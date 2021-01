Phụ Nữ Mang Thai Có Nên Chích Ngừa Covid-19?

Phụ nữ mang thai có nên chích thuốc ngừa Covid-19 không. ( www.jhsph.edu

Thuốc chích ngừa Covid-19 của vài hãng dược phẩm như Pfizer và Moderna đã được đem ra chích cho hàng triệu người trên thế giới trong những tuần lễ vừa qua. Tuy nhiên, vấn đề mà một số người còn thắc mắc và phân vân là không biết các phụ nữ đang mang thai và đang cho con bú bằng sữa mẹ có nên chích ngừa Covid-19 hay không. William Petri là Giáo Sư Y Khoa tại Trường Đại Học Virginia đã có bài viết hôm 23 tháng 12 năm 2020 được đăng trên trang mạng www.theconversation.com phân tích và đưa ra lời khuyên về vấn đề này rất rõ ràng. Việt Báo xin đăng bản dịch Việt của Thụy Âm để độc giả tường lãm.

*******

Tuần này tôi được chích ngừa Covid-19 với thuốc chích ngừa Pfizer mRNA, mà đã làm cho tôi quan tâm đến một số vấn vấn đề được hỏi thường xuyên về các thuốc chích ngừa của hãng Pfizer và Moderna.





Tôi là giáo sư dạy về các bệnh truyền nhiệm tại Đại Học Virginia, nơi tôi chăm sóc các bệnh nhân bị dính Covid-19 và thực hiện nghiên cứu về cách làm sao tốt nhất để ngăn ngừa, chẩn đoán và điều trị việc truyền nhiễm mới này. Khi tôi tương tác với các bệnh nhân trong bệnh viện, một số người mẹ và những người sắp làm mẹ đã hỏi có an toàn không để họ chích thuốc ngừa. Đây là những gì tôi đã nói với họ.

1) Tôi có thể chích thuốc ngừa không nếu tôi đang mang thai và đang cho con bú?

Vâng, bạn có thể và nên chích thuốc ngừa Covid-19 nếu bạn đang mang thai hay đang cho con bú.









Phụ nữ cho con bú sữa mẹ có nên chích thuốc ngừa Covid-19 không. (www.healthline.com) Lý do quan trọng là Covid-19 sẽ nghiêm trọng hơn trong thời gian mang thai. Trong một nghiên cứu với 23,000 phụ nữ mang thai với triệu chứng Covid-19, Các Trung Tâm Kiểm Soát và Ngăn Ngừa Bệnh Tật Hoa Kỳ (CDC) đã báo cáo các phụ nữ mang thai có từ 3 và 2.9 lần phải vào phòng chăm sóc đặc biệt hay đặt máy thở oxy, theo thứ tự. Tuy nhiên, tôi thấy an tâm rằng nguy cơ thật sự vẫn thấp. Chỉ khoảng 1/100 phụ nữ mang thai bị truyền nhiễm Covid-19 được nhận vào phòng chăm sóc đặc biệt.



Các loại thuốc chích ngừa là, thường, an toàn và dung nạp tốt trong thời gian mang thai.





Không loại thuốc chích ngừa Covid-19 nào của Pfizer hay Moderna chứa vi khuẩn SARS-CoV-2 sống, vì thế không có nguy cơ cho người phụ nữ mang thai hay cho bào thai của bà phát triển Covid-19. Những thuốc chích ngừa này là an toàn vì lý do khác. mRNA được dùng cho cả hai thuốc chích ngừa để kích thích sự phản ứng miễn nhiễm bảo vệ không bao giờ xâm nhập vào các các nhân của tế bào. Điều đó có nghĩa là nó không tương tác với DNA mà mã hóa bộ di truyền của người của bà mẹ hay bào thai.





Cảnh giác là dữ liệu an toàn bị thiếu đối với các thuốc chích ngừa Covid-19, bởi vì phụ nữ mang thai bị cố ý loại trừ trong các nghiên cứu giai đoạn 3 của các thuốc chích ngừa của Moderna và Pfizer.





