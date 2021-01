Dominion Voting System Kiện Sydney Powell, Luật Sư của Trump, Về Tội Vu Khống, Đòi Bồi Thường 1.3 Tỉ Mỹ Kim

Bài của Katelyn Polantz, CNN

Khôi An dịch





Dominion Voting Systems đã nộp đơn kiện Sidney Powell, người luật sư đã loan truyền những tin tức thất thiệt về bầu cử trong cuộc vận động cho Trump, về tội vu khống và gian dối trong nghề nghiệp.

Công ty Dominion đòi bồi thường thiệt hại 1.3 tỉ mỹ kim.

Trong hồ sơ kiện vô cùng chi tiết nộp cho toà án liên bang tại Washington D.C. vào ngày thứ Sáu (8 tháng 1, 2021), công ty Dominion vạch ra những lần Powell xuất hiện trên TV và những chia sẻ của bà ta trên mạng xã hội – kể cả khi bà ta lập đi lập lại những tư tưởng vô căn cứ rằng hãng Dominion có liên hệ với Cộng Sản Venezuela và những công chức ở Georgia về việc gian lận bầu cử -- và những tin đó đã được Tổng Thống Trump và những người ủng hộ ở trên các mạng xã hội phóng đại lên.

Hồ sơ kiện nói, “Ngày càng hùng hổ nhờ sự ủng hộ của Trump dành cho những lời cáo buộc của bà ta -- sự ủng hộ đã đưa bà ta thành ngôi sao trong chính trường, cuộc vận động vu khống của Powel càng ngày càng mạnh” với những lần xuất hiện của bà ta trên truyền thông.

Ngày thứ Sáu, khi được hỏi rằng liệu công ty Dominion có định kiện Trump và những cơ quan truyền thông đã tiếp tay khuyếch đại lời vu khống của Powell, Tom Clare, một luật sư của Dominion, trả lời rằng “chúng tôi chưa quyết định bỏ qua ai cả.”

Ông Clare nói rằng công ty Dominion “đang xem xét kỹ lưỡng những lời nói và hành động của mọi người đã tham dự vào những tuyên bố về Dominion” trong kế hoạch khởi kiện trong vòng vài tuần tới các nhân vật khác về tội tung tin sai về gian lận bầu cử.

“Một số cá nhân và công ty truyền thông đã đồng loã trong vụ này. Bằng tiếng nói của chính họ, bằng hình ảnh hay lời viết của họ, họ đã cung cấp diễn đàn cho Powell,” ông Clare nói tiếp trong buổi họp báo vào thứ Sáu.

Ông John Poulos, CEO của Dominion, đã liên kết những lời tuyên bố của Powell về cuộc bầu cử với vụ nổi loạn nhằm lật ngược kết quả bầu cử ở Toà Nhà Quốc Hội Hoa Kỳ ngày 6 tháng 1, 2021. “Những vụ tấn công mới đây vào tiến trình dân chủ không phải là những hành động cá nhân rời rạc. Chúng là kết quả của những vận động đầy tính toán và hiểm độc kéo dài suốt mấy tháng qua”

Sidney Powell không đáp lại lời yêu cầu lên tiếng của CNN.

Hôm thứ Sáu, bà ta đăng trên Twitter rằng đơn kiện của Dominion là “vô căn cứ, với mục đích xách nhiễu, hăm doạ, và làm hao tổn năng lực của chúng ta.”

“Chúng ta sẽ không khuất phục trong việc thực thi các quyền được Tu Chính Án Số 1 công nhận hay trong quá trình tìm sự thật,” bà Powell nói qua tweet.

Đơn kiện của hãng Dominion nêu tên bị cáo là Powell, công ty luật của bà ấy, và một quỹ do bà ta lập ra. Trong hồ sơ kiện, Dominion ghi rõ những lần Powell xuất hiện trên Fox Business, Washington Examiner podcast, The Epoch Times Newspaper và trên "John Fredericks Show," khi bà ta kêu gọi gây quỹ vận động tranh cử. Dominion cũng nêu ra những lần Powell xuất hiện sau cuộc bầu cử (ngày 3 tháng 11) trên Maria Bartiromo's Show của Fox News cùng nhiều cuộc phỏng vấn với các cơ quan truyền thông khác.

Đơn kiện nói rằng Powell đã hơn 40 lần đưa ra những lời vu khống, bôi nhọ công ty Dominion trên các phương tiện truyền thông, tại các buổi họp báo vận động tranh cử cho Trump tại Washington D.C., tại các cuộc biểu dương lực lượng, và trên các mạng xã hội.

Luật sư Clare nhấn mạnh rằng Powell đã tiếp tục phát tán những tin thất thiệt về hãng Dominion và gian lận bầu cử ngay cả sau khi hãng này yêu cầu bà ấy rút lại lời tuyên bố.

