HÀ NỘI, VN – Chuyện nghe rất lạ đã xảy ra vài ngày nay tại Hà Nội: thay vì diễn tập quân đội, công an để bảo vệ an ninh cho người dân và sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước thì Đảng CSVN lại tổ chức diễn tập để bảo vệ cho chính Đảng trong các ngày Đại Hội 13 sắp tới, mà một trong những tình huống được giả định dựng ra là chống lại dân oan khiếu kiện vì nhà cửa và đất đai ruộng vườn bị đảng cướp mất, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm 10 tháng 1 năm 2021. Bản tin của Đài RFA cho biết thêm về vụ này như sau.

Một cuộc diễn tập bảo vệ sự an toàn cho Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa được tiến hành vào ngày 10/1 ở Hà Nội với sự tham gia của hơn 6.000 quân thuộc lực lượng Công an, Quân đội và cán bộ y tế của thành phố Hà Nội và các loại xe bọc thép.

Theo dự kiến, Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 2/2 tới với sự tham gia của khoảng 1.500 đại biểu. Đây là đại hội quan trọng diễn ra 5 năm một lần, nơi Đảng lựa chọn các lãnh đạo cấp cao trong nhiệm kỳ tới và thông qua các chính sách quan trọng về kinh tế chính trị và xã hội cho đất nước trong thời gian 5 năm.

Đại hội diễn ra vào khi dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra phức tạp và chính phủ Việt Nam đã phải gia tăng các biện pháp kiểm soát để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan trong dịp Tết nguyên đán đang đến gần và sự kiện Đại hội 13.

Truyền thông Nhà nước Việt Nam trích lời phát biểu của ông Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư tại buổi diễn tập, nhấn mạnh cần quán triệt sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn phục vụ Đại hội XIII trong toàn lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân và các lực lượng tham gia phối hợp; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.

Bộ trưởng Công an, Đại tướng Tô Lâm là người chủ trì lễ xuất quân, diễn tập. Phát biểu tại buổi lễ, ông Tô Lâm khẳng định: “Các cấp Công an từ Bộ đến địa phương từ thời điểm này bước vào trạng thái sẵn sàng cao nhất, dành toàn tâm, toàn lực, sẵn sàng hy sinh, 'chỉ biết sống chết với Đảng, chỉ biết còn Đảng thì còn mình,' bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn phục vụ tổ chức thành công Đại hội,”

Trước đó, vào ngày 8/1, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng cũng tổ chức tổng duyệt phương án bảo vệ Đại hội Đàng 13. Cuộc diễn tập bao gồm các nội dung chống biểu tình, bạo động, bảo vệ nguyên thủ, tiêu diệt mục tiêu. Một số tình huống giả định được đưa ra. Một giả định là có hằng trăm người dân dùng gậy gộc, gạch đá đến trụ sở Ủy Ban Nhân dân thành phố Hà Nội đòi gặp Chủ tịch yêu cầu trả ruộng đất. Những người tham gia do không đạt được mục đích nên tiến hành đốt phá và lao vào trụ sở ủy ban.