Trong việc thiếu vắng dữ liệu thử nghiệm lâm sàng trên các thuốc chích ngừa của Pfizer và Moderna trong các phụ nữ mang thai và đang cho con bú, nhưng với dự đoán là những thuốc chích ngừa này phải là an toàn trong số những người này, cả CDC và American College of Obstetricians and Gynecologists đều đã đề nghị rằng việc chích ngừa là quyết định cá nhân của những phụ nữ là người đang mang thai.





Đối với các phụ nữ mang thai là người quyết định được chích ngừa, bất cứ việc lên cơn sốt nào liên hệ với việc chích ngừa đều nên được điều trị với thuốc acetaminophen, vì sốt được liên kết với các kết quả mang thai bất lợi.





Không có gì quan ngại rằng các thuốc chích ngừa sẽ cản trở việc tiết ra sữa và không có lý do không nên chích ngừa nếu bạn đang cho con bú sữa mẹ.

1) Có phải tôi sẽ được bảo vệ khỏi việc nhiễm trùng không có triệu chứng?

Tài liệu ban đầu cho thấy 60% việc bảo vệ từ việc nhiễm trùng không có triệu chứng sau khi chích liều đầu của thuốc chích ngừa Moderna mRNA. Có vẻ tương tự thuốc chích ngừa của Pfizer cũng bảo vệ việc nhiễm trùng không có triệu chứng, nhưng điều này thì chưa được thấy. Điều này có nghĩa là nguy cơ của bạn bị nhiễm trùng không triệu chứng được giảm hơn một nửa sau khi chích liều đầu của thuốc chích ngừa Moderna.





Các đối tượng trong nghiên cứu giai đoạn 3 lấy mẫu nước mũi bằng cách dùng que bông vào thời điểm liều thứ hai của thuốc chích ngừa. Trong số này, 14 trong số 15,000 người tình nguyện trong nhóm thuốc chích ngừa và 38 trong 15,000 đối tượng trong nhóm chích thuốc ngừa giả đã trải qua kinh nghiệm truyền nhiễm SARS-CoV-2 mà không có các triệu chứng – được gọi là Covid-19 không có triệu chứng.





Đây là chứng cứ rằng các truyền nhiễm không có triệu chứng được ngăn ngừa ngay sau khi chích liều đầu. Đây là tin tuyệt vời, khi việc bảo vệ do thuốc chích ngừa khỏi bị nhiễm trùng không có triệu chứng sẽ tạo điều kiện miễn nhiễm đám đông và sự chấm dứt của đại dịch.

2) Các phiên bản mới (biến thể mới) của vi khuẩn SARS-CoV-2 có chống lại được thuốc chích ngừa không?





Biến thể mới của vi khuẩn corona. ( www.pixabay.com May mắn là tất cả các phiên bản của vi khuẩn SARS-CoV-2 được xác nhận tới nay đều bị vô hiệu hóa bởi các thuốc chích ngừa Covid-19.



Cách đầu tiên mà các thuốc chích ngừa này hoạt động là bằng việc ngăn ngừa protein đầu nhọn bề ngoài của vi khuẩn corona từ việc gắn vào protein ACE2 lên các tế bào con người.





Các thuốc chích ngừa làm điều này bằng việc thúc đẩy hệ thống miễn nhiễm con người tạo ra các kháng thể chống lại đầu nhọn gắn vào protein có đầu nhọn bất cứ khi nào chúng gặp nó và vô hiệu hóa vi khuẩn.





Tất cả 17 phiên bản của vi khuẩn đã thử nghiệm cho đến nay đều đã bị vô hiệu hóa, gồm biến thể thông thường nhất tại Hoa Kỳ.





Biến thể mới tại Anh Quốc mà có vẻ dễ lây lan từ người sang người cũng không có khả năng tránh được các thuốc chích ngừa mới, dù sự hiện diện của các biến thể trong glycoprotein đầu nhọn. Điều này một phần bởi vì sự thật là có nhiều cạnh trên protein đầu nhọn mà các kháng thể có thể nhắm tới để vô hiệu hóa vi khuẩn. Điều này đang được chính thức thử nghiệm hiện nay.