Hãng Dominion đã liên tục bác bỏ những lời cáo buộc, và hàng loạt chuyên viên về bầu cử đã xác định rằng không có sự gian lận ở quy mô lớn hay âm mưu nào nhằm thay đổi kết quả của cuộc bầu cử năm 2020. Công ty Dominion, được thành lập ở Canada, nói rằng họ ước tính bị tổn thất ít nhất 650 triệu mỹ kim về doanh thu và các phí tổn, chưa kể uy tín của hãng đã chịu sự thiệt hại khủng khiếp.

Hãng cũng nói nhân viên của họ bị đe doạ đến nỗi hãng phải tốn hơn nửa triệu mỹ kim để cung cấp an ninh cho họ.

Hãng Dominion ước tính công ty này đáng giá khoảng 500 triệu mỹ kim trước khi những tin tức sai lạc về bầu cử được phát tán.

“Không một số tiền nào có thể xoá đi những thiệt hại mà công ty phải chịu,” luật sư Clare nói. “Đó là sự thiệt hại vĩnh viễn và vẫn còn đang tiếp diễn.”

Vụ kiện này được giao cho Chánh Án Carl Nichols trong US District Court của District of Columbia. Ông Nichols đã được ông Trump chỉ định vào chức vụ này năm 2019.



***





Dominion Voting sues Trump lawyer Powell for defamation, seeking $1.3 billion in damages





Dominion Voting Systems, founded in Canada, says the company projects at least $650 million in lost profit and revenue and in out-of-pocket costs and that its reputation has faced "catastrophic" harm.

Dominion Voting Systems has filed suit against Sidney Powell, the lawyer who pushed false election claims for the Trump campaign, claiming defamation and deceptive trade practices.

The company seeks more than $1.3 billion in damages.

In the extraordinarily detailed lawsuit filed in federal court in Washington on Friday, the company outlined Powell's TV appearances and online posts -- including when she repeated her unfounded beliefs that Dominion was linked to communist Venezuela and Georgia officials were in on election fraud -- and how those were amplified by President Donald Trump and his supporters online.

"Emboldened by Trump's endorsement of her false accusations, which launched her into political superstardom, Powell's defamatory media campaign continued and intensified" with her media appearances, the lawsuit says.

Tom Clare, a lawyer for Dominion, said on Friday that "we have not ruled anyone out" when asked if the company was considering suing Trump or news outlets that had amplified the claims.

The company is "looking very deliberately at the statements and actions of everyone who has been involved in talking about Dominion" as it plans to name additional defendants and file more lawsuits over false election-fraud claims in the coming weeks, Clare said.

"There are a number of individuals and media companies that we think are complicit. They said them in their own voice, in their own personalities and in print, and they provided a platform for Powell," Clare added during a media briefing on Friday.

Dominion CEO John Poulos connected Powell's assertions about the election to the attempted coup of the US Capitol this week. "The recent attacks on the democratic process are not singular or isolated events. They are the result of a deliberate and malicious campaign of lies over many months," he said.

Powell has not responded to a request for comment from CNN.

On Twitter Friday, she called Dominion's lawsuit "baseless & filed to harass, intimidate, & to drain our resources."

"We will not be cowed in exercising our 1st Amendment rights or seeking truth," she wrote in the tweet.

The company's lawsuit names as defendants Powell, her law firm and a fund she set up. In the lawsuit, the company documented Powell's appearances on Fox Business, in a Washington Examiner podcast, in the Epoch Times newspaper and on the "John Fredericks Show," where she sought to raise money for her election effort. The company also noted her post-election appearances on Maria Bartiromo's show on Fox News, among other media interviews.

It accuses her of making false and defamatory claims about Dominion 40 times, and also at a Trump campaign news conference in Washington, at rallies and online.

Clare especially pointed out how Powell continued to push the falsehoods about Dominion and election fraud after being asked by the company to retract her statements.

The company has repeatedly denied the allegations, and elections officials have verified there was no widespread fraud or vote-changing in the 2020 election. Dominion, founded in Canada, says the company projects at least $650 million in lost profit and revenue and in out-of-pocket costs and that its reputation has faced "catastrophic" harm.

It also noted its employees have faced harassment, so much so that Dominion has spent more than a half million dollars on private security for them.

The company estimates it was worth up to $500 million in its business' resale value before the election disinformation spread, according to the lawsuit.

"No amount of money can ever undo the damage that has been done to this company," Clare said. "That damage is going to be permanent and is ongoing."

The case is assigned to be heard by Judge Carl Nichols in the US District Court for the District of Columbia. Trump appointed him to the bench in 2019.